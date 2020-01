Je Apple Watch kun je gemakkelijk omtoveren tot een wekker dankzij de Nachtklokmodus (Nightstand). In deze tip leggen we uit hoe je dit 's nachts inschakelt en hoe je de Watch bedient in deze stand.

De meeste mensen laden hun Apple Watch ‘s nachts op. Je horloge is daarmee de volgende ochtend meteen klaar om te gebruiken, maar het heeft ook een ander voordeel. Je kunt de Apple Watch namelijk als wekker gebruiken dankzij de Nachtklokmodus (Nightstand). Hoe gebruik je deze Apple Watch nachtklok, wat kun je ermee en hoe stel je er een wekker mee in? In deze tip leggen we het uit.



Nachtklokmodus staat automatisch aan

De Nachtklokmodus van de Apple Watch is een handige functie, waardoor je je Apple Watch als nachtklokje kunt gebruiken. Dankzij de Nachtklokmodus wordt op je horloge met grote groene cijfers de tijd weergegeven, zodat je ‘s nachts precies kunt zien hoe laat het is.

De Nachtklokmodus wordt automatisch geactiveerd zodra je de Apple Watch aan de lader bevestigt. Dit werkt zowel horizontaal (waarbij de Digital Crown naar boven wijst) als verticaal. Hierdoor werken alle Apple Watch-houders samen met Nightstand. Werkt Nightstand niet bij jou, dan moet je het mogelijk nog apart inschakelen.

Nachtklokmodus inschakelen op de Apple Watch doe je als volgt:

Ga op je Apple Watch naar de Instellingen-app. Scroll naar beneden en selecteer Algemeen. Hier staat Nachtklokmodus, tik deze optie aan en schakel hem aan of uit.

Nightstand: kloppen op je nachtkastje

Het handige van de Nachtklokmodus is dat het scherm niet de hele nacht blijft branden. Het scherm wordt alleen geactiveerd met een klein klopje op je nachtkastje. Je hoeft dus niet het scherm van je Apple Watch aan te tikken, omdat een trilling vanaf de ondergrond al genoeg is. Wil je liever op het scherm tikken of de knoppen gebruiken om het scherm aan te zetten, dan kan dat gelukkig ook. Na enkele seconden gaat het scherm van je Apple Watch automatisch weer uit.

In de nachtklokmodus verschijnt in de hoek van het scherm een groen rondje om aan te geven hoever hij opgeladen is. Is het rondje vol, dan weet je dat de Apple Watch helemaal opgeladen is. Wil je liever een percentage zien? Tik dan op dit rondje. Het percentage verschijnt kort in beeld, zodat je kan checken hoe ver hij is met opladen. Je kan de nachtklokmodus helaas niet zo instellen dat het percentage altijd zichtbaar is.

Om de Apple Watch weer uit de Nachtklokmodus te halen, hoef je hem alleen maar van de lader te trekken. Het scherm schakelt automatisch weer over naar je ingestelde wijzerplaat, zodat je hem alleen nog maar om hoeft te doen. Instellingen aanpassen is daarom niet nodig.

Wekker op Apple Watch in Nachtklokmodus (Nightstand)

Als je de Apple Watch ook als wekker gebruikt, dan werkt dat ook in combinatie met Nightstand. Via de Wekker-app op je Apple Watch stel je de wekker in. Je kunt ook aan Siri vragen om en wekker voor je in te stellen.

Om instellingen voor de wekker aan te passen, tik je in de Wekker-app op de Apple Watch op een ingestelde wekker. Je kan dan de dagen aanpassen, een label instellen of de sluimeroptie in- of uitschakelen.

Zodra de wekker in de Nachtklokmodus af gaat, wordt het scherm langzaamaan steeds feller. Dit gebeurt al vijf minuten voordat de wekker afgaat. De cijfers op het scherm kleuren daarbij geel en het wekkergeluid gaat steeds harder. Om de wekker uit te schakelen druk je op de zijknop, maar het is ook voldoende om op het scherm te tikken. Wil je snoozen, dan druk je één keer op de Digital Crown. Na negen minuten gaat de wekker dan opnieuw af.

Heb je geen Apple Watch maar wil je toch elke ochtend op tijd wakker worden? Gebruik dan je iPhone als wekker! In onze tip daarover lees je meer.