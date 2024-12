Apple zou al jaren bezig zijn met meerdere gezondheidssensoren in de AirPods. Het nieuwste gerucht stelt dat de AirPods Pro 3 een hartslagsensor en meer krijgen.

De AirPods zijn steeds belangrijker geworden voor Apple. Waar ze oorspronkelijk puur en alleen bedoeld waren om draadloos naar muziek te luisteren, is dat de afgelopen jaren veranderd. Met name de duurdere AirPods Pro hebben functies gekregen die niet gerelateerd zijn aan muziek, maar aan gezondheid. Zo hebben de AirPods Pro sinds dit jaar meerdere gehoorfuncties, waaronder een gehoortest. Maar Apple wil nog verder gaan, met andere nieuwe gezondheidssensoren in de AirPods, zo meldt Mark Gurman van Bloomberg.

‘AirPods Pro krijgen hartslag- en temperatuursensor’

Apple is momenteel druk bezig met het implementeren van nieuwe gezondheidsfuncties in de AirPods. Het zou gaan om het meten van je hartslag, temperatuur en meer. De AirPods Pro 3 van 2025 zou het eerste model zijn dat hier ondersteuning voor krijgt. De hartslagsensor zou overeenkomen met die in de Apple Watch en bedoeld zijn voor mensen die liever geen horloge dragen. Uit Apple’s tests zou de Apple Watch betrouwbare metingen doen dan de AirPods-hartslagsensor, maar het zou even goed nog betrouwbaar genoeg zijn.

Ook de temperatuursensor zou onderdeel worden van de volgende AirPods Pro, mogelijk vergelijkbaar zoals de Apple Watch dat doet. Andere functies waar Apple over nadenkt, zijn het doen van fysiologische metingen, aldus de bron. Over welke dit specifiek zijn, is nog niet bekend.

Al in 2022 gingen er geruchten over een hartslagsensor in de AirPods Pro 2, maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Nu lijken deze verbeteringen dus gepland staan voor de derde generatie. Daarnaast werkt Apple ook nog aan AirPods met camera’s.