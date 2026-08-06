Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat de HomePod mini verscheen. Het is hoog tijd voor een opvolger, maar waar blijft die toch? En wat is dan de verwachte releasedatum van deze HomePod mini 2? Op deze pagina zetten we de geruchten voor je op een rijtje.

Na de aankondiging van de vernieuwde grote HomePod 2023 vroegen veel mensen zich meteen af of de kleinere HomePod ook een opfrisbeurt krijgt. Tussendoor werden we nog verrast met een nieuwe kleur (waar niemand het verschil tussen ziet), maar een echte nieuwe HomePod mini 2 is er nog steeds niet. Ondertussen lijkt een nieuw model aanstaande te zijn en volgens Mark Gurman en analist Ming-Chi Kuo ligt dit product al lang klaar en had deze volgens de oorspronkelijke plannen al lang in de winkel moeten liggen. Dit is wanneer je de nieuwe HomePod mini 2 kan verwachten.

HomePod mini 2 release: wanneer in 2026?

Volgens de nieuwste geruchten krijgen we in het najaar van 2026 een vernieuwde HomePod mini, die is voorzien van een nieuwe chip voor Siri AI. Ook zou Apple de draadloze verbindingen kunnen vernieuwen, mogelijk met een N1-chip, die inmiddels in veel andere producten is toegepast. Deze door Apple-ontworpen chip bevat wifi, Bluetooth en Thread, functies die nu ook al in de HomePod mini zitten. Maar de nieuwe chip kan de specificaties van wifi en Bluetooth verbeteren, mogelijk met wifi 7 en Bluetooth 6.

Een aankondiging tijdens Apple’s september 2026-event is zeker mogelijk, al zou Apple het ook kunnen bewaren tot een aparte aankondiging tijdens een eventueel oktober-event. Lees ook onze vooruitblik op Apple’s aankomende september-event.

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Verschillende bronnen melden dat de HomePod mini 2 al in 2025 klaar was voor presentatie, maar dat Apple hiermee wacht totdat de vernieuwde versie van Siri klaar was. De initiële deadline was in 2025, maar is meerdere keren verschoven. Uiteindelijk heeft Apple deze vernieuwde Siri – ook wel Siri AI – onthuld tijdens WWDC 2026.

Siri AI zou niet bij de HomePod mini 2 per se een hele grote rol spelen, maar wel bij het aankomende smart home-display. De HomePod mini 2, een nieuwe Apple TV en wellicht ook een nieuwe grote HomePod zouden onderdeel uitmaken van de nieuwe smart home-strategie van Apple, dus het is de verwachting dat ze allemaal rond dezelfde periode uit zouden komen. Maar daarvoor moet Siri AI wel goed werken. Voor iPhone, iPad en Apple Watch is deze in de EU niet beschikbaar, maar deze zal naar verwachting wel te gebruiken zijn op de HomePod.

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Ondertussen is de huidige voorraad van HomePod mini’s steeds kleiner aan het worden en zijn ze op steeds meer plekken volledig uitverkocht. Dat is meestal een teken dat een nieuw model aanstaande is en het lijkt erop dat deze in het najaar van 2026 dan toch echt onthuld wordt. Apple zou voor het smart home-display mikken op het najaar (of uiterlijk voorjaar 2027) en de kans is groot dat Apple tegelijkertijd met dit nieuwe apparaat een nieuwe HomePod mini (en wellicht ook de nieuwe Apple TV en grotere HomePod) uit willen brengen.

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HomePod mini 2 prijs en beschikbaarheid

Huidige prijs van €139 blijft waarschijnlijk gelijk

De huidige HomePod mini dateert uit oktober 2020 en kwam twee jaar later beschikbaar in Nederland. Zodra de nieuwe HomePod mini uitkomt, dan verwachten we dat Nederland en België wel meteen bij de eerste groep landen zullen zitten.

Na de recente prijsverhoging bij Apple blijft de prijs waarschijnlijk hetzelfde. Concurrenten zoals Amazon en Google brengen veel goedkopere slimme speakers uit, maar Apple heeft tot nu toe een eigen weg gekozen en verkoopt de grote HomePod 2023 voor €399, terwijl van de vorige versie uitvoering is bekritiseerd vanwege de hoge prijs.

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Met een prijs van €139 is de HomePod mini een van de producten met de beste prijs/kwaliteitsverhouding bij Apple. Je kunt deze speaker tijdens aanbiedingsperiodes (zoals Black Friday) voor een lagere prijs rond de €100,- aanschaffen. Bijkomend voordeel is dat je de HomePod mini als woninghub voor HomeKit kunt gebruiken. Hij functioneert bovendien als Thread Border Router en werkt met Matter. Veel functionaliteit dus, in een apparaatje dat je ook nog gewoon als speaker kunt gebruiken en waarmee je intercom-berichten kunt omroepen.

Als Apple de volgende generatie HomePod mini met een groot aantal upgrades uitbrengt, zou de prijs iets omhoog kunnen gaan. Maar dat verwachten we niet: de functionaliteit blijft waarschijnlijk grotendeels gelijk en we verwachten geen spectaculaire nieuwe functies waar dure hardware voor nodig is.

Prijzen HomePod mini