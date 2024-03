Is deze goedkope 3-in-1 lader van TechProtection net zo goed als opladers die drie keer zo duur zijn? Je leest het in deze review van de TechProtection 3-in-1 MagSafe draadloze oplader!

Je kent natuurlijk de 3-in-1 opladers van Belkin, maar die kosten vaak rond de 150 euro. Er zijn goedkopere oplossingen, maar zijn die net zo goed? We hebben de TechProtection 3-in-1 oplader bekeken, die maar eenderde kost: voor rond de 50 euro heb je een oplader voor je iPhone, Apple Watch en AirPods, die ook nog compatibel is met MagSafe. Je plakt de iPhone en Apple Watch elke avond aan de magnetische lader vast en legt de AirPods op het plankje daaronder. Aan de achterkant zit trouwens ook nog een usb-a-poort om een vierde apparaat op te laden.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De oplader is beschikbaar gesteld door Appelhoes.

TechProtection 3-in-1 oplader in het kort

Verkrijgbaar in zwart en wit

Geschikt voor iPhone met MagSafe

Draadloos opladen van iPhone, Apple Watch en AirPods

Usb-a-poort voor opladen van andere apparaten

Met ingebouwde bureaulampje

Wordt geleverd zonder stroomadapter

Prijs: €54,90 op het moment van schrijven (regelmatig met korting)

Voorkant van de TechProtection 3-in-1 lader met iPhone, Apple Watch en AirPods.

TechProtection 3-in-1 oplader uiterlijk en design

Deze oplader bestaat uit een grondplaat met een L-vormige plastic arm, waaraan de MagSafe-geschikte lader en de Apple Watch-lader zijn vastgemaakt. Het eerste wat opvalt bij het uitpakken is het lichte gewicht. Deze oplader weegt nog geen 200 gram, terwijl die van Belkin ruim over de 600 gram zit. Dus niet alleen de prijs, maar ook het gewicht scheelt een factor drie. Ik had graag gezien dat de fabrikant de voet wat zwaarder had gemaakt. Nu is het (vermoedelijk) een holle plaat. Het lichte gewicht wordt ook veroorzaakt door de plastic arm, die bij duurdere opladers van staal is gemaakt.

Dit is geen officieel goedgekeurd MagSafe-product (vandaar de lagere prijs). Daardoor vindt het opladen van de iPhone bij maximaal 7,5 Watt plaats. De Apple Watch-lader is eveneens niet geschikt voor snelladen. Is dat erg? Niet als je deze oplader gaat gebruiken op je nachtkastje. Als het goed is lig je minimaal zes uur in bed en dat is ruim voldoende om je devices volledig op te laden. Stel je hogere eisen, dan moet je gewoon een duurdere oplader kopen.

Waar je bij deze lader wel rekening mee moet houden, is dat de Apple Watch niet op z’n kant ligt waardoor de nachtklokmodus niet te gebruiken is. Wil je diep in de nacht weten hoe laat het is, dan zul je even op het scherm van de iPhone of Apple Watch moeten tikken. Ook had ik graag gezien dat de iPhone-lader iets te kantelen was geweest.

Achterkant van de TechProtection 3-in-1 lader met lampje en usb-a-poort.

De oplader bevat trouwens nog een verrassing, waar ik niets over had gelezen toen ik de specs doorbladerde. Er zit een soort bureaulampje in: door op het lampicoontje te tikken kun je wisselen tussen drie lichtsterktes. Nogmaals tikken op de tiptoets en het lampje gaat uit. Dit kan handig zijn als je midden in de nacht wat water wil drinken, zonder het glas om te stoten. Je zou het eventueel ook kunnen gebruiken om een boek bij te lezen, maar eerlijk gezegd: het licht is nogal ongezellig felwit. Niet bepaald sfeervol.

TechProtection 3-in-1 lader in gebruik

“Je krijgt waar je voor betaalt” is vaak van toepassing bij goedkopere accessoires – en dat bedoel ik niet negatief. Deze middenklasse oplader kan niet snelladen, is niet MagSafe-gecertificeerd en heeft geen metalen onderdelen. Maar dat verwacht je ook niet, want dan was er geen markt meer voor de duurdere Belkin-opladers. Deze oplader is bedoeld voor mensen die niet te veel geld kwijt willen zijn voor een oplader op het nachtkastje. Je moet bij het pakken van je iPhone even erop letten dat de oplader niet zo zwaar is en eventueel de onderste plaat vasthouden. Ondanks dat lage gewicht zit alles toch goed in elkaar.

Eén ding is minder handig aan deze oplader: het lampje aan de voorkant. Die is niet uit te schakelen. Op de foto heb ik er een stickertje overgeplakt, maar het lampje blijft toch zichtbaar. Het zou handig zijn als fabrikanten er meer rekening mee zouden houden dat mensen dergelijke opladers ook in de slaapkamer zullen gebruiken. En dan wil je niet allerlei lampjes om je heen zien. Als TechProtection een tiptoets voor de ingebouwde lamp kan toevoegen, moet het toch ook wel mogelijk zijn om nog een extra tiptoets ernaast te plaatsen voor het oplaadlampje. Zodra je je iPhone of Apple Watch op de lader hangt, krijg je immers al een animatie op het scherm te zien, om te bevestigen dat het opladen gaat starten.

Score 7.5 TechProtection 3-in-1 lader €54,90 Voordelen + Compleet, je kunt er alles mee opladen

Prima magneet, vergelijkbaar met MagSafe

Een stuk goedkoper dan gecertificeerde laders

Verkrijgbaar in zwart of wit

Bevat verborgen nachtlampje

Neutraal design, zal niemand zich aan storen Nadelen – Voelt wel erg licht aan

Lampje aan voorzijde kan niet uitgeschakeld worden

Geen snelladen

Apple Watch kan niet in nachtklokstand

iPhone-lader niet kantelbaar

Conclusie TechProtection 3-in-1 lader review

Het zou wat onrealistisch zijn om bij deze goedkopere lader dezelfde verwachtingen te hebben als bij een oplader die drie keer zoveel kost. Zelf ben ik geen fan van ultragoedkope accessoires die binnen de kortste keren kapot gaan, maar daar lijkt bij deze TechProtection 3-in-1 lader geen sprake van. Dit is gewoon een oplader voor mensen die aanhikken tegen een oplader van 150 euro en het prima vinden dat er geen snelladen en andere geavanceerde functies op zitten. Er is immers ook een markt voor de iPhone 15 naast de veel duurdere iPhone 15 Pro. Zoek je gewoon een complete oplader voor al je devices en mag het niet te duur zijn, dan is dit een prima budgetoplossing.

TechProtection 3-in-1 lader kopen

Wij haalden dit testexemplaar via Appelhoes in huis en voorzover ik kon nagaan is dit ook de enige winkel waar dit merk te koop is. Je kunt kiezen uit wit of zwart:

