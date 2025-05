‘Apple gaat iPhone 17-serie duurder maken’: dit zijn de verwachte prijzen voor de 2025 iPhones

Hoe duur wordt de nieuwe iPhone? Dat is altijd iets wat veel mensen zich afvragen. De prijs van de nieuwste iPhone is altijd een onderwerp van gesprek en de eerste tekenen zijn wat dat betreft niet heel gunstig. Volgens bronnen wordt de aankomende iPhone 17 duurder, maar waarom? Lees hier alles wat we verwachten van de prijs van de iPhone 17 in Nederland.

Nieuwste geruchten over iPhone 17 prijzen: ‘Duurder door importtarieven’

Volgens the Wall Street Journal is Apple van plan om de prijzen van de iPhone 17-modellen van dit najaar te verhogen, in ieder geval in de VS. De reden is mogelijk de hogere importtarieven voor producten die in China geproduceerd worden. De regering van President Trump heeft diverse importheffingen aangekondigd, waardoor producten uit landen als China ineens een stuk duurder worden.

Maar als de prijzen van de iPhone 17 inderdaad stijgen, zal Apple niet snel toegeven dat dat door de tarieven komt, zo zeggen bronnen tegenover the Wall Street Journal. Apple zal de prijsverhogingen eerder gooien op het nieuwe design en de nieuwe functies van de iPhone 17-serie. Dat doet meteen vermoeden dat de prijsverhoging ook in landen doorgevoerd wordt waar de importtarieven niet van zulke grote invloed zijn.

Eerder zei Apple nog dat de importtarieven ze miljoenen dollars kosten en dat de kosten niet direct doorberekend zouden worden aan consumenten.

iPhone 17 prijzen: dit verwachten we

Maar op welke prijzen voor de iPhone 17-serie kun je dan rekenen? Het duurt nog wel even voordat de nieuwste iPhone aangekondigd wordt, dus exacte prijzen hebben we nog niet. Maar op basis van de huidige prijzen en recente prijsverhogingen uit het verleden, kunnen we wel al een aardige schatting maken. Onthoud dat de genoemde prijzen slechts schattingen zijn en dat er nog niets definitief is. De uiteindelijke prijs van de iPhone 15-serie wordt pas bekend zodra Apple de nieuwe modellen aangekondigd heeft.

Apple gaat in totaal vier modellen uitbrengen:

Verwachte prijs iPhone 17

Het standaardmodel van de iPhone 17 is de opvolger van de gewone iPhone 16 en wordt het goedkoopste model uit de serie. Er komt een nieuwe A19-chip en het scherm wordt verbeterd, mogelijk met ondersteuning voor ProMotion en always-on. De frontcamera krijgt een upgrade en er worden nieuwe kleuren voor de behuizing verwacht. We verwachten dat de prijzen iets zullen stijgen ten opzichte van de iPhone 16.

Deze prijzen voor de iPhone 17 verwachten wij:

128GB: €1.019,-

256GB: €1.149,-

512GB: €1.409,-

Daarmee worden ze zo’n €50,- duurder dan de huidige iPhone 16 en komt het model weer op niveau van de iPhone 14.

Dit zijn op dit moment de huidige prijzen van de iPhone 16:

Prijzen iPhone 16 los toestel

Verwachte prijs iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air wordt het volledige nieuwe model, dat de Plus-modellen zal vervangen. De iPhone 17 Air krijgt een wat groter scherm dan de gewone iPhone 17, maar dan in een hele platte behuizing. Het zou de dunste iPhone ooit worden, met op het dunste punt een afmeting van slechts 5,5mm. Er zit dan een enkele camera in en je moet ook wat andere compromissen sluiten, zoals mindere speaker en kortere accuduur. Maar er zou wel een zuiniger Apple-modem in komen, naast de nieuwe A19-chip.

Dit zijn de verwachte prijzen van de iPhone 17 Air:

128GB: €1.119,-

256GB: €1.249,-

512GB: €1.499,-

Dit zijn momenteel de prijzen van de iPhone 16 Plus, de officieuze voorloper van de iPhone 17 Air:

Prijzen iPhone 16 Plus los toestel

Verwachte prijzen iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro krijgt een geheel opnieuw ontworpen achterkant, met een bredere camerabult die over de gehele breedte van het toestel gaat. De camera zelf wordt ook verbeterd, met een 48-megapixel telelens. Daarmee hebben alledrie de lenzen dezelfde resolutie. Aan het scherm worden geen veranderingen verwacht, maar er komt wel een snellere A19 Pro-chip met meer werkgeheugen. We verwachten ook dat dit model qua opslag een upgrade krijgt, waardoor hij begint bij 256GB in plaats van 128GB. Dat voert ook de prijs nog een stukje verder op.

Dit zijn de prijzen van de iPhone 17 Pro die wij verwachten:

256GB: €1.409,-

512GB: €1.659,-

1TB: €1.909,-

2TB: €2.389,-

De iPhone 16 Pro is inmiddels bij veel winkels een stuk goedkoper te verkrijgen:

Prijzen iPhone 16 Pro los toestel

Verwachte prijzen iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max wordt het grootste en meest uitgebreide model. Met een 6,9-inch scherm wordt het de grootste iPhone en het zou ook zomaar kunnen dat hij een stukje dikker en zwaarder wordt dan de iPhone 16 Pro Max. Verder verwachten we dezelfde verbeteringen: een nieuw design, nieuwe camera’s aan voor- en achterkant, meer eigen Apple-chips en een snellere A19 Pro-chip, gecombineerd met meer werkgeheugen.

Dit zijn de prijzen van de iPhone 17 Pro Max die we verwachten:

256GB: €1.529,-

512GB: €1.779,-

1TB: €2.029,-

2TB: €2.509,-

De prijzen van de iPhone 16 Pro Max liggen momenteel een stuk lager:

Prijzen iPhone 16 Pro Max los toestel