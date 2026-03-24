Dit zijn onze 10 verwachtingen van de WWDC 2026: iOS 27, nieuwe producten en meer

In juni organiseert Apple weer de WWDC, met de WWDC-keynote als grote aftrap. Maar welke aankondigingen kun je verwachten tijdens de WWDC 2026? In deze vooruitblik lees je het.

Hoewel iOS 26 nog redelijk vers in ons geheugen zit, kijkt Apple alweer verder vooruit. Tijdens de WWDC 2026, de jaarlijkse grote conferentie van Apple, onthult Apple namelijk de volgende grote software-updates voor iPhone, iPad, Mac en nog veel meer. De meeste aandacht zal er waarschijnlijk zijn voor iOS 27, maar er ligt nog veel meer in het verschiet. Dit kun je verwachten van de WWDC 2026.

WWDC 2026 verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor de WWDC 2026 in het kort:

De WWDC draait dus vooral om software, maar Apple heeft ook wel eens nieuwe producten onthuld. Zo af en toe wordt er zelfs een primeur getoond. Zo werden de Vision Pro en de eerste HomePod tijdens de WWDC getoond.

Datum WWDC 2026: 8 tot en met 12 juni

De datum van de WWDC 2026 is op 23 maart aangekondigd: van 8 juni tot en met 12 juni 2025 houdt Apple haar jaarlijkse softwarefeestje. Op maandag 9 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd wordt de daadwerkelijke keynote gehouden, waar de nieuwste onthullingen gedaan worden. Dit is via een Apple-livestream te volgen. Het gaat net als voorgaande jaren om een van tevoren opgenomen video.

Maar na de presentatie op maandag, volgt er de rest van de week nog veel meer. In diverse online sessies voor ontwikkelaars (die iedereen kan terugkijken) vertelt Apple meer over de nieuwste functies van bijvoorbeeld iOS 27. Appmakers leren daarmee hoe ze de nieuwe functies kunnen integreren in hun apps. Maar dat geeft jou als Apple-fan ook een inkijkje in de nieuwe mogelijkheden. Soms komen uit deze sessies nog nieuwe functies bovendrijven, die tijdens de presentatie niet aangekondigd waren. Hou dus iCulture de hele week in de gaten.

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

De klapper van de WWDC wordt waarschijnlijk iOS 27, al wordt de update wel wat kleinschaliger dan iOS 26. In iOS 26 kwam het geheel nieuwe Liquid Glass design en met de volgende update zou Apple op dit vlak alleen wat verfijningen aan willen brengen. Er zou vooral veel focus liggen op prestatieverbeteringen en bugfixes, mede door het opschonen van oude code. Qua nieuwe functies liggen de verwachtingen wat lager, al komt Apple volgens berichten wel met de nodige vernieuwingen op het gebied van Apple Intelligence. Zo wachten we nog altijd op de volledig nieuwe Siri, die mogelijk als onderdeel van iOS 27 komt.

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

Tegelijkertijd met iOS 27 komt ook iPadOS 27, de iPad-variant van de update. Daarin vinden we zoals ieder jaar waarschijnlijk dezelfde vernieuwingen en nieuwe functies als in de gelijknamige iOS-update, aangevuld met wat iPad-specifieke functies. Met iPadOS 26 kwam er een nieuw multitaskingsysteem en het zou goed kunnen dat Apple dat met iPadOS 27 nog verder verfijnd. Op dit moment zijn er nog geen concrete geruchten geweest over wat iPadOS 27 te bieden heeft.

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

Over watchOS 27 zijn nog geen geruchten geweest, maar dat de update eraan komt is geen geheim. Apple zal mogelijk wat aanpassingen doen op het gebied van ontwerp en mogelijk komen er wat Apple Intelligence-achtige functies beschikbaar, die draaien op je iPhone maar zichtbaar zijn op de Apple Watch. Ook zou Apple weer een nieuwe standaardapp kunnen introduceren en verwachten we verbeteringen voor wijzerplaten.

#4 tvOS 27: wat krijgt de Apple TV dit jaar?

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

De laatste jaren heeft Apple in de nieuwe tvOS-updates best wat nuttige en praktische verbeteringen toegevoegd, dus we verwachten dat dat met tvOS 27 niet anders zal zijn. Welke verbeteringen dat precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Het zou zomaar kunnen dat Apple meer wil doen qua smart home. Krijgen we eindelijk een Woning-app op de Apple TV? Of wordt misschien wel het beginscherm vernieuwd met meer interactieve widgets? We denken ook wel dat Apple nieuwe Apple Intelligence-functies in petto heeft, speciaal voor de aankomende nieuwe Apple TV die nog in het verschiet ligt.

Meer focus op smart home lijkt ook een logische toevoeging, maar dat komt vooral doordat Apple ook nog een nieuw smart home-display in de pijplijn heeft.

#5 macOS 27: meer aandacht voor de Mac dit jaar?

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

Apple heeft dit jaar al veel aandacht gegeven aan de Mac, met name door de gloednieuwe MacBook Neo. Maar tegelijkertijd is er het afgelopen jaar veel kritiek geweest op macOS, dat er met de update naar Tahoe volgens sommige niet beter op geworden is. Mogelijk gaat Apple in macOS 27 meer designaanpassingen doen dan in iOS 27, om het Liquid Glass-ontwerp meer passend te maken voor grotere schermen.

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

Van alle platformen staat de Vision Pro nog het meest in kinderschoenen, dus we verwachten dat Apple hier nog wel wat interessante nieuwe functies voor in petto heeft. Aan de andere kant: de Vision Pro is nog altijd geen hit, waardoor je maar weinig mensen blij maakt met zo’n grote nieuwe update. Toch is het huidige ontwerp van iOS, iPadOS en macOS ontstaan op de Vision Pro, dus wie weet dat we enkel van de nieuwe visionOS-functies later nog op de iPhone en iPad gaan zien.

#7 homeOS: hier gaan al jaren geruchten over

Waarschijnlijkheid van aankondiging 50%

Brengt de WWDC 2026 dan eindelijk de introductie van homeOS, een nieuw besturingssysteem voor smart home-producten? Volgens Apple’s oorspronkelijke planning had het nieuwe smart home-display allang in de schappen moeten liggen, maar die is er anno 2026 nog steeds niet. Volgens de laatste geruchten mikt Apple op aankomende september en het zou zomaar kunnen dat daar het nieuwe homeOS-platform bij hoort. Een aankondiging tijdens de WWDC is daarom zeker niet ondenkbaar. Er is zelfs een mogelijkheid dat andere smart home-producten zoals de HomePod of zelfs de Apple TV ook overstappen op homeOS.

#8 Nieuwe hardware: krijgen we nog nieuwe Macs?

Waarschijnlijkheid van aankondiging 50%

Apple gaat volgens bronnen dit jaar nog diverse nieuwe Macs aankondigen, waaronder een Mac mini M5 en een nieuwe Mac Studio. Dit zijn twee producten die voor ontwikkelaars en professionals interessant zijn en daarom aangekondigd zouden kunnen worden tijdens de WWDC. Maar Apple zou dit ook al voor de WWDC in juni kunnen doen of juist later ergens in de zomer.

#9 Nieuwe iPhone: nog even geduld

Waarschijnlijkheid van aankondiging 1%

We zeggen het nog maar even: op de WWDC hoef je geen nieuwe iPhone te verwachten. Apple presenteert iPhones altijd pas in september en dat is met de aankomende iPhone 18 Pro en iPhone Fold waarschijnlijk niet anders.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

#10 Overige aankondigingen: nieuwe functies voor AirPods en meer

Waarschijnlijkheid van aankondiging 75%

De AirPods krijgen bij Apple tijdens de WWDC ook nog de nodige aandacht, al is dit eigenlijk onderdeel van de nieuwe iOS-, iPadOS- en macOS-versies. Toch wilden we deze verwachte aankondiging nog even los benoemen, zeker nu de volledige AirPods line-up over is naar de H2-chip met de nieuwste AirPods Max 2.

Apple kan ook nog dingen aankondigen op het gebied van diensten, zoals de Apple TV-streamingdienst, iCloud+ en Apple Music. Stiekem hopen wij nog altijd dat de duurste Apple One-bundel naar Nederland komt, want dat is nog steeds niet gebeurd. Ondanks dat Fitness+ inmiddels bij ons beschikbaar is. Maar: Apple doet dergelijke lokale aankondigingen meestel niet tijdens de WWDC, dus we houden er geen rekening mee.

