Apple heeft inmiddels al twee generaties van de AirPods Pro uitgebracht. De AirPods Pro 2 verschenen in 2022, met in 2023 nog een kleine usb-c-herziening voor de oplaadcase. Een bron beweert nu dat Apple ‘binnenkort’ alweer een nieuwe generatie van de AirPods Pro gaat uitbrengen, voorzien van betere ruisonderdrukking. Het is niet het eerste gerucht rondom de AirPods Pro 3, maar wat wel nieuw is is dat dit model snel zou verschijnen.

‘AirPods Pro 3 met betere ruisonderdrukking’

De bron spreekt over ‘digitale ANC (active noice cancellation) die veel beter presteert dan de vorige versie’. Het lijkt er dus op dat Apple aan de softwarekant het nodige verbetert, aangezien er specifiek over digitale ruisonderdrukking gesproken wordt. Het zou kunnen dat dit mogelijk is dankzij een verbeterde chip, die meer rekenkracht heeft om de omgevingsgeluiden eruit te filteren.

Bij de tweede generatie AirPods Pro werd de ruisonderdrukking al flink verbeterd ten opzichte van de eerste versie. Apple sprak over ‘twee keer zoveel ruisonderdrukking’ dankzij de H2-chip ten opzichte van de H1-chip. Een eventuele H3-chip zou dat dus nog verder kunnen doortrekken.

De bron Kosutami heeft in het verleden wel vaker juiste informatie weten te delen over accessoires, met name hoesjes en bandjes. Ook verzamelt hij prototypes van Apple-producten. Waar het account de informatie precies vandaan heeft, is niet duidelijk.

Release AirPods Pro 3 al binnenkort?

De bron voegt daaraan toe dat de AirPods Pro 3 al ‘binnenkort’ aangekondigd wordt, net als de standaard AirPods 4. Naar verwachting gaat Apple tijdens het iPhone-event van 9 september de AirPods 4 onthullen, die in twee varianten beschikbaar komt. De duurdere versie zou ook actieve ruisonderdrukking krijgen, mogelijk dezelfde verbeterde versie als in de aankomende AirPods Pro 3.

Echter is dit de eerste keer dat we horen dat er al binnenkort nieuwe AirPods Pro 3 aan komen. Andere, meer betrouwbare bronnen stellen dat Apple pas in 2025 nieuwe AirPods Pro gaat uitbrengen met een nieuw design. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat Apple voor het derde jaar op rij in september nieuwe AirPods Pro gaat onthullen. Een release in 2025 klinkt voor ons ook aannemelijker. Dat is dan precies drie jaar na de oorspronkelijke variant van de AirPods Pro 2. Tussen de eerste generatie AirPods Pro en de AirPods Pro 2 zat ook drie jaar. Bovendien zijn AirPods niet het type product dat je elk jaar vervangt door een nieuw exemplaar, waardoor het ook niet per se nodig is om nu al een opvolger te hebben.