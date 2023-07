Apple is bezig grotere iMacs te testen, waaronder een 32-inch exemplaar. Erg snel hoef je deze modellen groter dan 30-inch niet te verwachten. Het kan wel tot 2025 duren voordat we er eentje zien.

Mark Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple aan het experimenteren is met een 32-inch iMac. De bekende desktops waarbij alles achter het scherm is ingebouwd zal ook de komende jaren nog blijven voortbestaan, maar voorlopig zullen we het moeten doen met de 24-inch iMac uit 2020. Die draait nog op een M1-chip, maar ook daarover heeft Gurman iets te melden: hij heeft zijn voorspellingen bijgesteld. Een 24-inch iMac met M3-chip verwacht hij niet meer dit jaar, maar begin 2024. De grotere iMac van 32-inch zal waarschijnlijk nog veel later verschijnen, op z’n vroegst in 2025.



Na het verschijnen van de Mac Studio vroegen veel mensen zich af of Apple nog wel zou werken aan een grotere iMac. De 27-inch iMacs werden van de markt gehaald en met de 24-inch iMac maakt Apple ook geen haast om ‘m te vernieuwen. Bij sommige mensen bestond het vermoeden dat 24-inch moest worden gezien als een compromis tussen de voormalige modellen van 21,5-inch en 27-inch. En met een Mac Studio (of een krachtige Mac mini) kun je zelf bepalen hoe groot het externe scherm wordt.

Toch zou Apple de iMac nog niet helemaal zijn vergeten. We moeten alleen wat meer geduld hebben tot er weer nieuwe modellen uitkomen. Apple heeft momenteel zoveel productlijnen om aan te werken, dat het niet zo vreemd is dat er een paar jaar tussen de generaties zit.