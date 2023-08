Als je als accessoiremaker een oplader voor de Apple Watch moet maken, moet je daarvoor bij Apple zijn. Apple levert de oplaadmodule voor Apple Watch-opladers en docks, via Apple’s eigen MFi-programma. Dat is dan ook de reden dat alle opladers, van welk merk dan ook, er nagenoeg hetzelfde uit zien. Maar Apple stelt vanaf 31 augustus 2023 nieuwe eisen, zo meldt AppleInsider vandaag. Wat heb jij daar als Apple Watch-gebruiker aan?



Snelladen verplicht voor Apple Watch-opladers

De gewone huidige oplaadmodule met productnummer C162, kan door accessoiremakers tot en met 31 augustus 2023 worden besteld, voor opladers die daar gebruik van willen maken. Dit is de standaard Apple Watch-oplader die gebruikt wordt op verreweg de meeste Apple Watch-docks. Maar vanaf 30 september 2023 is deze oplader niet meer beschikbaar, zo zeggen bronnen bij fabrikanten van dergelijke accessoires. Vanaf dat moment levert Apple alleen nog de betere C962 oplaadmodule, die geschikt is voor het snelladen van de Apple Watch. Dat betekent dus dat binnenkort elke oplader verplicht gebruik moet maken van snelladen op de Apple Watch.

Sinds 2021 ondersteunt de Apple Watch snelladen, waardoor je in drie kwartier de batterij kan opladen van 0 tot 80%. Dit is vooral handig als je de Apple Watch ’s nachts draagt voor het tracken van je slaap. Je kunt het horloge dan in nog geen uur ver genoeg opladen om er weer de hele dag mee te kunnen doen. Momenteel ondersteunen alleen de Apple Watch Series 7, Series 8 en Apple Watch Ultra het snelladen. Maar nieuwere modellen zullen hier ook mee samenwerken. Gebruik je een snellader met een oudere Apple Watch, dan wordt het opladen met de gewone snelheid uitgevoerd.

Bekijk ook Alles over snelladen van de Apple Watch: dit heb je nodig Hoe werkt snelladen met een Apple Watch en wat heb je nodig? In deze tip lees je wat je moet weten over deze functie.

De verbeterde oplaadmodule was in 2021 slechts in beperkte mate beschikbaar, waardoor maar weinig accessoiremakers dit type oplader konden integreren in hun docks en standaarden. Gerenommeerde merken als Belkin en mophie bieden dit wel aan, maar het aanbod van laders met ondersteuning voor het snelladen van de Apple Watch, is op twee handen te tellen. Het goede nieuws is dus dat het aanbod straks veel groter wordt, zodra dit type oplaadmodule verplicht is. Het slechte nieuws is dat deze module duurder is dan de voorgaande versie. Vermoedelijk ga je dat dus wel terugzien in de prijs van de opladers en docks zelf.

Een voorbeeld van een snellader voor de Apple Watch is de Belkin BoostCharge powerbank en de Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank en houder. Beide modellen hebben we onlangs getest en in onze reviews lees je de bevindingen.