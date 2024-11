De MacBook Pro krijgt volgens geruchten in 2026 een grotere update met een nieuw design en een vernieuwd OLED-display. Geruchten over een OLED-scherm gaan al veel langer.

Met de nieuwe M4 MacBook Pro-modellen kan Apple weer een tijdje mee, maar hoe ziet de verdere toekomst eruit? Het huidige model lijkt wat betreft de buitenkant nog steeds heel erg op de modellen van 2021 en nieuwer en je vraagt je misschien af wanneer de MacBook Pro weer eens een nieuw design krijgt. Daar hebben we nu dankzij Mark Gurman van Bloomberg iets meer zicht op gekregen. Hij verwacht namelijk dat Apple pas in 2026 een nieuw design voor de MacBook Pro gaat introduceren.

Wanneer nieuw design voor MacBook Pro?

Apple zou van plan zijn om de MacBook Pro in 2026 een ‘volledig nieuw design’ te geven. De laatste keer dat dat gebeurde, was dus in 2021. Daarvoor stamde het design uit 2016, waardoor er dus vijf jaar tussen zat. Dat lijkt nu dus ook het geval te zijn. De grote vraag is alleen: hoe gaat dat nieuwe design er dan uit zien? Daar zijn wel wat aanwijzingen voor.

MacBook Pro wordt dunner

Het lijkt erop dat Apple weer de focus gaat leggen op het dunner maken van apparaten. Dat zagen we dit jaar al: de iPad Pro is Apple’s dunste device ooit en ook de Apple Watch Series 10 werd dunner. Er waren eerder al berichten dat Apple werkt aan extra dunne producten en voor volgend jaar zou de extra dunne iPhone 17 Slim (of iPhone 17 Air) op de planning staan. De MacBook Pro lijkt dus in 2026 aan de beurt te zijn voor een slanker design.

OLED-display komt eraan

Een andere verwachte vernieuwing in 2026, is de komst van een OLED-display in de MacBook Pro. Er gaan al jarenlang geruchten hierover en op dit moment is 2026 de meest logische introductiedatum. Dat betekent dat we het voorlopig nog met het mini-LED display moeten doen. OLED heeft betere zwartinten, mooiere kleuren en hogere helderheid.

MacBook Pro in 2025 krijgt M5-chips

Overigens wordt er voor 2025 nog wel een nieuwe MacBook Pro verwacht, namelijk voorzien van een M5-chip. Dit gaat wederom om een prestatieboost, zonder uiterlijke veranderingen aan de MacBook Pro zelf. De ontwikkeling van deze chips (de M5, M5 Pro en M5 Max) zouden bijna afgerond zijn. Een release voor najaar 2025 lijkt dan logisch.

Vanaf deze week liggen de nieuwe M4 MacBook Pro’s in de schappen. In ons aparte artikel vind je alle prijzen van de M4 MacBook Pro.