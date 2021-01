Al in oktober kondigde Belkin een 3-in-1 Boost Charge Pro MagSafe-oplader aan, maar de alles-in-één oplader ligt nog steeds niet in de winkels. Nu blijkt dat de release van de Belkin 3-in-1-oplader met MagSafe met een maand vertraagd is.

Tijdens Apple’s oktober event van 2020 onthulde Apple MagSafe, de nieuwe magnetische aansluiting achterop de nieuwste iPhones. Apple liet meteen een aantal van haar eigen MagSafe-accessoires zien, maar toonde ook enkele opladers van andere bedrijven. Eén van die merken is Belkin, het bedrijf dat al jarenlang hofleverancier is wat betreft Apple-opladers. Het klapstuk van de line-up is de aankomende 3-in-1 MagSafe lader van Belkin, maar de release laat nog even op zich wachten.



Release Belkin 3-in-1 MagSafe Boost Charge Pro oplader

Tot op het laatste moment van 2020 beweerde Belkin nog dat de release van haar MagSafe-oplader nog in het afgelopen jaar zou zijn, maar op de Q&A-pagina op de Belkin-website laat het bedrijf nu weten dat de oplader ‘in ongeveer een maand’ beschikbaar moet zijn. Waarschijnlijk is de oplader vanaf de release te koop bij Apple. De Apple Store verkoopt regelmatig accessoires van Belkin, al dan niet in een exclusieve uitvoering.

Met de 3-in-1 MagSafe-oplader van Belkin kun je zowel je iPhone 12 via MagSafe als je Apple Watch en AirPods opladen. Je iPhone en Apple Watch rusten via magnetisch op de zwevende standaard, terwijl je je AirPods-doosje op de voet legt. De oplader heeft een vermogen van 15W en komt met een stekker. Deze MagSafe-oplader van Belkin komt in zowel wit als zwart en heeft een adviesprijs van €149,99. Omdat de iPhone via magneten aan de oplader hangt, is hij niet geschikt voor oudere iPhones.

Eind vorig jaar bracht Belkin wel de magnetische ventilatiehouder PRO uit. Dit is een MagSafe-houder voor in de auto, die je aan je ventilatierooster klikt. Dankzij MagSafe hoef je je iPhone zelf niet tussen een houdertje te klikken, zodat je hem met één hand kan ophangen. Helaas laadt deze houder je iPhone niet op.