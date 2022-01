Belkin en Mophie komen allebei met een nieuwe gecertificeerde MagSafe-lader. De 3-in-1 Travel Charger van Mophie is helemaal opvouwbaar, terwijl Belkin een standaard aan de lader toegevoegd heeft. Die laatste was al eerder aangekondigd, maar is inmiddels officieel te koop.

De lijst van MagSafe-laders voor iPhone wordt alsmaar langer. Twee bedrijven die al meerdere MagSafe-gecertificeerde opladers gemaakt hebben, zijn Mophie en Belkin. Mophie heeft nu een interessante optie voor reizigers aangekondigd. De Mophie 3-in-1 Travel Charger met MagSafe is een soort uitgebreide versie van Apple’s MagSafe Duo Charger.



Mophie 3-in-1 Travel Charger met MagSafe

De oplader bestaat uit drie componenten: een MagSafe-lader voor de iPhone, een verstelbare Apple Watch-oplader en een Qi-deel voor het draadloos opladen van je AirPods. Deze laadpunten liggen naast elkaar en het unieke van deze lader is dat je hem helemaal kan opvouwen tot een vierkant blokje, vergelijkbaar dus met Apple’s MagSafe Duo-oplader. Maar waar die alleen bedoeld is voor één iPhone en een Apple Watch, kun je met deze van Mophie ook nog tegelijkertijd je AirPods-case opladen.

Aan de buitenkant is deze lader met een stoffen bekleding afgewerkt. De oplader is officieel MagSafe-gecertificeerd, waardoor je een iPhone 12 en nieuwer op de maximale snelheid draadloos kan opladen (15W). De Apple Watch-oplader kun je dus plat leggen, maar ook rechtop zetten zodat je makkelijker ‘s nachts de tijd kan aflezen. De oplader wordt geleverd met een usb-c kabel en een stroomadapter voor in het stopcontact, dus je bent meteen klaar. Tot slot krijg je er een bijpassend tasje bij, waar je zowel de oplader zelf, de kabel als de stroomadapter in kan opbergen.

Helaas is deze oplader van Mophie nog niet in Nederland te koop, maar wel al in de Amerikaanse Apple Store. Daar heeft hij een verkoopprijs van $149,95. Dat is veel geld, maar in vergelijking met Apple’s MagSafe Duo-oplader (met een adviesprijs van €149,-) krijg je veel meer waar voor je geld.

Belkin MagSafe-oplader met standaard nu te koop

Tegelijkertijd is Belkin begonnen met de verkoop van de nieuwe MagSafe-oplader met standaard. Ook dit is een gecertificeerde MagSafe-lader, die kan opladen met een snelheid van maximaal 15W. Het unieke van deze lader is dat er aan de achterkant van de MagSafe-puck een uitklapbare standaard zit. Je kan daardoor je iPhone tijdens het opladen schuin neerzetten, bijvoorbeeld om een filmpje te kijken. Bovendien is deze lader voorzien van een extra lange kabel van 2 meter, wat een stuk langer is dan Apple’s eigen MagSafe-lader. Ook is de kabel gevlochten.

De Belkin Boost Charge Pro draagbaar draadloos oplaadstation met MagSafe (zoals het accessoire voluit heet), heeft een verkoopprijs van €59,95. Dat is een stukje duurder dan die van Apple zelf, maar door de langere kabel en ingebouwde standaard kan het alsnog de moeite waard zijn. Je kan kiezen voor een witte en zwarte versie. De uitvoering die Apple zelf verkoopt is iets afwijkend. De standaardversie komt onder andere bij Coolblue beschikbaar.