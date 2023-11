Al jaren is Sonos een bekende speler als het gaat over speakers voor in het huis. Denk aan soundbars, subwoofers en losse speakers zoals de bekende Sonos One. Naast een Sonos premium koptelefoon zou het merk zou een eigen settopbox willen uitbrengen. Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen. Dit zou een heuse concurrent voor de Apple TV moeten worden.



‘Sonos komt met Apple TV-concurrent’

Een settopbox van Sonos, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Volgens Bloomberg moet het een concurrent worden voor de Apple TV. De settopbox kun je verbinden met je televisie en biedt de mogelijkheid om video’s ernaartoe te streamen. Het apparaat zou een door Sonos ontworpen besturingssysteem hebben. De basis hiervan is Android. Daardoor ligt het ook voor de hand dat er verschillende apps mogelijk zijn, maar specifieke functies zijn nog niet bekend. Of het een kastje of een stick wordt weten we niet, maar het is aannemelijk dat het om een kastje gaat, net als een Apple TV.

Sonos denkt volgens Bloomberg aan een prijskaartje van $150 tot $200. Een europrijs wordt niet genoemd. In de Verenigde Staten is de Apple TV al te koop voor $129 en moet Sonos dus een nieuwe markt betreden met veel concurrentie van goedkopere producten. Het zou ook kunnen dat Sonos de technologie verwerkt in andere apparaten zoals een premium soundbar, al is dat niet bevestigd. Er kan ook nog een boel gebeuren, want volgens Bloomberg volgt de officiële aankondiging pas eind 2024 of begin 2025. We hebben dus nog minimaal een jaar om ernaar uit te kijken.

Een settopbox van Sonos: een goed idee?

Of een settopbox van Sonos ook een goede kans maakt, is nog maar de vraag. Er zijn immers al erg betaalbare alternatieven zoals een Google Chromecast. In het duurdere segment is de Apple TV een populaire keuze. De settopbox van Sonos zal het enige product in zijn soort zijn die als hub voor andere Sonos-apparaten kan fungeren. Maar is dat genoeg om mensen over de streep te trekken? Of kun je beter voor een Apple TV of AirPlay 2-tv kiezen? De tijd zal het leren.