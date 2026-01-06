Dit jaar gaat het vermoedelijk eindelijk gebeuren: Apple’s eerste opvouwbare iPhone komt eraan. Waar fabrikanten als Samsung al meerdere modellen en varianten uitgebracht hebben, keek Apple de afgelopen jaren de kat uit de boom. Maar het bedrijf heeft niet stilgezeten: er wordt reikhalzend uitgekeken naar de iPhone Fold, zoals de opvouwbare iPhone vaak genoemd wordt. Daardoor liggen de verwachtingen ook hoog, want Apple heeft nogal wat waar te maken. Meer over de verwachtingen, geruchten en meer lees je hier.





















iPhone Fold in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor de iPhone Fold in het kort:

Eerste opvouwbare iPhone

Vouwt open en dicht als een boek

Ingeklapt voorzien van ongeveer 5,3-inch display aan de buitenkant

Opengeklapt voorzien van ongeveer 7,7-inch display aan de binnenkant

Scherm aan de binnenkant met beeldverhouding vergelijkbaar met een iPad

Kreukvrij display

Geen Dynamic Island aan binnenkant

Camera onder het display aan de binnenkant

Buitenste camera’s: groothoek en ultragroothoek (geen telelens)

Touch ID-sensor (geen Face ID)

A20 Pro-chip

Grotere accu

Verwachte release: najaar 2026

Verwachte prijs: minimaal $2.400,-

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

Waarom komt de iPhone Fold nu pas?

Opvouwbare smartphones zijn al jarenlang een trend, dat gestart is in 2019 met de eerste Samsung Galaxy Fold. Sindsdien heeft Samsung diverse varianten uitgebracht, waaronder ook zogenaamde flip phones die niet horizontaal met verticaal openklappen. Er zijn diverse redenen waarom Apple nu nog geen opvouwbare smartphone heeft uitgebracht.

Een van die redenen is dat de opvouwbare toestellen van Samsung altijd een zichtbare vouw in het scherm hadden zodra ze opengevouwen zijn. Dat is iets wat Apple het liefst helemaal niet wil of op z’n minst tot een absoluut minimum wil beperken. De techniek was daar nog niet klaar voor, waardoor Apple nog niet eerder een opvouwbaar toestel uitgebracht heeft.

Bovendien wil Apple een opvouwbare iPhone zo dun mogelijk hebben. Ook daar was de technologie nog niet ver genoeg voor gevorderd. Een opvouwbare iPhone moet immers niet twee gewone iPhones op elkaar zijn, want dat zou het toestel veel te dik maken. Inmiddels zien we dat toestellen wel veel dunner worden, dankzij ontwikkelingen bij de chipproductie. Ook maakt Apple steeds meer onderdelen zelf, zoals het modem en de draadloze verbindingen. Dit kan allemaal bijdragen aan een zo strak mogelijk ontworpen iPhone foldable.

Wat ook mee zou kunnen spelen, is dat Apple er nog niet over uit was wat de beste opzet qua software is. Is een uitgeklapte opvouwbare iPhone niet gewoon een iPad? We hebben de laatste jaren diverse softwarevernieuwingen bij iPadOS gezien, die beter gebruikmaken van het scherm van de iPad. Sommige daarvan zouden ook goed van pas kunnen komen bij een opvouwbare iPhone. Het moet immers geen uitgerekte versie zijn van de huidige iPhone-interface.

Design iPhone Fold: hoe gaat hij eruit zien?

Hoe gaat de iPhone Fold eruit zien? De huidige iPhone Air geeft misschien wel de beste hint. De iPhone Air is met zijn 5,6mm dikte de dunste iPhone ooit. Apple heeft daarvoor de binnenkant opnieuw ontworpen, waardoor veel onderdelen in het cameraplateau verwerkt zitten. Dit vormt vermoedelijk ook de basis voor de iPhone Fold.

Net als de iPhone Air denken we dat de iPhone Fold een titanium behuizing krijgt. Dit zorgt voor extra stevigheid, wat van belang is bij zo’n dun opengevouwen toestel. Je wil immers niet dat deze snel kan buigen en titanium lijkt daar een uitermate goed materiaal voor. Bij de iPhone Air zagen we al dat titanium zorgt voor een goede stevigheid en dat de angst om buigbare toestellen ongegrond was.

Het meest opvallende aspect van het design, is dat de opvouwbare iPhone ingeklapt niet de look heeft van een traditionele iPhone. Het toestel is wat kleiner en breder en ziet er bijna uit als een portemonnee of paspoort. Eenmaal opengevouwen, heeft deze meer het formaat van een iPad mini.

We weten nog niet in welke kleuren dit model beschikbaar komt. Maar dergelijke vernieuwende modellen komen doorgaans in een beperkt aantal kleuren beschikbaar, omdat Apple vooral moet focussen op de productie van het product zelf. Hele experimentele kleuren liggen dan niet voor de hand. Zwart en wit lijken daardoor logische opties.

Scherm iPhone Fold: twee displays, elk in een eigen formaat

Zoals andere foldables, krijgt de iPhone Fold twee schermen. Aan de voorkant zit volgens geruchten een 5,3-inch display, al is nog niet duidelijk wat voor scherm dit precies gaat zijn. Er is in het verleden weleens gesproken over een e-ink display, maar wij denken dat het gewoon om een OLED-scherm gaat, met functies als always-on en ProMotion. Dit is vermoedelijk het toegangsscherm van de iPhone, met daarop je meldingen, achtergrond, klok en widgets.

Opengevouwen zien we een groter scherm, met een formaat van zo’n 7,7-inch. Dat komt nog het dichtst in de buurt van de oorspronkelijke iPad mini, dat een scherm van 7,9-inch had. Qua oriëntatie is het liggend, waardoor het scherm dus breder dan hoger is. Ook hier gaat het vermoedelijk om een OLED-scherm, waarvan we verwachten dat het in ieder geval 120Hz ProMotion ondersteunt. Always-on lijkt ons on waarschijnlijk, aangezien je het toestel inklapt als je hem niet gebruikt.

Het meest kritieke onderdeel van een opvouwbare smartphone, is het scharnier. Deze zit middenin het grote display, maar zou bij de iPhone Fold onzichtbaar worden. Samsung is volgens bronnen de leverancier van het scharnier en het display, maar is geavanceerder dan wat Samsung nu zelf gebruikt. Samsung zou het soortgelijke systeem wel willen gebruiken voor de volgende Z Fold 8, maar omdat Apple ook zelf enkele aspecten van het scherm en scharnier ontworpen heeft, zijn er vermoedelijk wel verschillen.

Lees meer over het display in ons aparte artikel over het scherm van de iPhone Fold.

Bekijk ook Eerste beelden gespot? ‘Dit is het scherm van de iPhone Fold’ Apple is druk bezig met de ontwikkeling van de eerste vouwbare iPhone. Dit toestel krijgt twee schermen: een aan de binnenkant en een aan de buitenkant. Dit is wat we tot nu toe weten.

Camera iPhone Fold: twee lenzen aan de buitenkant, cameragaatje binnenin

Over de camera-opstelling van de opvouwbare iPhone is nog niet heel veel gezegd en geschreven. Het lijkt erop dat het toestel aan de buitenkant twee lenzen krijgt, een groothoek en ultragroothoeklens. We verwachten daarbij een resolutie van 48-megapixel, vergelijkbaar met de iPhone 17 en aankomende iPhone 18. Omdat het bij de opvouwbare iPhone wat minder om de camera draait dan bij de Pro-modellen, komt er vermoedelijk geen derde telelens.

Aan de binnenkant zou Apple een camera achter het scherm kunnen inbouwen, al wordt ook wel gesproken over een cameragaatje. Gezien de recente en aankomende ontwikkelingen van de selfiecamera, denken we dat de iPhone Fold een 24-megapixel selfiecamera met Center Stage krijgt, met dezelfde mogelijkheden als in huidige iPhones.

Tot slot zou ook het buitenste scherm nog een camera kunnen krijgen, zodat je kan videobellen zonder de iPhone open te hoeven klappen. Ook hier is mogelijk sprake van een cameragaatje in het display.

Overige functies van de opvouwbare iPhone

Qua functies op de iPhone Fold is er nog niet al teveel bekend. Op basis van geruchten en eigenschappen, zijn er wel enkele aannames te maken.

Focus op productiviteit en entertainment

De iPhone Fold krijgt opengevouwen dus ongeveer het formaat van een liggende iPad mini. We verwachten dat Apple dan ook de focus legt op productiviteit, het kijken van films en series en het spelen van games. Of er ook ondersteuning komt voor een schrijfpen zoals de Apple Pencil bij de iPad, is nog de grote vraag. Er zijn in het verleden wel eens geruchten geweest over Apple Pencil-support op de iPhone, maar daar is nooit iets van terecht gekomen. Wellicht dat Apple dit voor de iPhone Fold wil bewaren, al zijn daar nog helemaal geen geruchten over geweest.

Touch ID in plaats van Face ID

Voor het ontgrendelen van de iPhone Fold zou Apple gekozen hebben voor Touch ID. Daarmee maakt Touch ID zijn terugkeer op de iPhone. De iPhone SE was nog het laatste model dat deze verificatiemethode had, maar Apple gebruikt het nog wel bij de iPad Air, iPad mini en Macs. Door te kiezen voor Touch ID in plaats van Face ID, zijn er geen speciale sensoren in het scherm nodig.

A20 Pro-chip

We verwachten dat de iPhone Fold dezelfde chip krijgt als de aankomende Pro-modellen, de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Het gaat dan om de A20 Pro-chip, voorzien van 12GB RAM en genoeg rekenkracht voor grafische games en snelle prestaties. Ondersteuning voor de nieuwste generatie ray-tracing (voor een realistische look in games), zal ook in begrepen zijn.

De A20 Pro-chip zal gemaakt zijn met een nieuw 2nm-proces, waardoor deze nog kleiner en efficiënter is. Dit zorgt ervoor dat Apple binnenin genoeg ruimte heeft voor andere onderdelen, zonder dat het toestel zelf dikker hoeft te worden.

Overige iPhone-functies

Verder verwachten we dat de iPhone Fold dezelfde functies krijgt als je nu in recente iPhones vindt. Denk aan 5G (met Apple’s eigen modem), satellietfuncties, een actieknop, Cameraregelaar, ongelukdetectie en meer. Bovendien wordt de iPhone Fold, net als de iPhone Air, een eSIM-only model. Daardoor is er binnenin genoeg ruimte voor de batterij en andere onderdelen. Voor zo’n groot display (plus het scherm aan de buitenkant) is namelijk wel een grotere accu nodig.

Batterij: grootste ooit

De iPhone Fold krijgt de grootste batterij in een iPhone ooit, maar dat is ook niet zo gek gezien het scherm. Er wordt gesproken over een capaciteit tussen de 5.400 en 5.800 mAh. Daarmee is de accu groter dan die in recente andere opvouwbare toestellen, zoals de Galaxy Z Fold 7 (4.400 mAh). Hoeveel gebruiksduur je uit de accu gaat halen, is echter nog de vraag.

Bekijk ook ‘Apple’s eerste iPhone Fold krijgt de grootste batterij in een iPhone ooit’ Volgend jaar gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid de eerste vouwbare iPhone onthullen en er is nu goed nieuws gekomen over de batterij van dit toestel.

Prijs iPhone Fold: ‘zo duur wordt hij’

Opvouwbare telefoons zijn altijd duurder dan de standaardmodellen en dat zal bij de iPhone niet anders zijn. Volgens de meest recente geruchten wordt er gesproken over een prijs rond de $2.400,-, mede doordat de gebruikte technieken voor het scherm en het scharnier zo kostbaar zijn. Wij hebben eerder gekeken welke huidige Apple-producten in de VS $2.400,- kosten om de prijs in euro’s te achterhalen. Je komt dan uit op een prijs voor de iPhone Fold van zo’n €2.800,- in Nederland. Daar kun je momenteel ook een iPhone 17 Pro én een iPhone 17 Pro Max van kopen.

Release iPhone Fold: aankondiging eind 2026

De aankondiging van de iPhone Fold zou gepland staan voor eind 2026. Het aankomende iPhone-event, dat mogelijk op of rond 7 september 2026 gehouden wordt, zou daarvoor het uitgelezen moment zijn. Maar september is nog ver weg, dus Apple kan er altijd nog voor kiezen om het model toch later aan te kondigen. Geruchten over de opvouwbare iPhone gaan al jaren en er zijn al door heel veel bronnen diverse data genoemd. Maar de meest recente berichten wijzen wel op een aankondiging dit najaar.

Of hij ook echt meteen in diezelfde maand in de winkels ligt, valt nog te bezien. Wij vermoeden dat Apple de iPhone Fold pas op z’n vroegst in oktober of november 2026 in de winkels legt. Bovendien is het nog maar de vraag of hij ook meteen in alle landen beschikbaar komt, zeker als Apple voor uitdagingen bij de massaproductie komt te staan.

Bekijk ook Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘iPhone Fold komt in 2026, prijs richting €3000’ Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jarenlang rond. Andere fabrikanten hebben al opvouwbare of inklapbare toestellen, maar waar blijft Apple? Op deze pagina verzamelen we alle geruchten over een mogelijk toekomstige, opvouwbare iPhone.

Informatie Laatst bijgewerkt januari 2026 Device iPhone Fold

