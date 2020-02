Sinds een paar weken is Apple bezig met onder andere de beta van macOS 10.15.4. De update komt naar verwachting eind maart uit en brengt een aantal nieuwe functies. In de nieuwste beta is nu weer een nieuwe functie ontdekt voor gebruikers van Apple Music. De Muziek-app op de Mac krijgt namelijk de verbeterde songteksten van Apple Music.



Live songteksten komen naar de Mac

Al sinds een paar jaar heeft Apple Music ondersteuning voor songteksten. Hierdoor kan je precies lezen wat er nu eigenlijk gezongen wordt in je favoriete nummers. In iOS 13, iPadOS 13 en tvOS 13 heeft Apple deze functie flink verbeterd. In plaats van een statische tekst, scrollt de tekst live mee als een soort karaokemachine, zodat je makkelijker mee kan zingen.

In de overstap van iTunes naar de Muziek-app heeft deze verbeterde songtekstenfunctie de Mac niet gehaald, maar dat lijkt Apple dit voorjaar recht te willen zetten. De live songteksten vind je in macOS Catalina 10.15.4 ook gewoon in de Muziek-app, op dezelfde plek als waar je nu de statische songteksten vindt. Je activeert het via de knop rechtsboven, te herkennen aan het spraakballonnetje. Of de functie ook nog naar iTunes op de Windows-pc’s komt, is nog niet duidelijk.



Screenshot via Mike.Xu

Andere aankomende verbeteringen in macOS 10.15.4 is de introductie van de communicatielimieten in Schermtijd, de ondersteuning van universele aankopen tussen Mac- en iOS-apps en de zogenaamde Head Pointer, waarmee je je muiscursor kan bedienen met je hoofd.

Wil je nu al live meezingen met de songteksten, dan moet je daar je iPhone, iPad of Apple TV voor gebruiken. De songteksten in Apple Music vind je via de knop rechtsonder zodra het huidige afgespeelde liedje in beeld staat. Op de Apple TV wordt het een soort karaoke, zodat je met z’n alle rondom de tv makkelijk mee kan blèren met je favoriete muziek.