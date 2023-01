Na de aankondiging van de HomePod 2023 vroegen veel mensen zich af of dit betekent dat de kleinere HomePod ook een update krijgt. Dat kan nog even gaan duren, als de informatie van Bloomberg klopt. “Ik denk niet dat Apple actief werkt aan zo’n product”, aldus Gruman. De huidige HomePod mini dateert uit oktober 2020 en kwam twee jaar later beschikbaar in Nederland. In augustus 2022 meldde Gurman nog dat Apple overwoog om een vernieuwd model van de HomePod mini uit te brengen, maar hij gaf geen schatting van een datum of mogelijke functies. Wel gaf hij aan dat de update waarschijnlijk “niet superindrukwekkend” zou zijn en dat er weining nieuwe functies in zouden zitten. Plannen voor een opvolger lijken nu in de ijskast te zijn gezet.



De HomePod 2023 die deze week werd aangekondigd bevat eigenlijk nauwelijks écht nieuwe specs. Functies zoals Thread , een U1-chip, een temperatuur- en vochtigheidssensor en een chip uit de S-serie zijn nieuw voor de grote speaker, maar zaten al in de HomePod mini . Blijkbaar is Apple vooral bezig geweest met het up-to-date brengen van de grote HomePod en is er nu geen noodzaak om ook de HomePod mini te vernieuwen.

Je kunt dus nog even vooruit met je HomePod mini of kunt ervoor kiezen de HomePod 2023 in huis te halen. Deze ligt vanaf 3 februari in de winkel in de kleuren wit en middernacht. De prijs is net als voorheen €349,-, iets waar Apple eerder kritiek op kreeg. De prijs zou te hoog liggen om met slimme speakers van andere merken te kunnen concurreren. Het lukte Apple dan ook niet om een groot marktaandeel te behalen met de grote HomePod. Toch kiest Apple er nu opnieuw voor om de adviesprijs op €349 te zetten. Zodra dit mogelijk is kun je van ons uiteraard een uitgebreide review van de HomePod 2023 verwachten, waarin we ook ingaan op het verschil in geluidskwaliteit tussen de HomePod 2018 en 2023.

Bekijk ook Aangekondigd: de nieuwe grote HomePod en dit is er nieuw Apple heeft een nieuwe HomePod aangekondigd, als grotere tegenhanger van de HomePod mini. De nieuwe HomePod 2023 is de opvolger van het eerste model uit 2018 en biedt een beter scherm, snellere chip en meer.