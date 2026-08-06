Waar blijft de HomePod mini 2? Dit najaar lijkt het dan écht te gebeuren
Na de aankondiging van de vernieuwde grote HomePod 2023 vroegen veel mensen zich meteen af of de kleinere HomePod ook een opfrisbeurt krijgt. Tussendoor werden we nog verrast met een nieuwe kleur (waar niemand het verschil tussen ziet), maar een echte nieuwe HomePod mini 2 is er nog steeds niet. Ondertussen lijkt een nieuw model aanstaande te zijn en volgens Mark Gurman en analist Ming-Chi Kuo ligt dit product al lang klaar en had deze volgens de oorspronkelijke plannen al lang in de winkel moeten liggen. Dit is wanneer je de nieuwe HomePod mini 2 kan verwachten.
HomePod mini 2 release: wanneer in 2026?
Volgens de nieuwste geruchten krijgen we in het najaar van 2026 een vernieuwde HomePod mini, die is voorzien van een nieuwe chip voor Siri AI. Ook zou Apple de draadloze verbindingen kunnen vernieuwen, mogelijk met een N1-chip, die inmiddels in veel andere producten is toegepast. Deze door Apple-ontworpen chip bevat wifi, Bluetooth en Thread, functies die nu ook al in de HomePod mini zitten. Maar de nieuwe chip kan de specificaties van wifi en Bluetooth verbeteren, mogelijk met wifi 7 en Bluetooth 6.
Een aankondiging tijdens Apple’s september 2026-event is zeker mogelijk, al zou Apple het ook kunnen bewaren tot een aparte aankondiging tijdens een eventueel oktober-event. Lees ook onze vooruitblik op Apple’s aankomende september-event.
Verschillende bronnen melden dat de HomePod mini 2 al in 2025 klaar was voor presentatie, maar dat Apple hiermee wacht totdat de vernieuwde versie van Siri klaar was. De initiële deadline was in 2025, maar is meerdere keren verschoven. Uiteindelijk heeft Apple deze vernieuwde Siri – ook wel Siri AI – onthuld tijdens WWDC 2026.
Siri AI zou niet bij de HomePod mini 2 per se een hele grote rol spelen, maar wel bij het aankomende smart home-display. De HomePod mini 2, een nieuwe Apple TV en wellicht ook een nieuwe grote HomePod zouden onderdeel uitmaken van de nieuwe smart home-strategie van Apple, dus het is de verwachting dat ze allemaal rond dezelfde periode uit zouden komen. Maar daarvoor moet Siri AI wel goed werken. Voor iPhone, iPad en Apple Watch is deze in de EU niet beschikbaar, maar deze zal naar verwachting wel te gebruiken zijn op de HomePod.
Ondertussen is de huidige voorraad van HomePod mini’s steeds kleiner aan het worden en zijn ze op steeds meer plekken volledig uitverkocht. Dat is meestal een teken dat een nieuw model aanstaande is en het lijkt erop dat deze in het najaar van 2026 dan toch echt onthuld wordt. Apple zou voor het smart home-display mikken op het najaar (of uiterlijk voorjaar 2027) en de kans is groot dat Apple tegelijkertijd met dit nieuwe apparaat een nieuwe HomePod mini (en wellicht ook de nieuwe Apple TV en grotere HomePod) uit willen brengen.
Lees ook meer over de verwachte nieuwe functies van de HomePod mini 2.
HomePod mini 2 prijs en beschikbaarheid
- Huidige prijs van €139 blijft waarschijnlijk gelijk
De huidige HomePod mini dateert uit oktober 2020 en kwam twee jaar later beschikbaar in Nederland. Zodra de nieuwe HomePod mini uitkomt, dan verwachten we dat Nederland en België wel meteen bij de eerste groep landen zullen zitten.
Na de recente prijsverhoging bij Apple blijft de prijs waarschijnlijk hetzelfde. Concurrenten zoals Amazon en Google brengen veel goedkopere slimme speakers uit, maar Apple heeft tot nu toe een eigen weg gekozen en verkoopt de grote HomePod 2023 voor €399, terwijl van de vorige versie uitvoering is bekritiseerd vanwege de hoge prijs.
Met een prijs van €139 is de HomePod mini een van de producten met de beste prijs/kwaliteitsverhouding bij Apple. Je kunt deze speaker tijdens aanbiedingsperiodes (zoals Black Friday) voor een lagere prijs rond de €100,- aanschaffen. Bijkomend voordeel is dat je de HomePod mini als woninghub voor HomeKit kunt gebruiken. Hij functioneert bovendien als Thread Border Router en werkt met Matter. Veel functionaliteit dus, in een apparaatje dat je ook nog gewoon als speaker kunt gebruiken en waarmee je intercom-berichten kunt omroepen.
Als Apple de volgende generatie HomePod mini met een groot aantal upgrades uitbrengt, zou de prijs iets omhoog kunnen gaan. Maar dat verwachten we niet: de functionaliteit blijft waarschijnlijk grotendeels gelijk en we verwachten geen spectaculaire nieuwe functies waar dure hardware voor nodig is.
Prijzen HomePod mini
- 23 maart 2026, 09:37: Artikel herschreven met de nieuwe informatie over de release.
11 reacties
Arie
Er zal wel degelijk nog een update komen….
Namelijk naar WIFI 6e. Hierdoor zal Matter/Thread nog slimmer ondersteund kunnen worden.
“Super indrukwekkend “? Nee wel toekomst gericht genoeg voor mij om de huidige versie nu even nog niet aan te schaffen.
T
Heb er inmiddels 4. En wil er zeker nog een paar. Ik vind het ideaal om in elke ruimte minimaal 1 homepod mini te hebben.
Jeroen
Ze hebben net een nieuwe HomePod met WiFi 4 uit 2009 uitgebracht dus ik denk dat je nog lang kunt wachten op 6E op de Mini!
Rutger
Ooit wel, maar als de net aangekondigde grote HomePod dezelfde 802.11n standaard heeft, waar de oude 802.11ac had, lijkt het niet aannemelijk dat Apple Wifi 6(E) voor de HomePods erg belangrijk vindt.
Marc
q we
De nieuwe grote HomePod heeft ook geen WiFi 6e.
Thomas
Ik geloof niet dat er een update komt, zeker niet na de teleurstelling van de AirPods Max. Misschien gooien ze er net zoals de Max wat nieuwe kleurtjes tegenaan. En mochten ze wel een nieuwe versie uitbrengen is dat voor mij persoonlijk geen reden om te upgraden.
Sam
Goed geluid is goed geluid, een wat moderner chip erin zal het niet ineens spectaculair beter maken, speakers, tv’s e.d. vervangen meeste mensen niet elke paar jaar maar vaak pas als het stuk gaat, wellicht minder “mode” gevoelig ook. zodra men homepods mini kan laten klinken zoals de “grote” homepod dan wordt het interessant voor me.
Als Apple al een update doet zal het helaas wel een software matige update zijn die “alleen” op de nieuwe kan…..
Redactie iCulture.nl iCulture
(Red.) Artikel herschreven met de nieuwe informatie over de release.
Wim
“wachten op de nieuwe Siri”
Denk het niet.
Ze kunnen perfect nieuwe model uitbrengen en nadien door update de ‘nieuwe Siri’ erop zetten.
Justin
Ik ben zeer benieuwd naar de nieuwe Siri.. die is niet beschikbaar in Nederland. Dus ik vermoed dat de speaker helemaal niet uit komt in nederland
Benjamin Kuijten iCulture
Zoals in het artikel staat, verwachten we dat Siri AI op de HomePod mini wel beschikbaar zal zijn in de EU. Op een vergelijkbare manier als bij de Mac en Vision Pro: dat zijn (net als de HomePod) geen poortwachters door het beperkte marktaandeel, dus Apple mag in de EU gewoon Siri AI op die apparaten uitbrengen in zijn huidige vorm. Het zal vooral liggen aan hoe afhankelijk de HomePod mini is van de iPhone voor het gebruik van Siri AI, maar dat is aan Apple zelf. Ik verwacht niet dat het zo aan elkaar gekoppeld is zoals bij de Apple Watch.