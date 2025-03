Apple heeft een beetje een wisselende reputatie als het gaat om budgetmodellen van de iPhone. In 2013 werd daar met de iPhone 5c voor het eerst mee geëxperimenteerd, maar dat bleek geen succes. Niet veel later was daar de eerste generatie iPhone SE, die het een stuk beter deed. Als basis werd een eerder model gebruikt, maar dan wel met de nieuwste chip voor een veel lagere prijs. De afgelopen jaren was de iPhone SE een vertrouwd model in de line-up, hoewel het design inmiddels wel flink verouderd was. Tijd dus voor een upgrade, al kwam er geen nieuwe iPhone SE 2025. In plaats daarvan is hier de iPhone 16e. Qua opzet zijn er veel overeenkomsten met de eerdere iPhone SE-modellen (een wat ouder ontwerp met de nieuwste chip), maar in een ander belangrijk opzicht is er juist veel verschil: de prijs ligt een stuk hoger. Van een budgetmodel kunnen we daardoor niet meer spreken. Dat brengt ons meteen bij de vraag: voor wie is de iPhone 16e nou een aanrader? In deze iPhone 16e review vertellen we het je.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in februari en maart 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De iiPhone 16e is een zwart exemplaar met 512GB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iPhone 16e in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16e in het kort:

Ontwerp gedeeltelijk van iPhone 14: platte zijkanten, scherpe randen, kleine notch

Matglazen achterkant

Nieuwste A18-chip

Enkele 48-megapixel groothoekcamera

Nieuw Apple C1-modem: eerste cellularmodem van Apple

6,1-inch OLED-display

Geschikt voor draadloos opladen, geen MagSafe

Usb-c-poort voor opladen en data

Prijs: vanaf €719,-

Prijzen iPhone 16e los toestel

Design iPhone 16e: modern en bij de tijd, maar wel een tikkeltje saai

Aluminium behuizing met platte zijkanten

Scherpere hoeken dan andere iPhone 16-modellen

Matglazen achterkant

Verkrijgbaar in zwart en wit

Afmetingen: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

Gewicht: 167 gram

Als je de iPhone 16e vergelijkt met de laatste iPhone SE, dan is het design het eerste dat zal opvallen. Apple heeft voor de iPhone 16e gekozen voor een mix tussen de iPhone 14 en iPhone 15. Qua behuizing en randen is het een op een de iPhone 14, maar de matglazen achterkant is weer overgenomen van de iPhone 15. Dat zorgt voor een redelijk modern plaatje, al waren we bij de eerste keer vasthouden wel even verbaasd dat de iPhone 16e niet die meer afgeronde randen heeft van de iPhone 15 en nieuwer. De afgelopen twee jaar zijn wij dat zo gewend geraakt, dat het als een klein stapje terugvoelt. Maar waarschijnlijk 99% van de potentiële iPhone 16e-kopers zullen daar geen last van hebben: zij zijn een ouder model dan de iPhone 15 gewend en weten niet beter. En als je een hoesje gebruikt, zul je daar sowieso niets van merken.

We zijn daarom in dat opzicht wel verrast dat Apple voor de matglazen achterkant gekozen heeft. Wij vinden dit niet alleen veel mooier dan de glimmende achterkant van de iPhone 14 en eerder, maar het ligt ook prettiger in de hand. Een ander klein voordeel van die matglazen achterkant, is dat je meteen voelt wat de voor- en achterkant is. Dat is wel zo handig bij het uit je zak halen van de iPhone. Maar ook hier geldt: gebruik je een hoesje, dan zal de achterkant je gestolen zijn.

Over de achterkant gesproken: doordat er nu maar één camera achterop zit, ziet de iPhone 16e er wel een stuk cleaner uit dan de andere modellen uit de line-up. Dat geeft het toestel een hele strakke look dat wat minder druk oogt dan de toeters en bellen van de achterkant van de andere iPhone 16-modellen. Het design van de iPhone 16e kan dus het beste omschreven worden als simpel en eenvoudig, maar dat is echt geen nadeel. Integendeel zelfs.

Kleurkeuze wat saai

Het is daarom des te jammer dat de iPhone 16e er in maar twee kleuren is en dat dit ook nog de meest saaie kleuren zijn: zwart en wit. Waar de iPhone SE nog in een mooie felrode uitvoering kwam (komt er überhaupt ooit nog een Product(RED)-toestel van Apple?), schittert dit bij de iPhone 16e door afwezigheid. Een derde kleur had echt niet misstaan, zeker omdat Apple bij de andere iPhone-modellen wel vaak voor een leuk kleurtje kiest. Een rode, blauwe of desnoods gele iPhone 16e had het toestel net wat meer een eigen gezicht gegeven.

Voor iPhone SE-bezitters zal het formaat van de iPhone 16e wel even wennen zijn, maar wij weten eigenlijk niet beter. De iPhone 16 is nog redelijk handzaam, al heeft Apple met dit model definitief afscheid genomen van de telefoons die je echt volledig met een hand kan bedienen. Maar is dat erg? Dat is heel persoonlijk. iOS is inmiddels zo gebouwd dat het er op een kleiner formaat inmiddels opgekropt uit ziet. Jaren geleden hebben we al eens de iPhone mini-modellen getest en uiteindelijk vonden we dat toch te klein. Een groter formaat is misschien even wennen, maar we durven er zeker van te zijn dat je na een paar weken eigenlijk niet beter weet.

Scherm iPhone 16e: mooi display, maar is soms wat lastiger af te lezen

6,1-inch OLED Super Retina XDR-display

Resolutie: 2532 x 1170 pixels; 460 pixels per inch

HDR-display

Maximale helderheid HDR: 1200 nits

Maximale helderheid standaard: 800 nits

Notch, geen Dynamic Island

Ten opzichte van de iPhone SE is het OLED-scherm van de iPhone 16e een genot voor het oog. De kleuren zijn mooi, ondersteuning voor HDR-weergave is prettig en zwarttinten zijn prachtig diep. Wat dat betreft ligt hij op een lijn met bijvoorbeeld de iPhone 15 of iPhone 16 en heeft Apple geen compromissen gedaan. Apple had om nog meer onderscheid aan te brengen tussen de andere modellen ondersteuning voor HDR-content weg kunnen laten, maar daar is gelukkig niet voor gekozen.

Dat betekent overigens ook wel dat de iPhone 16e een 60Hz display heeft. Bij de standaardmodellen van de iPhone vinden we dat zo langzamerhand een beetje achterhaald, maar bij de iPhone 16e vinden we dat niet zo’n punt. De doelgroep zal hier waarschijnlijk niet zoveel om geven. Het punt dat bij dit onderwerp vaak gemaakt wordt, is dat er diverse andere Android-instapmodellen al langer een 120Hz-display hebben (voor een lagere prijs), maar wij storen ons er niet echt aan. Dat betekent overigens automatisch wel dat de iPhone 16e niet bedoeld is voor iemand die graag het beste scherm wil en bijvoorbeeld niets om de camera geeft. Het beste display vind je nog steeds in de Pro-modellen, maar dan ben je ook meteen veel duurder uit en krijg je daar de beste camerafuncties voor (waar je misschien helemaal niet op zit te wachten).

Waar Apple wel wat op bezuinigd heeft, is de maximale helderheid. Deze zit op 800 nits voor standaardcontent en op 1200 nits bij HDR-content. Dat zijn exact dezelfde waardes als bij de iPhone 14 uit 2022. Dit is voor Apple een duidelijke kostenbesparing geweest, maar wel eentje die je merkt als je veel buiten bent. Waar de iPhone 15 bijvoorbeeld nog een extra maximale helderheid voor buiten heeft (2000 nits), ontbreekt dit bij de iPhone 16e. Dat maakt het toestel in fel zonlicht soms lastig te lezen en dat is zonde. Iedereen heeft baat bij een model met hogere helderheid, of je nou professionele gebruiker bent of niet.

De notch is terug

Terwijl Apple in 2023 volledig overstapte naar het Dynamic Island en afscheid nam van de notch, is deze nu toch weer teruggekeerd in de iPhone 16e. Dat betekent dat er bovenaan het scherm een zwarte inkeping zit waar niets in getoond kan worden. Is dat een nadeel? Wat ons betreft niet per se. We hebben jarenlang met de notch gedaan en het Dynamic Island spreekt, hoe handig ook, vooral de wat meer veeleisende gebruiker aan. Persoonlijk vinden we het wel een stap terug, maar dat komt vooral omdat wij zelf het Dynamic Island de afgelopen jaren gewend waren. Maar er zal niemand zijn die overweegt om een iPhone 16e te kopen en nu een iPhone 14 Pro of nieuwer heeft. Het Dynamic Island is meer een leuke extra en is niet per se iets wat je mist als je het nog nooit eerder gehad hebt.

Een ander detail van het scherm dat we tijdens het testen van de iPhone 16e voor deze review gemerkt hebben, is dat hij wat minder krasbestendig is. Al vrij snel zagen we een aanwezige kras in het scherm, terwijl we hem gewoon op dezelfde manier gebruikt hebben als onze vorige iPhones. Dat heeft mogelijk te maken met het type glas dat gebruikt wordt: Apple spreekt bij de iPhone 16e van het Ceramic Shield, terwijl de andere iPhone 16-modellen nog het Ceramic Shield van de nieuwste generatie had. Het scherm van de iPhone 16e is dus wat minder krasbestendig dan van de andere iPhone 16-modellen.

Prestaties en hardware iPhone 16e:

Nieuwste A18-chip

8GB RAM

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Actieknop

Apple C1-modem voor 5G

Qua prestaties staat de iPhone 16e zijn mannetje, maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest bij Apple’s budgetmodellen. Dankzij de A18-chip is hij bijna net zo snel en krachtig als de gewone iPhone 16. Het enige verschil is dat de A18 in de iPhone 16e een GPU-core minder heeft. Het gevolg: de grafische prestaties zijn iets minder, waardoor games er iets minder mooi uit zien. Maar daar zal niemand iets van merken. Het is een kostenbesparing voor Apple waar niemand over zal vallen.

Dankzij de A18-chips draaien alle apps zonder haperingen en razendsnel en zijn ook krachtige applicaties geen enkel probleem. Het zorgt er ook voor dat je jarenlang met de iPhone 16e kan doen: voor de komende jaren zul je de belangrijkste functies van iOS-updates blijven ontvangen. Vooral op het gebied van AI, want de iPhone 16e ondersteunt ook Apple Intelligence.

Apple Intelligence werd bij de iPhone 15 Pro en nieuwer geïntroduceerd, maar is dankzij de iPhone 16e nu ook beschikbaar voor een wat lager geprijsd model. Althans, beschikbaar: in de EU werkt Apple Intelligence pas vanaf april 2025 en alleen als je iPhone op Engels staat. Zicht op Nederlandse ondersteuning is er nog niet. We weten dus ook nog niet hoe lang het nog gaat duren voordat Apple Intelligence in het Nederlands te gebruiken is. Wellicht dat dat pas komt als de iPhone 18e al in de schappen ligt. Het is fijn dat de iPhone 16e er ondersteuning voor biedt, maar het merendeel van de gebruikers zal hier voorlopig niks mee doen.

De iPhone 16e heeft op een ander gebied wel een primeur: er zit voor het eerst een door Apple ontwikkeld modem in. Het nieuwe C1-modem is energiezuiniger, maar biedt verder niet per se voordelen ten opzichte van de eerder gebruikte door Qualcomm-ontwikkelde modems. Sterker nog: het C1-modem biedt geen ondersteuning voor DC‑HSDPA. Merk je daar iets van? Nee. Het bereik van het C1-modem en de kwaliteit van de verbinding is nagenoeg hetzelfde als bij bijvoorbeeld de iPhone 16. Van kinderziektes in Apple’s eerste eigen modem is in onze test gelukkig geen sprake, maar dat zou ook desastreus zijn voor de kwaliteit van de iPhone. Alles valt of staat met de verbinding en dat zit gelukkig wel goed.

Iets wat nog ontbreekt in de iPhone 16e, is de Ultra Wideband-chip. Deze vinden we al sinds de iPhone 11 in alle nieuwere modellen, behalve de iPhone SE-lijn. We hadden toch wel verwacht dat deze chip eindelijk ook zijn opwachting zou maken in de iPhone 16e, omdat het op meerdere manieren een praktische toevoeging is. Je gebruikt het om extra nauwkeurig naar AirTags te zoeken, maar ook om voor het lokaliseren van de nieuwere AirPods Pro’s. Heb je de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in AirTags, dan moet je dus ineens een belangrijke functie missen als je kiest voor de iPhone 16e (en overstapt van een iPhone 11 of nieuwer). Heb je nu een iPhone SE, dan is dat ook weer een functie die je er bij deze overstap niet bij krijgt.

Actieknop: een welkome toevoeging

Dat de iPhone 16e voorzien is van een actieknop, vinden we dan weer een verrassende toevoeging. Het is een niet-essentiële functie en vooral een handige extra, waarbij we het dan weer wel begrepen hadden als Apple deze niet toegevoegd had. Met de actieknop kun je bijvoorbeeld snel de zaklamp aanzetten, de camera openen of een andere knop van het Bedieningspaneel activeren. Het is daarmee een stuk veelzijdiger dan de muteschakelaar die er voorheen zat. Wij gebruiken de knop vooral om de zaklamp snel aan te zetten, al kunnen we begrijpen dat iPhone 16e-gebruikers weer liever voor de camera kiezen.

De iPhone 16e heeft namelijk geen cameraregelaar die je op de andere iPhone 16e-gebruikers wel vindt. Dat is ook wel logisch, aangezien de iPhone 16e veel minder mogelijkheden heeft wat betreft de camera. We vinden het dan ook geen gemis.

Camera iPhone 16e: voldoende voor de doelgroep

Enkele 48-megapixel groothoeklens

1x en 2x optisch zoomen

Camerafuncties als nachtmodus, fotografische stijlen, audiomix en portretten

12-megapixel frontcamera

Dat Apple concessies zou doen op het gebied van camera bij de goedkoopste iPhone uit de line-up, is geen verrassing. Die tactiek past Apple al jaren toe bij de iPhone SE-lijn en dat is hier niet anders. Het gevolg: slechts een enkele cameralens, waardoor je ook een paar fotografiefuncties moet missen. Er zit geen ultra-groothoeklens in zoals bij de gewone iPhone 16. Een telelens zoals in de iPhone 16 Pro hoef je al helemaal niet te verwachten. Stiekem vinden we vooral het ontbreken van de ultra-groothoeklens een gemis. Als je eerder een iPhone 11 of nieuwer had, dan ga je die bij de iPhone 16e wel missen.

Met de 48-megapixelcamera van de iPhone 16e maak je gelukkig wel mooie foto’s. Ze zijn qua kwaliteit vergelijkbaar met de iPhone 16, al hebben we wel gemerkt dat sommige kleuren er met de iPhone 16-camera natuurgetrouwer uit zien. Maar als je kiest voor de iPhone 16e, weet je dat de camera niet de eerste prioriteit heeft. Dat zal voor potentiële gebruikers dan ook geen enkel probleem zijn.

Dankzij de 48-megapixelcamera kun je ook optisch ingezoomde foto’s maken met de 2x-knop. Apple spreekt zelf van optisch inzoomen, maar dat is eigenlijk een beetje flauw. De camera maakt een ingezoomde uitsnede van een 48-megapixelfoto. Dat levert een ingezoomde foto op met een resolutie van 12-megapixel, zonder digitale zoom. De kwaliteit komt overeen met een fysieke telelens. Apple paste ditzelfde trucje al toe bij de gewone iPhone 16 en iPhone 15.

De iPhone 16e ondersteunt daarnaast diverse cameramodi die de iPhone SE niet had, zoals de nachtmodus, Photonic Engine en audiozoom en audiomix. Met laatstgenoemde kun je achteraf bij een video kiezen hoe het geluid klinkt. Zo kun je bijvoorbeeld geluid van objecten die niet in beeld zijn eruit filteren. Dit is mede mogelijk dankzij de kracht van de A18-chip. Functies die ontbreken ten opzichte van de iPhone 16, zijn de macromodus en het maken van ruimtelijke foto’s. De macromodus vinden we wel een gemis. Niet dat we daar nou zo vaak de mooiste close-ups mee maken, maar omdat het ook van pas komt als je iets van heel dichtbij wil bekijken.

Bekijk ook iPhone 16e heeft maar een camera: dit kun je met de 2-in-1 Fusion-lens De nieuwe iPhone 16e heeft aan de achterkant maar een cameralens, terwijl de alle andere recente iPhones er twee hebben. Welke functies heeft de camera van de iPhone 16e en welke moet je missen?

Batterijduur en opladen: het grootste pluspunt, maar ook het grootste nadeel

Tot 26 uur video afspelen, tot 21 uur video streamen en tot 90 uur audio afspelen

Usb-c-poort voor opladen en data

Draadloos opladen met maximaal 7,5W

Geen MagSafe of Qi2

Waar de iPhone 16e in schittert, is de batterijduur. Deze ligt tussen de accuduur van de gewone iPhone 16 en van de iPhone 16 Plus. Het is niet de langste batterijduur van de hele iPhone 16-familie, maar desalniettemin zijn we er erg tevreden over. Zeker omdat de iPhone 16e een toestel is dat doorgaans door wat minder intensieve gebruikers gekocht wordt. Je kan daardoor met gemakt een hele dag gebruikmaken van de iPhone 16e, waarna je nog meer dan 30% batterijduur overhoudt. We zijn dus erg enthousiast over de accuduur. Het is daarom zo zonde dat Appel op het gebied van opladen zoveel kansen heeft laten liggen.

De iPhone 16e heeft een usb-c-poort waarmee je bekabeld kan opladen, maar je kan ook draadloos opladen. Dat gaat echter met een trage snelheid van slechts 7,5W: dezelfde snelheid als waarmee Apple draadloos opladen introduceerde in 2017 (!). Inmiddels wordt dit in iOS ook aangemerkt als “langzame oplader”, gezien de gele balkjes in het Batterij-menu van de instellingen. Dat draadloos opladen slechts met 7,5W gaat komt door het ontbreken van een geliefde iPhone-functie: MagSafe.

Geen MagSafe: een groot gemis

MagSafe werd in 2020 bij de iPhone 12-serie geïntroduceerd. Daarmee kun je tot 15W draadloos opladen, waarbij de iPhone automatisch magnetisch op de goede plek vastklikt. Het is echter niet alleen maar efficiënter draadloos opladen: MagSafe is na al die jaren een heel ecosysteem van opladers, houders, camerastandaarden, pasjeshouders en veel meer. Dat de iPhone 16e geen MagSafe heeft, is dus niet alleen nadelig voor het draadloos opladen. Het betekent ook dat je heel veel accessoires niet (meer) kan gebruiken.

Had je eerder al een iPhone 12 of nieuwer en heb je de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in MagSafe-accessoires? Dan is de iPhone 16e niks voor jou. Al deze accessoires zijn onbruikbaar, omdat ze niet stevig vastklikken op de iPhone 16e. Wij gebruiken zelf bijvoorbeeld Apple’s MagSafe-pasjeshouder als portemonnee, maar dat kan op de iPhone 16e ineens niet meer. Een ander voorbeeld: we hebben de Belkin MagSafe-houder voor Apple TV om mee te videobellen op een Apple TV, maar we gebruiken die ook om te videobellen met een Mac mini. Je gebruikt dan de camera van de iPhone, doordat deze veilig en stevig vastgeklikt zit aan de magnetische houder. Dat kan dan ineens met de iPhone 16e niet meer. Maar het heeft ook gevolgen als jij zelf geen MagSafe gebruikt, maar anderen binnen het huishouden wel.

Laadt bijvoorbeeld het gehele gezin hun iPhone op met MagSafe, dan is het buitengewoon onhandig dat jij dat als enige met de iPhone 16e niet kan. Je bent daardoor altijd gebonden aan een usb-c-kabel en dat is gewoon onpraktisch als je in een MagSafe-huishouden woont. We betrapten onszelf er daardoor regelmatig op dat we misgrepen bij het opladen. Gebruik jij of iemand anders in je omgeving geen MagSafe, dan is het natuurlijk een iets ander verhaal. Desalniettemin zou zo’n kenmerkende iPhone-functie die al bijna vijf jaar onderdeel is van de line-up inmiddels de standaard moeten zijn.

Voor wie is de iPhone 16e?

Na het uitgebreid testen van de iPhone 16e, zitten we nog steeds met de vraag voor wie de iPhone 16e nou bedoeld is. Apple probeert in al het marketingmateriaal vooral iPhone 11 en iPhone SE-gebruikers te trekken en maakt daar de meeste vergelijkingen mee. Dat is op zich ook wel terecht en we denken ook dat de iPhone 16e voor deze doelgroep het meest interessant is. Maar toch: voor een paar tientjes meer haal je een iPhone 15 in huis die in veel opzichten beter is. En als je even iets langer doorspaart, haal je voor zo’n €140,- meer de nog veel betere iPhone 16 in huis. Dat prijsverschil vinden we eigenlijk veel te klein. Wat ons betreft zijn er op dit moment dus eigenlijk betere keuzes.

Wat daarbij ook meespeelt, is de rol van Apple Intelligence. Apple promoot de iPhone 16e heel erg als betaalbaarste optie voor het gebruik van Apple Intelligence, maar het probleem is dat dit op dit moment nog helemaal niet (in het Nederlands) werkt. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de gemiddelde gebruiker Apple Intelligence écht veel gaat benutten. Persoonlijk zouden wij alleen op basis daarvan niet voor een bepaald model gaan, zeker niet zolang het alleen in het Engels werkt. Er is ook nog helemaal geen zicht op wanneer Nederlands ondersteund wordt. Dat kan misschien nog wel twee of drie jaar duren, waardoor het op dit moment niet zoveel uit maakt dat je voor een iPhone 15 kiest.

De iPhone 16e zal dan ook vooral op langere termijn interessant worden, als de prijzen verder gaan dalen. Voor echte budgetkopers is de iPhone 16e op dit moment nog echt te duur. En als je toch al zo rond de €700,- uit gaat geven, dan is een paar tientjes meer ook niet zo’n probleem als je daar meer mogelijkheden voor terug krijgt.

Lees ook onze vergelijkingen tussen de iPhone 16e en iPhone 16 of de iPhone 16e en iPhone 15, mocht je nog tussen deze modellen twijfelen.

Score 7.8 iPhone 16e Vanaf €719,- Voordelen + Strak design met mooie matglazen achterkant

Snelle prestaties dankzij A18

Prima accuduur

Goede camera Nadelen - Door hoge prijs geen budgetmodel meer te noemen

Schermhelderheid wat laag

Geen MagSafe

Geen Ultra Wideband-chip

Draadloos opladen gaat altijd traag

Conclusie iPhone 16e review

De iPhone 16e is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is in bepaalde opzichten een uitgeklede iPhone 16, maar met een paar omissies die we niet goed kunnen plaatsen. Anno 2025 een iPhone zonder MagSafe? Dat vinden we een erg vreemde keuze. Ook het display loopt op een paar punten achter, wat zelfs de minder veeleisende gebruiker wel op zal vallen.

Als je de iPhone 16e puur als een opzichzelfstaand model bekijkt, is het een prima iPhone. Met razendsnelle specs, een mooi en strak design en een goed scherm kun je er jaren mee vooruit. Maar toch vinden we het een lastige aanrader. Enerzijds door de relatief hoge prijs, anderzijds door de oudere modellen (vaak met meer functies) die maar een fractie duurder zijn. Daardoor valt de iPhone 16e een beetje tussen de wal en het schip. We vinden het daarom alleen een aanrader als je nooit draadloos oplaadt, geen AirTags hebt, geen MagSafe-houders of andere accessoires hebt en ook niet al teveel eisen stelt aan het display.

iPhone 16e kopen

Wil je na het lezen van deze review de iPhone 16e kopen? In onze prijsvergelijker vind je de laagste prijzen van dit moment. Je kan een losse iPhone 16e kopen, maar ook een iPhone 16e met abonnement waardoor je mogelijk goedkoper uit bent.

