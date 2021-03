Apple is bezig een eigen 5G-modem te ontwikkelen. Deze zal in alle 2023-modellen van de iPhone zitten. Dat zeggen analisten van Barclays.

Apple 5G-modem in 2023 iPhones

Analisten Blayne Curtis en Thomas O’Malley hebben een onderzoeksnotitie geschreven waarin ze hun vooruitzichten uiteenzetten. Apple wil afstappen van de Qualcomm-modems die in huidige iPhones worden gebruikt. Chipmakers Broadcom en Qorvo zullen van de overstap profiteren, denkt Barclays. Eerder bleek al dat Apple druk bezig is met eigen 5G-modems voor toekomstige iPhones. Apple bevestigde eerder deze week zelf dat er aan 5G wordt gewerkt, namelijk in het nieuw te openen European Silicon Design Center in München. Apple zou in 2020 zijn begonnen met de ontwikkeling, na overname van de smartphonemodem-tak van Intel.



Barclays meldde eerder dat het modem zowel sub-6GHz als mmWave zal ondersteunen, de twee belangrijkste technologieën voor 5G-netwerken. Dat er nu Qualcomm-modems in de iPhone zitten, is het resultaat van een juridisch gevecht dat in 2019 eindigde. Apple en Qualcomm spraken toen af dat Apple de komende jaren de Snapdrago 5G-modems zal gebruiken.

In de iPhone 12-modellen vind je het Snapdragon X55-modem, terwijl later dit jaar iPhones met Snapdragon X60-modems worden verwacht. In 2022 volgen dan de Snapdragon X65-modems. Eventueel zou Apple het jaar daarna kunnen overstappen naar de Snapdragon X70, maar dat zou minder logisch zijn als er een eigen 5G-modem klaar is. De fabricage zal waarschijnlijk worden gedaan door Apple’s vaste partner TSMC.