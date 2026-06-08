Wat een pech: deze zes (!) Apple Watch-modellen krijgen geen update naar watchOS 27
Apple ondersteunt met watchOS 26 momenteel elf verschillende Apple Watch-modellen, afkomstig uit 2020 en nieuwer. Bij de Apple Watch en watchOS-updates zijn we de afgelopen jaren gewend geraakt dat alle modellen (op hoogstens een paar na) de nieuwe grote watchOS-update krijgen. Maar met watchOS 27 is dat anders: Apple laat maar liefst zes van de elf modellen afvallen. Deze Apple Watches krijgen dus geen update naar watchOS 27.
Apple Watch zonder updates naar watchOS 27
Voor de watchOS 27-update heb je namelijk een Apple Watch Series 10 of nieuwer nodig. Bij de Apple Watch Ultra-lijn geldt minimaal een Ultra 2, terwijl bij de Apple Watch SE-lijn alleen de nieuwste Apple Watch SE 3 mee doet. Oftewel: er vallen heel veel modellen af. Zo’n terugval in ondersteunende modellen is ongekend bij Apple.
Heb je in 2023 een Apple Watch Series 9 gekocht en wilde je daar nog jarenlang mee doen? Dan heb je dus pech. Apple gaat geen grote nieuwe updates uitbrengen voor deze en oudere modellen. Ook de eerste Apple Watch Ultra valt af, terwijl de Apple Watch Ultra 2 wel mee kan. Wat daar opvallend aan is, is dat de Apple Watch Ultra 2 uit hetzelfde jaar komt als de Apple Watch Series 9, mét dezelfde chip. Echter verkocht Apple de Apple Watch Ultra 2 een jaar langer dan de Apple Watch Series 9, vanwege de nieuwe kleur zwart.
In het kort vallen deze Apple Watch-modellen af en krijgen ze géén update naar watchOS 27:
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch SE 2022 (2e generatie)
- Apple Watch Ultra (1e generatie)
Lees ook ons aparte artikel met de geschikte watchOS 27-toestellen voor de modellen die de update wel krijgen.
Geen grote update, nog wel bruikbaar
Hoewel deze modellen dus geen grote watchOS 27-update krijgen, zal Apple vermoedelijk wel nog aanvullende beveiligingsupdates uitbrengen voor watchOS 26. Dat betekent dat de bovenstaande modellen nog gewoon bruikbaar blijven, al krijg je dus geen nieuwe functies meer. Dat is desalniettemin teleurstellend, zeker als je pas een paar jaar geleden een Apple Watch Series 9 gekocht hebt.
watchOS 27 biedt ondersteuning voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI, heeft een nieuw tapgebaar, nieuwe appweergave en wat subtiele wijzigingen in het ontwerp. Lees er meer over in ons aankondigingsartikel.
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3 reacties
Leo
Nou dan zat die voorspelling er wel gigantisch naast. Voorspelling was alle modellen krijgen de update
Het blijven wat Apple streken, zagen we in t verleden ook al s met een iPad 2 in principe dezelfde iPads de ene ging door de andere niet. Is echt geplande veroudering.
Echt pech is dit niet trouwens. Pech is wanneer iets je overkomt. Dit doet Apple willens en wetens. Vooral te zien aan dat verschil van de iPhone 9 en de ultra 2.
Ik was van mijn 6 naar een 8 gegaan dacht kan ik er ff vooruit. Nou ik ga gewoon door met hem, mooie rode met nu nog 99% accu conditie. Wat krijg je met update?? Een wijzerplaat of zo…..
Als Apple Pay het maar doet mooi nummer 1 functie. En verder de ringen het op piepen van mijn iPhone wanneer ik die zoek en uiteraard de tijd.
€999 (€100 meer dan de U2) en nu na 4 jaar geen update meer????? Wat een ……. bedrijf!!!
Michel
Is echt weer een Apple streek, kijk eens lange support op modellen en dan na 3 jaar de ultra niet meer ondersteunen.
Is direct mijn laatste Apple Watch.