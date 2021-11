Het is niet meer in te beelden dat je op Netflix slechts een handjevol originele titels ziet staan tussen alle producties van Hollywoodstudio’s. Netflix zet flink in op de productie van eigen content, maar welke zijn nou echt goed? De nieuwe Netflix Top 10 moet je daar meer wijsheid over geven.



De populairste Netflix Original films en series

In de Netflix Top 10 kun je het aantal gestreamde uren wereldwijd zien voor de populairste titels. Dit gaat per week en je ziet ook hoeveel weken de titels al in de top 10 staan. De lijst wordt iedere dinsdag bijgewerkt. Zo staat het razendpopulaire Squid Game op dit moment al 9 weken in de top 10 met alleen deze week al zo’n 43 miljoen streams.

Naast wereldwijde statistieken kun je voor veel landen ook per land kijken wat er populair is. Dit werkt ook voor Nederland en België. In feite zie je hier gewoon wat je ook al in de Netflix-app ziet onder het kopje “Top 10”, maar hier kun je kiezen welk land je bekijkt. Zie je een titel die jou wel aanspreekt? Dan kun je via de bijgeplaatste link meteen beginnen met kijken.

Je kunt per titel zien in welke landen ze populair zijn. Het valt daarbij op dat bepaalde titels erg populair zijn in Europa, maar niet zo in Zuid-Amerika. Voor liefhebbers van statistieken is het iets om echt even naar te kijken. Wie een stap verder wil gaan, zou zelfs nog het nationale nieuws per land ernaast moeten houden om te kijken of er een link te leggen is. Dat laatste is overigens geen functie van de Netflix Top 10.

Netflix heeft 4 categorieën om uit te kiezen. Dat zijn Films en Series, beide opgedeeld in Engels en niet Engels. Heel soepel werkt de website (nog) niet. Zo duurt het misschien wat langer tot een knop reageert dan je zou verwachten. Dit is natuurlijk iets wat Netflix gaandeweg kan verbeteren. Of de functionaliteit ook in de app wordt ingebouwd, betwijfelen we.