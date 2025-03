Review iPad Air 2025 met M3: voor wie is deze update?

De iPad Air is stiekem een van mijn favoriete iPad-modellen. Hij zit precies tussen het instapmodel en de duurdere iPad Pro in en is eigenlijk alles wat ik in een iPad nodig heb. Natuurlijk heeft een iPad Pro een mooier scherm, maar voor mijn gebruik is de iPad Air meer dan voldoende. Ik was dan ook erg tevreden met de iPad Air M2, die in 2024 werd uitgebracht. Zoals je in onze review van de iPad Air 2024 kon lezen, bood dit model genoeg vernieuwing ten opzichte van de voorganger en was het echt een model voor de toekomst. Hier kan je jaren plezier van hebben, zeker omdat de M2-chip al als overkill aanvoelde. We spoelen door naar maart 2025, slechts tien maanden na de iPad Air M2 en er is alweer een opvolger: de iPad Air M3. Een snellere chip, mooiere graphics en… dat was het eigenlijk wel. De iPad Air M3 voelt dan ook als een merkwaardige update en in deze review leggen we je uit hoe dat zit. Dat betekent overigens niet dat het een slechte iPad is.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De iPad Air 2025 is een 11-inch blauw exemplaar met M3-chip in Cellular en 1TB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iPad Air 2025 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad Air 2025:

Snellere M3-chip (was M2)

Betere graphics voor games

Geschikt voor nieuw Magic Keyboard voor iPad Air (geldt ook voor vorige iPad Air-modellen)

Twee formaten: 11- en 13-inch

Vanaf 128GB opslag, tot maximaal 1TB

Werkt met Apple Pencil Pro

Vier kleuren: spacegrijs, blauw, paars, sterrenlicht

Prijs: vanaf €719,- (11-inch); vanaf €969,- (13-inch)

Design iPad Air 2025: identiek (op een klein detail na)

Zelfde design als voorganger

Twee formaten: 11- en 13-inch

Platte behuizing van aluminium met vlakke zijkanten

Afmetingen: 247,6 x 178,5 x 6,1mm (11-inch); 280,6 x 214,9 x 6,1mm (13-inch)

Gewicht: 462 gram (11-inch); 617 gram (13-inch)

Kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, paars en blauw

Dat de iPad Air 2025 een spec-bump is, blijkt alleen al als je naar het ontwerp kijkt. De iPad Air M3 heeft namelijk exact hetzelfde design, dat we inmiddels al bijna vijf jaar van de iPad Air kennen. Het design verveelt echter nog niet: de iPad Air ziet er nog altijd modern en strak uit. Toch vinden we wel dat Apple wat kansen heeft laten liggen op het gebied van het ontwerp.

Zo vinden we het jammer dat Apple de iPad Air niet wat dunner gemaakt heeft, zoals ze vorig jaar al gedaan hebben bij de iPad Pro. Met een dikte van 6,1-inch voelt de iPad Air toch wel een stukje dikker aan dan de iPad Pro van hetzelfde formaat. De iPad Pro M4 heeft namelijk een dikte van 5,3 millimeter (en zelfs 5,1 millimeter voor het 13-inch model). Dat verschil lijkt klein, maar voel je wel degelijk. En dat heeft ook weer gevolgen voor het gewicht, want de iPad Air is ook een stukje zwaarder. Het voelt toch een beetje als een gemiste kans dat de iPad Air qua design niet dezelfde sprong gemaakt heeft als de iPad Pro een jaar terug.

iPad Air M3 dikte versus iPad Pro M4

Kleuren nog steeds saai

Je kiest de iPad Air niet vanwege de sprankelende kleurtjes: alle vier de beschikbare kleuren zien er nog net zo flets uit als bij de voorganger. Dat is ook niet zo gek, want Apple heeft de kleuren deze keer helemaal ongewijzigd gelaten. Zelfs de tinten zijn niet iets aangepast en dat vinden we jammer. Voor deze review van de iPad Air M3 hebben we de blauwe getest, net als vorig jaar met de M2-versie. Blauw voelt nog steeds aan als zilver in de meeste lichtomstandigheden en dat is toch wel erg jammer. Aan de andere kant: wie maakt zich druk om een kleurtje van de iPad, als verreweg de meeste mensen er toch een hoes omheen doen.

We vinden het stiekem wel jammer dat Apple spacegrijs niet heeft vervangen door bijvoorbeeld middernacht, zodat de iPad Air mooi past bij de MacBook Air in diezelfde kleur. Spacegrijs is inmiddels bijna bij alle producten verdwenen, maar de iPad Air (en de iPad mini) lopen nog wat achter. Goed nieuws voor de fans van de kleur, minder goed nieuws voor iedereen die eens een andere donkere kleur wil.

Piepklein verschil aan de achterkant

Maar welk kleine detail in het ontwerp is dan wel nieuw? Dat er op de achterkant geen “iPad Air” meer gedrukt staat. Ook het bekende zinnetje “Designed by Apple in California” (inclusief serienummer) is van de achterkant verdwenen. Het enige dat we nog zien is het verplichte CE-keurkerk en het bekende prullenbakje. De achterkant ziet er daardoor wel een stuk cleaner uit, al zie je dat zelf eigenlijk nauwelijks. Het is echter wel de enige manier waarop je de iPad Air 2025 vanaf de buitenkant kan herkennen.

Scherm iPad Air 2025

Twee schermformaten: 11- en 13-inch

Liquid Retina LCD-display

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch); 2732 x 2048 (13-inch)

Pixels per inch: 264ppi (beide formaten)

Maximale helderheid: 500 nits (11-inch); 600 nits (13-inch)

Geen native HDR-display

Vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd, antireflectiecoating, brede kleurweergave, True Tone

Over het scherm van de iPad Air 2025 kunnen we kort zijn: daar is niks veranderd ten opzichte van de voorganger. Die ook al geen veranderingen had ten opzichte van het 2022-model. En zelfs het 2020-model had exact hetzelfde display. Is dat erg? Nee, want het scherm is nog steeds mooi. Is het jammer en een gemiste kans? Dat vinden we stiekem toch wel. Anno 2025 was een ProMotion-scherm met 120Hz beeldverversing geen overbodige luxe geweest, vooral omdat de iPad Pro dit al sinds 2017 (!) heeft. En als je je bedenkt dat de aankomende iPhone 17-lijn mogelijk allemaal zo’n ProMotion-scherm krijgen, valt de iPad Air 2025 wel een beetje uit de toon.

Desondanks is de kwaliteit van het scherm goed en is het meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker. Voor de gebruikelijke apps zien de kleuren er meer dan goed genoeg uit en is de helderheid ook prima. Maar toch: zelfs als je vanaf een iPad Air uit 2020 overstapt naar dit nieuwe model, zul je aan het scherm geen enkel verschil merken. En dat terwijl er op het gebied van displays in de afgelopen vijf jaar toch genoeg ontwikkelingen geweest zijn. Zelfs de maximale helderheid is niet hoger geworden, zodat het scherm in de buitenlucht makkelijker te lezen zou zijn.

Prestaties iPad Air 2025: de enige echte (overbodige?) verbetering

Snellere M3-chip

8-core CPU en 9-core GPU

16-core Neural Engine

Ray tracing met hardware-acceleratie

100GB/s geheugenbandbreedte

8GB RAM

Standaard met 128GB opslag, oplopend tot 1TB

Twee stereospeakers (alleen liggend)

Usb-c-poort met USB 3.1 Gen 2

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

10 uur batterijduur

Touch ID in powerknop

Een spec-bump betekent een snellere chip en dat is bij deze iPad Air 2025 dan ook de enige noemenswaardige verbetering. Apple heeft deze keer gekozen voor een M3-chip, een upgrade van slechts een generatie ten opzichte van de M2-chip in de iPad Air 2024. De M3-chip biedt een aantal merkbare voordelen. Hij is sneller en krachtiger in zware taken, waardoor vooral geavanceerde apps vlotter werken. We hebben dit gemerkt bij bijvoorbeeld fotobewerking in Photomator, waarbij het verbeteren van de foto met machine learning net wat sneller gaat. Maar wat gold voor de iPad Air M2, geldt ook nu weer voor de iPad Air M3: de snelheidswinst van de chip is echt minimaal.

Apple zegt zelf dat de M3 iPad Air tot 3,5x sneller is dan de iPad Air met A14 Bionic. Om het in perspectief te plaatsen: bij de iPad Air M2 beweerde Apple nog dat deze tot 3x sneller was. In cijfers zijn het al geen spectaculaire verschillen, laat staan in de praktijk. Er is op chipgebied niets wat je op deze iPad Air M3 wel kan doen, maar onmogelijk is op een iPad Air M2. Zelfs in vergelijking met een iPad Air M1 uit 2022 mis je geen specifieke mogelijkheden die dankzij de chip wel kunnen.

Toch blijft het knap om te zien hoe ver Apple voorop loopt als het gaat om de kracht van de iPad ten opzichte van de concurrentie. De iPad Air is dankzij de chip een tablet waar je jarenlang mee kan doen. Je zult echt niet snel tegen beperkingen aan lopen omdat apps te zwaar worden. Dat heeft de M1-chip al bewezen, die ook in 2025 nog prima mee kan.

Het blijft daardoor jammer dat de kracht van de iPads beperkt wordt door de mogelijkheden (of het gebrek daaraan) van iPadOS. We hopen ieder jaar dat Apple met de volgende iPadOS-versie functies in het vooruitzicht heeft die écht laten zien waar de nieuwste M-chip toe in staat is. Zelfs vorig jaar, toen Apple in de iPad Pro de M4-chip introduceerde en hintte naar toekomstige krachtige AI-functies, kwamen we bedrogen uit: elke iPad met M1-chip of nieuwer kan Apple’s AI-functies gebruiken, zonder dat daar beperkingen in zijn. Natuurlijk gaat alles op een nieuwere chip net even wat vlotter, maar het is echt geen verschil van dag en nacht.

Eigenlijk is de iPad Air 2025 wat de iPad Air 2024 had moeten zijn. We vonden het destijds al gek dat de iPad Air, nog geen twee maanden na de M3 MacBook Air, een relatief oude M2-chip kreeg. Nu heeft Apple met de iPad Air 2025 alsnog de sprong naar de M3 gemaakt, maar wat ons betreft wel een jaartje te laat. Dat er dan nu niet meteen voor een M4 gekozen is, voelt een beetje alsof Apple de iPad Pro M4 niet teveel in de weg wil zitten. Het lijkt daardoor meer een strategische keuze dan een keuze op basis van mogelijkheden.

Maar terug naar de voordelen van de M3-chip: de chip presteert vooral beter bij veel zware apps voor bijvoorbeeld foto- en videobewerking. Maar wij vragen ons wel af of deze doelgroep toch niet al voor de iPad Pro kiest, die dankzij het veel mooiere OLED-scherm en betere kleuren veel meer geschikt is voor dit soort taken. Oftewel: we vinden niet dat de winst van de M3-chip nou zo nodig was voor de doelgroep, helemaal niet omdat er al een M2-versie was die voor ons gevoel bijna net zo snel is.

Grafisch mooiere games

De M3-chip brengt wel een aantal andere verbeteringen op het gebied van graphics. De M3-chip is de eerste M-chip die ray tracing met hardware-acceleratie ondersteunt. Dat betekent dat bijvoorbeeld belichting in games er mooier uit ziet en dat ook de textuur als gevolg van lichtinval realistischer is. We hebben enkele games tegelijkertijd op de M3 iPad Air en M2 iPad Air gespeeld en je ziet inderdaad wel kwaliteitsverschil, maar het is niet zo dat je ineens totaal andere graphics ziet. In benchmarks tests viel wel op dat de framerate bij de M3 iPad Air langer hoog bleef dan bij dezelfde test met een M2 iPad Air. Oftewel: grafisch intensieve games draaien een stuk soepeler.

Maar we moeten eerlijk bekennen dat we zelden games spelen op een iPad, zeker niet zulke grafisch intensieve games. De doelgroep van de iPad Air zal dat waarschijnlijk ook niet zo heel vaak doen, al blijft het indrukwekkend hoeveel kracht de iPad Air heeft.

Andere specs: alles is gelijk gebleven

Alle andere specificaties van de iPad Air M3 zijn gelijk ten opzichte van de iPad Air M2. Of je het nu over de opslagcapaciteiten hebt of over de wifi- en Bluetooth-versies: Apple heeft daar helemaal niks aan veranderd. Dat hoefde wat ons betreft ook niet: de opslagcapaciteit (die begint bij 128GB) is al ruim voldoende en er is keuze genoeg voor wie meer opslag nodig heeft. Ondersteuning voor wifi 7 was mooi geweest, maar wij missen het eerlijk gezegd niet.

Wat we wel jammer vinden, is dat de M3-chip niet gezorgd heeft voor een langere accuduur. Nog altijd belooft Apple een batterijduur van zo’n 10 uur (en dat wordt meestal ook wel gehaald), maar de M-serie chips staan juist bekend om hun energiezuinigheid in combinatie met de kracht. Het is des te jammer dat je dit niet terugziet in de batterijduur. Het gebeurt daardoor net te vaak dat de iPad weer (bijna) leeg is als je hem net wil gebruiken, helemaal omdat het niet een apparaat is dat je elke dag gebruikt.

Andere punten die we nog willen aansnijden, zijn de camera en Touch ID-sensor. De camera aan de voor- en achterkant is van degelijke kwaliteit. Je zal er niet de mooiste foto’s mee maken, maar dat hoeft ook niet. De camera’s van de iPad gebruik je toch vooral voor videobellen en documenten scannen en in dat opzicht voldoen ze prima. Helemaal nu de frontcamera sinds het 2024-model aan de lange zijkant zit, zodat je veel beter in beeld bent als je horizontaal videobelt. Dat is vooral een welkome toevoeging voor iedereen die nog een ouder model heeft.

iPad Air M3 dikte versus iPad Pro M4

Met de Touch ID-sensor in de powerknop hebben we al jaren een haat-liefdeverhouding. Hoewel Touch ID an sich nog altijd goed werkt, hebben we toch vaak gemerkt dat de sensor in de powerknop je vingerafdruk net even te vaak niet goed herkent. Bij Face ID hebben we daar eigenlijk nooit last van. Met als gevolg dat we onze vingerafdruk maar weer eens opnieuw vastleggen. Daarnaast blijft het wennen om een vingerafdrukscanner te hebben in een knop waarmee je de iPad ook vergrendeld. Het is daarom jammer dat Apple niet gekozen heeft voor Face ID.

Qua hardwareverbetering hebben we eigenlijk nog wel een wens, die wat ons betreft niet had misstaan op deze iPad Air: een actieknop. Deze knop maakte bij de iPhone 15 Pro zijn intrede, maar zouden we eigenlijk ook wel op een iPad willen. De iPad Air M3 was wat ons betreft een uitgelezen kans om de actieknop aan de iPad-gebruiker te introduceren. Het is geen toevoeging die iPad Pro-gebruikers meteen heel jaloers zou maken, maar het is wel net leuk genoeg om de iPad Air 2025 meer onderscheidend te maken aan de iPad Air 2024. Een gemiste kans.

Accessoires iPad Air 2025: nu met verbeterd Magic Keyboard

Werkt met nieuw Magic Keyboard voor iPad Air

Geschikt voor Apple Pencil Pro en Apple Pencil met usb-c

Smart Folio-hoes van Apple (en diverse andere hoesjes van andere merken)

Qua accessoires zit het met de iPad Air altijd wel goed. Al sinds het 2020-model worden de meest uitgebreide accessoires ondersteund, zoals het Magic Keyboard voor iPad en Apple Pencil. Tegelijk met deze iPad Air heeft Apple een vernieuwde versie van het Magic Keyboard voor iPad Air uitgebracht. Voorheen werkte de iPad Air altijd met hetzelfde Magic Keyboard als voor de iPad Pro, maar dat is sinds vorig jaar niet het geval. Toen verscheen er namelijk een Magic Keyboard voor iPad Pro, die alleen maar werkt met het M4-model. De iPad Pro M2 bleef toen achter met het oudere Magic Keyboard voor iPad (Pro). Het zorgde voor een verwarrend aanbod van iPad Magic Keyboards en het werd nogal onduidelijk om te achterhalen welk iPad-toetsenbord nou op welke iPad werkte.

Dat heeft Apple nu rechtgetrokken met het vernieuwde Magic Keyboard voor iPad Air. Deze nieuwe versie werkt alleen maar op de iPad Air-modellen (van 2020 en nieuwer), omdat de camera uitsnede gemaakt is voor een enkele cameralens. Je kunt hem dus niet gebruiken met wat voor iPad Pro dan ook.

Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air heeft wel wat eigenschappen overgenomen van de iPad Pro-versie. Allereerst is het trackpad wat groter geworden en dat is wat ons betreft een welkome update. Wat het trackpad echter niet overgenomen heeft van de iPad Pro-versie, is de haptische feedback. Er zit geen trilmotortje in het trackpad, waardoor hij nog fysiek klikt. Dit klikt toch wat minder prettig en maakt bovendien wat meer geluid dan het stille trackpad van de iPad Pro-versie. Die komt weer meer in de buurt van hoe trackpads in MacBooks klinken en werken.

Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air heeft verder nog een reeks van veertien functietoetsen. We waren hier al fan van op het Magic Keyboard voor iPad Pro, dus we zijn blij dat dit ook te vinden is op de iPad Air-versie. Inclusief de verbeterde Mute-knop, zoals wij eerder al ontdekten.

Wat het Magic Keyboard voor iPad Air mist, is de toetsenbordverlichting. Dat is wat ons betreft een grote downgrade, omdat de vorige Magic Keyboards die er voor de iPad Air waren dat wel hadden. Ook de nieuwere iPad Pro-versie heeft gewoon toetsenbordverlichting, dus het is zonde dat dit nu bij de iPad Air-versie ontbreekt. Wil je dat toch, dan kan je altijd nog de oudere versie van het Magic Keyboard in huis halen. Maar dan mis je weer de handige functietoetsen en het grotere trackpad. Een vreemde keuze dus.

Iets anders waar je rekening mee moet houden, is dat het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air nog steeds van hetzelfde materiaal is. Hij is niet gemaakt van aluminium, zoals de nieuwste versie voor de iPad Pro. Dat rubberachtige materiaal voelt toch wat goedkoper en minder luxe en is ook wat minder prettig om je handpalmen op te laten rusten. Het toetsenbord wordt daardoor ook wat sneller vies. Wat daarbij ook nog meespeelt, is dat het Magic Keyboard voor iPad Air er alleen in het wit is. Er is geen zwarte versie meer. Hoewel we de witte variant wel mooi vinden, zijn we meer een liefhebber van de zwarte variant.

De iPad Air M3 ondersteunt verder dezelfde Apple Pencil Pro als de iPad Air van vorig jaar. Wil je daar meer over lezen, lees dan onze review van de Apple Pencil Pro, waarin we de functies zoals de knijpsensor en trilmotor bespreken. Wil je toch een goedkopere schrijfpen, dan kan je nog kiezen voor de Apple Pencil met usb-c. Bij dit model ontbreken de meest geavanceerde functies en werkt het opladen alleen met een usb-c-kabel. Wil je alleen wat aantekeningen maken en minder vaak tekenen, dan is de Apple Pencil met usb-c eigenlijk wel voldoende.

Voor wie is de iPad Air 2025?

Het is lastig om te begrijpen voor wie de iPad Air 2025 precies bedoeld is. Wat overduidelijk is, is dat dit model niet de eigenaren van de iPad Air 2024 aan zal spreken. Daar zijn de verbeteringen echt veel te klein voor. De iPad Air 2022 met M1-chip dan? Ook niet, wat ons betreft. Hoewel je dan wel profiteert van enkele verbeteringen zoals meer opslag en verbeterde frontcamera, kan de iPad Air uit 2022 echt nog wel even mee.

De nieuwe iPad Air 2025 zal vooral mensen met een iPad Air uit 2020 en ouder aanspreken. De iPad Air uit 2020 draait nog op een A14 Bionic-chip, waardoor je functies als Stage Manager en ondersteuning voor externe schermen moet missen. Als je veel op een iPad Air wil gaan werken, dan is dat wel een handige functie om erbij te hebben (ook al werkt het soms niet zoals we zouden willen).

Wie het meeste profijt heeft van de verbeteringen in de iPad Air 2025, zijn bezitters die nu een iPad Air uit 2019 of ouder hebben, of bijvoorbeeld een instapmodel van de iPad. Deze nieuwe iPad Air met M3-chip is dan een enorme upgrade, met mooier en beter scherm, snellere prestaties en nieuwe mogelijkheden. Maar: dat geldt allemaal ook voor de iPad Air M2 van vorig jaar. Ook dat model biedt exact dezelfde verbeteringen en zal hetzelfde wow-gevoel geven voor eigenaren van een oudere iPad Air. Je kunt daarom net zo goed kiezen voor het model met M2-chip, helemaal als je een goede deal vindt. In ons eerdere artikel lees je meer over de verschillen tussen de iPad Air 2025 en iPad Air 2024.

Score 7.5 iPad Air 2025 (M3) Vanaf €719,- Voordelen + Nog steeds een hele goede tablet

M3-chip levert betere prestaties bij veeleisende apps

Sommige games zien er mooier uit

Verbeterd Magic Keyboard met functietoetsen Nadelen - Geen verbeteringen aan het display

Design had een opfrisbeurt kunnen gebruiken

Batterijduur niet verbeterd

Kracht van de M3-chip wordt niet volledig benut door iPadOS

Geen flitser bij achterste camera

Nauwelijks verbeteringen ten opzichte van iPad Air 2024

Magic Keyboard voor iPad Air mist toetsenbordverlichting

Conclusie iPad Air 2025 review

Begrijp ons niet verkeerd: de iPad Air 2025 is een ijzersterke iPad en gewoon een hele goede tablet waar iedereen jarenlang plezier van zal hebben. Met geweldige prestaties, een mooi design en veel mogelijkheden qua accessoires is het een iPad die bij bijna iedereen past. Het grote nadeel is dat de voorganger een beetje in de weg zit: eigenlijk bestaat de iPad Air M3 al bijna een jaar, maar dan in de vorm van de iPad Air M2. Er is niks anders nieuw dan de snellere M3-chip, die vooral mensen aan zal spreken die waarschijnlijk toch al eerder voor een iPad Pro met M4-chip zouden gaan.

Het is gewoon zonde dat Apple niet iets meer moeite gestoken heeft in op z’n minst wat andere kleinere verbeteringen, zoals een langere accuduur of een iets beter scherm. Dat had de iPad Air 2025 meteen een stuk aantrekkelijker gemaakt. Daardoor is de iPad Air M3 eigenlijk alleen maar een aanrader als je een iPad Air 2020 of ouder hebt. Maar zelfs dan is het helemaal geen gekke gedachte om toch voor de iPad Air M2 te gaan, die inmiddels een stukje goedkoper is (en de komende maanden alleen maar goedkoper wordt). Als je er aan toe was om een nieuwe iPad Air te kopen, kunnen we het M2-model ook nog steeds van harte aanbevelen.

We hadden een spec-bump zoals deze helemaal geen probleem gevonden als de vorige iPad Air net een heel groot redesign gekregen had en op veel vlakken vernieuwd was. Maar dat was helaas ook niet het geval, waardoor alle modellen van de afgelopen jaren toch wel erg veel op elkaar beginnen te lijken.

iPad Air 2025 kopen

Wil je na het lezen van deze review van de iPad Air 2025 een nieuwe iPad kopen? De iPad Air is vanaf nu te bestellen en beschikbaar bij de bekende winkels. In ons artikel met iPad Air 2025 prijzen vind je een compleet overzicht van alle prijzen.

