Het is twee jaar geleden dat de Apple TV 4K 2022 uitbracht. Dit model heeft een snellere chip gekregen en ging ook in prijs omlaag. Inmiddels is het tijd om weer vooruit te kijken naar het volgende model. Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt deze in 2025 en is voorzien van een in eigen huis ontwikkelde wifi-chip. Ook verwachten we dat Apple een snellere processor inbouwt. Maar wat zit er nog meer in? Dit zijn de geruchten over de Apple TV 2025!

#1 ‘Apple TV 2025 met eigen wifi-chip’

Het voorlopig belangrijkste gerucht over de volgende generatie Apple TV is dat er een eigen wifi- en Bluetooth-chip is ingebouwd. Deze vervangt de huidige chip van Broadcom. De Apple TV is samen met een vernieuwde HomePod mini 2025 het eerste apparaat waarin deze chip te vinden zal zijn. Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg.

Dit onderdeel is van vitaal belang voor de Apple TV. Via wifi staat het apparaat in verbinding met internet om apps te downloaden, games te spelen en HomeKit-apparaten op afstand aan te sturen. De Bluetooth -verbinding is nodig om accessoires zoals afstandsbedieningen en controllers te koppelen. Het voordeel van de nieuwe chip is volgens Gurman dat de smart home-apparaten van Apple “nauwer samenwerken en gegevens mogelijk sneller kunnen synchroniseren”. Apple probeert al langere tijd minder afhankelijk te worden van externe toeleveranciers en is bijvoorbeeld ook bezig om een eigen 5G-chip te ontwikkelen.

Bekijk ook ‘Nieuwe Apple TV en HomePod mini in 2025, met eigen wifi-chip’ Apple is van plan om de Apple TV en de HomePod mini in 2025 te vernieuwen. Het is onderdeel van een plan om de smart home-producten een extra boost te geven.

#2 Release Apple TV in de loop van 2025

Gurman geeft niet aan in welk kwartaal de nieuwe Apple TV zal verschijnen, maar het zal waarschijnlijk in de eerste helft van het jaar gebeuren. Dat is af te leiden uit de bewoordingen dat de Apple TV als eerste zal worden voorzien van de nieuwe chip en dat “later in het jaar” de iPhone er eveneens eentje krijgt. iPhones komen gewoonlijk in september op de markt.

#3 Snellere processor voor Apple Intelligence?

Al in januari 2023 verspreidde Mark Gurman de eerste geruchten dat de Apple TV een snellere processor gaat krijgen. Hij beweerde ook dat het nieuwe model begin 2024 op de markt zou komen. Dat gebeurde niet, maar dat Apple bij de volgende Apple TV een snellere processor gaat inbouwen, is niet vergezocht. Destijds was nog niet bekend om welke chip het zou gaan en werd gesproken over A16 of A17. Nu we weten dat Apple grote sprongen wil maken met Apple Intelligence, lijkt een A17- of A18-chip meer voor de hand te liggen.

Apple Intelligence op de Apple TV lijkt misschien niet zo’n voor de hand liggende combinatie en een slimmere Siri heb je op de Apple TV ook niet nodig. Maar je zou je wel kunnen voorstellen dat je HomePods aan de Apple TV zou kunnen koppelen, zodat ze kunnen profiteren van de nieuwe Siri-functies zonder dat je nieuwe speakers hoeft te kopen.

Ondersteuning voor 8K hoef je in ieder geval nog niet te verwachten.

#5 Hetzelfde design voor Apple TV 2025

De Apple TV behoudt in ieder geval hetzelfde design. Voor de huidige Apple TV 2022 paste Apple het ontwerp iets aan: hij is iets kleiner dan het voorgaande model doordat er geen actieve ventilatie meer in zit. Een nog kleinere Apple TV of een Apple TV in de vorm van een hdmi-stick hoef je niet te verwachten.

#5 Een Apple-televisie?

Er zijn ook geruchten die wat vergezocht zijn. Zo zou Apple van plan zijn om een toekomstige Apple TV te voorzien van een ingebouwde camera, zodat je het apparaat met handgebaren kunt bedienen. Een ander opmerkelijk gerucht is dat Apple werkt aan home cinemaproducten. Na de Vision Pro zouden er plannen zijn voor een eigen televisie. Hier werd tien jaar geleden al over gesproken, maar het idee zou volgens Gurman opnieuw ter tafel zijn gekomen. Na de jarenlange stroom geruchten over een Apple Car zijn we wat sceptischer geworden over dergelijke voorspellingen. Het is goed mogelijk dat hier al jarenlang in is geïnvesteerd, maar we hebben er pas iets aan als het product daadwerkelijk in de winkel ligt.

Apple werkt aan meerdere nieuwe apparaten voor de smart home, allemaal gepland voor 2025 of later. Zo schreven we eerder over een gecombineerde Apple TV en HomePod in één en komt er een iPad-achtig smart display aan, voor bediening van je HomeKit-accessoires.