Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit bekende gezegde is op bijna alles van toepassing en momenteel geldt dit ook voor het vertrouwen in Apple. Apple heeft het afgelopen jaar namelijk rondom Apple Intelligence talloze beloftes gedaan waar consumenten op vertrouwen. Maar niet al deze beloftes zijn uitgekomen. Deze week werd duidelijk dat de persoonlijke Siri van Apple Intelligence, zoals dit al in juni 2024 door Apple gepresenteerd is, er nog lang niet gaat komen. Dat een functie uitgesteld wordt, is niet zo verwonderlijk. Maar de beloftes die Apple de afgelopen maanden gedaan heeft, zorgen voor een vertrouwensbreuk.

Vertrouwen in Apple geschaad: wat eraan vooraf ging

Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat Apple functies aankondigt die nog lang niet beschikbaar komen, maar deze keer rondom de persoonlijke versie van Siri als onderdeel van Apple Intelligence is er iets anders aan de hand. Tijdens de WWDC demonstreerde Apple de nieuwe mogelijkheden van Siri, waarbij de assistent dankzij Apple Intelligence meer van jou weet en informatie van allerlei apps aan elkaar kan koppelen. Zo kan je bijvoorbeeld vragen hoe diegene ook alweer heet waar je onlangs in een café een meeting mee gehad hebt. Het is exact dit voorbeeld dat door Apple gebruikt is in een reclame voor de iPhone 16 Pro. Een reclame die afgelopen september al uitgebracht is en in de VS op nationale tv is uitgezonden.

Hoewel Apple toen al aan gaf dat deze Siri-functies het komende jaar pas beschikbaar zouden zijn, is er geprobeerd om een toestel te verkopen op basis van een belofte waarvan Apple op dat moment nog helemaal niet zeker wist of het waargemaakt kon worden. Apple was er na de bekendmaking van het uitstel als de kippen bij om de reclame offline te halen. Ook verschenen er disclaimers op haar website, op plekken waar Apple de nieuwe Siri-functies promoot.

Kritiek op WWDC 2024

Apple-volger John Gruber, die het bedrijf al tientallen jaren op de voet volgt, is in een uitgebreid artikel bijzonder kritisch ingegaan op de gehele situatie. Hij zegt daarin dat er iets “aan het rotten is”, daar in Cupertino. Tijdens de WWDC 2024 kreeg hij namelijk een demonstratie van enkele functies van Apple Intelligence, waaronder de Writing Tools. Waar hij echter nooit een live demonstratie van kreeg, was de nieuwe persoonlijke Siri. En nu is duidelijk waarom: de functie is nooit in een werkende staat geweest. Wat Apple tijdens de WWDC 2024-demo liet zien, was slechts een voorgeprogrammeerde video waarin duidelijk werd hoe de functie zou moeten werken. Het was geen demonstratie maar een concept, zo concludeert Gruber.

Het lijkt erop dat Apple zich, in de race om AI-functies, genoodzaakt voelde om iets te tonen wat nog helemaal niet geschikt was voor het publiek. Was Apple bang dat de teleurstelling anders te groot zou zijn geweest, als ze de persoonlijkere Siri nog niet getoond hadden? Wat mij betreft is de teleurstelling nu juist nog groter, met een breuk in het vertrouwen als gevolg.

Aankomende WWDC wordt belangrijkste voor Apple

Daarmee is meteen ook duidelijk waarom Apple vast blijft houden aan de van tevoren opgenomen presentaties, in plaats van de live keynotes die we daarvoor gewend waren. Met de opgenomen presentaties kan Apple’s alles zo rooskleurig mogelijk maken als ze zelf willen. Er wordt een suggestie gewekt dat alles zal werken zoals getoond, zelfs als het om een concept gaat. Dat neigt naar misleiding en schaadt het vertrouwen in Apple, als blijkt dat iets bij aankondiging nog helemaal niet gewerkt heeft. Helemaal als Apple het vervolgens gebruikt om nieuwe iPhones te verkopen, in zowel tv-reclames als in marketingteksten op de Apple-website.

Deze situatie verandert ook de manier waarop we naar Apple’s volgende presentatie, de WWDC van 2025, gaan kijken. Apple kan het zich niet veroorloven om nog weer zo’n blunder te begaan. Alles wat Apple tijdens de aankomende WWDC gaat tonen, moet wel in zo’n vergevorderd stadium zijn dat het snel uitgebracht kan worden (al dan niet in een beta). Immers: nu we weten dat de Siri-demonstratie van de afgelopen WWDC meer gebakken lucht dan een werkende functie was, zullen we onszelf bij elke nieuwe aankondiging dit jaar afvragen of de getoonde functie wel echt aanstaande is. De focus moet liggen op functies die binnenkort uit komen, niet op beloftes voor “de komende jaren”.

AirPower in het kwadraat

De hele situatie toont veel gelijkenissen met de AirPower, die Apple tijdens het september-event in 2017 onthulde. De AirPower werd zelfs uitgestald in de demoruimte voor de aanwezige pers. Maar: niemand heeft de AirPower ooit in een werkende staat gezien. De AirPower die toen aanwezig was, was geen functioneel model. Maar het grote verschil met de situatie van nu, is dat Apple de beloofde Siri-functie gebruikt als reclamemiddel. Daar was bij de AirPower destijds (gelukkig) geen sprake van.

Hoe dan ook zal de WWDC 2025 onder een vergrootglas komen te liggen onder Apple-gebruikers en -journalisten. Apple kan het zich niet permitteren om nog zo’n blunder te begaan. Het lijkt erop dat Apple zich daar ook bewust van is: er zouden voor iOS 19 in ieder geval geen grote nieuwe Apple Intelligence-functies onthuld worden. Het zou vooral draaien om een groot redesign van iOS 19. Dat zal een grote impact hebben op gebruikers, maar zal geen last hebben van valse beloftes.