Wat een pech: deze zes (!) Apple Watch-modellen krijgen geen update naar watchOS 27

Een waar slagveld bij watchOS: meer dan de helft van de huidige geschikte modellen krijgen geen update meer naar watchOS 27. Dat betekent dat heel veel mensen straks niet meer kunnen updaten.

Apple ondersteunt met watchOS 26 momenteel elf verschillende Apple Watch-modellen, afkomstig uit 2020 en nieuwer. Bij de Apple Watch en watchOS-updates zijn we de afgelopen jaren gewend geraakt dat alle modellen (op hoogstens een paar na) de nieuwe grote watchOS-update krijgen. Maar met watchOS 27 is dat anders: Apple laat maar liefst zes van de elf modellen afvallen. Deze Apple Watches krijgen dus geen update naar watchOS 27.

Voor de watchOS 27-update heb je namelijk een Apple Watch Series 10 of nieuwer nodig. Bij de Apple Watch Ultra-lijn geldt minimaal een Ultra 2, terwijl bij de Apple Watch SE-lijn alleen de nieuwste Apple Watch SE 3 mee doet. Oftewel: er vallen heel veel modellen af. Zo’n terugval in ondersteunende modellen is ongekend bij Apple.

Heb je in 2023 een Apple Watch Series 9 gekocht en wilde je daar nog jarenlang mee doen? Dan heb je dus pech. Apple gaat geen grote nieuwe updates uitbrengen voor deze en oudere modellen. Ook de eerste Apple Watch Ultra valt af, terwijl de Apple Watch Ultra 2 wel mee kan. Wat daar opvallend aan is, is dat de Apple Watch Ultra 2 uit hetzelfde jaar komt als de Apple Watch Series 9, mét dezelfde chip. Echter verkocht Apple de Apple Watch Ultra 2 een jaar langer dan de Apple Watch Series 9, vanwege de nieuwe kleur zwart.

In het kort vallen deze Apple Watch-modellen af en krijgen ze géén update naar watchOS 27:

Lees ook ons aparte artikel met de geschikte watchOS 27-toestellen voor de modellen die de update wel krijgen.

Hoewel deze modellen dus geen grote watchOS 27-update krijgen, zal Apple vermoedelijk wel nog aanvullende beveiligingsupdates uitbrengen voor watchOS 26. Dat betekent dat de bovenstaande modellen nog gewoon bruikbaar blijven, al krijg je dus geen nieuwe functies meer. Dat is desalniettemin teleurstellend, zeker als je pas een paar jaar geleden een Apple Watch Series 9 gekocht hebt.

watchOS 27 biedt ondersteuning voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI, heeft een nieuw tapgebaar, nieuwe appweergave en wat subtiele wijzigingen in het ontwerp. Lees er meer over in ons aankondigingsartikel.