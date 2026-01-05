Normaal gesproken krijgen we elk jaar een nieuw standaardmodel van de iPhone. Na de iPhone 17 in 2025, zou je verwachten dat 2026 het jaar van de iPhone 18 wordt. Maar het zou zomaar kunnen dat het allemaal anders wordt dit jaar. Het nieuwe standaardmodel zou zomaar pas in 2027 het licht kunnen zien. Maar wat weten we nou allemaal al van de iPhone 18, wat is er nieuw en wanneer kun je hem dan verwachten?



















iPhone 18 in het kort

Nieuw standaardmodel, als opvolger van iPhone 17

Nagenoeg ongewijzigd design, met mogelijk wel wat nieuwe kleuren

Nieuwe A20-chip

Meer werkgeheugen

Verbeterde dubbele camera aan de achterkant, verbeterde camera aan de voorkant

6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on

Mogelijk kleiner Dynamic Island

Verwachte prijs: vanaf €969,-

Verwachte release: voorjaar 2027

De iPhone 18 wordt dus niet dit jaar verwacht, in tegenstelling tot de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Die verwachten we zoals gebruikelijk wel gewoon aankomende september. Het is onduidelijk waarom Apple voor een gespreide release zou kiezen, maar mogelijk wil Apple in 2026 meer de focus leggen op de eerste opvouwbare iPhone, samen met de Pro-modellen. Door het standaardmodel naar het voorjaar erop te verplaatsen, kan die op dat moment ook meer aandacht krijgen.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

6,1-inch iPhone 17e: voorjaar 2026

6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026

6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026

Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026

Design: het nieuwe kleurrijke model van 2027

De iPhone 18 krijgt vermoedelijke en nagenoeg ongewijzigd ontwerp. Apple doet meestal zo’n drie jaar met een ontwerp en de meest recente grote wijziging was bij de iPhone 16. Dat maakt de iPhone 18 het derde model met dit ontwerp. Apple kan hoogstens wat kleine wijzigingen doorvoeren in het design, maar een hele make-over verwachten wij niet. Mogelijk kan Apple het toestel wat dunner maken (dankzij techniek uit de iPhone Air), maar daar zijn nog geen geruchten over.

We verwachten dat de iPhone 18 het toestel is met het meest uitgebreide kleurenaanbod. We verwachten opnieuw zo’n vijf verschillende kleuren, waaronder vertrouwde kleuren als zwart en wit. Maar blauw of roze zijn waarschijnlijk ook weer van de partij. Wij hopen stiekem dat rood weer een comeback maakt.

iPhone 18 scherm: de eerste stap naar schermvullend?

Het nieuwe standaardmodel behoudt het 6,3-inch schermformaat van de iPhone 17, inclusief functies als always-on en ProMotion met 120Hz beeldverversing. Er gaat mogelijk wel nog wat veranderen aan het display. Apple zou bij de iPhone 18 Pro dit jaar de eerste stap willen zetten naar een scherm met Face ID in het display verwerkt. Het zwarte pilvormige balkje bovenaan is daardoor kleiner. Er wordt al langer gesproken over een kleiner Dynamic Island. Mogelijk verplaatst Apple de frontcamera naar de hoek.

We weten echter nog niet of de gewone iPhone 18 dezelfde behandeling gaat krijgen als het Pro-model. Wellicht dat Apple het scherm nog hetzelfde houdt als de iPhone 17, zodat er nog onderscheid is tussen het standaardmodel en het Pro-model.

iPhone 18 functies: dit wordt er mogelijk nieuw

De gewone iPhone 18 krijgt volgens de eerste geruchten een aantal fijne verbeteringen, al gaat het niet om hele grote veranderingen. Dit wordt er vermoedelijk nieuw:

#1 A20-chip voor betere prestaties

Een zekerheid is de komst van de A20-chip. Elke nieuwe iPhone krijgt altijd een snellere chip en daar is de iPhone 18 geen uitzondering op. De A20-chip levert betere prestaties, al weten we nog niet wat je daar praktisch gezien aan hebt. Mogelijk introduceert Apple nieuwe functies die alleen dankzij deze chip mogelijk zijn. Of kan de batterijduur verlengd worden door betere energiezuinigheid. Hoe dan ook: een snellere chip is altijd welkom.

#2 Meer werkgeheugen

De iPhone 17 Pro en iPhone Air hebben al 12GB RAM, maar de iPhone 17 bleef nog achter met 8GB. Het is de verwachting dat de iPhone 18 er 50% meer werkgeheugen bij krijgt, waardoor deze dus ook uit komt op 12GB RAM. Dit levert betere prestaties op bij bepaalde on-device taken, zoals Apple Intelligence. Ook is het toestel daarmee toekomstbestendiger, zodat toekomstige functies ook naar dit model kunnen worden uitgerold.

#3 Aangepaste Cameraregelaar

De Cameraregelaar zoals die bij de iPhone 16 geïntroduceerd werd, heeft achteraf gezien niet voor een hele grote vernieuwing gezorgd. Sterker nog: sommige mensen vinden de aanraakgevoelige knop maar vervelend en starten en gebruiken de camera nog altijd op de traditionele manier. Bij de iPhone 18 zou Apple de Cameraregelaar willen afschalen. De knop blijft, maar hij wordt niet meer aanraakgevoelig. Dat zou betekenen dat je hem niet meer kan gebruiken om door menu’s te vegen of in te zoomen. Dat voorkomt dat je per ongeluk instellingen in de camera aanpast. Het wordt dan dus alleen een knop om snel de camera te openen en foto’s en video’s te maken.

iPhone 18 camera: verbeterde frontcamera

Apple verbetert ieder jaar wel iets aan de camera’s en dat zal bij dit model geen uitzondering zijn. We verwachten op z’n minst dat de kwaliteit van de dubbele camera aan de achterkant verbeterd wordt, maar we denken niet dat er meer optische zoomopties bij komen. Het blijft beperkt tot 0,5x, 1x en 2x. Er komt dus ook geen telelens bij. Maar de cameralenzen die erin zitten, zullen wel weer een stapje beter zijn. Hoe Apple ze gaat verbeteren, weten we nog niet. Daar zijn op dit moment nog geen geruchten over geweest.

Waar wel geruchten over geweest zijn, is de frontcamera. De camera aan de voorkant zou van 18-megapixel naar 24-megapixel gaan. Al in 2025 waren er geruchten dat de frontcamera destijds van 12-megapixel naar 24-megapixel zou gaan, maar dat bleef toen nog beperkt tot 18-megapixel. Voor de gehele iPhone 18 line-up zou sprake zijn van de upgrade naar 24-megapixel, waardoor je selfies er nog beter uit zien. We verwachten dat het vooral bij minder goed licht mooiere plaatjes oplevert.

iPhone 18 specs: dit verwachten we

Dit zijn in het kort de verwachte specs van de gewone iPhone 18:

149,6 x 71,5 x 7,95mm

177 gram

6,3-inch OLED display

Kleiner Dynamic Island

A20-chip

12GB RAM

48-megapixel Dual Fusion-camera

0,5x, 1x en 2x optische zoom

24-megapixel Center Stage frontcamera

Tot 30 uur video afspelen

Tot 27 uur video streamen

Draadloos opladen en MagSafe

SOS-noodmelding via satelliet

Ongelukdetectie

5G

Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Actieknop

Versimpelde Cameraregelaar

Usb-c-poort met USB 2-snelheden

256GB en 512GB

iPhone 18 prijs: waarschijnlijk onveranderd

We verwachten dat de prijs van de iPhone 18 gelijk blijft aan de voorganger. Hoewel de komst van dit model nog ver weg is, gaan we voor nu uit van deze prijzen:

256GB: €969,-

512GB: €1.219,-

Momenteel is de gewone iPhone 17 op veel plekken een stukje goedkoper te verkrijgen. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.

iPhone 18 release: het grootste mysterie

Normaal gesproken verschijnt het standaardmodel van de nieuwe iPhone in september, maar dit jaar is dat anders. Volgens diverse bronnen gaat Apple de release van de iPhone 18-modellen spreiden: de Pro-modellen in het najaar van 2026 (samen met de eerste opvouwbare iPhone), gevolgd door het standaardmodel en budgetmodel in het voorjaar van 2027. De release van de iPhone 18 staat daarom voor nu gepland voor voorjaar 2027, waarschijnlijk in februari of maart.

Maar omdat de release nog ver weg is, kunnen de plannen altijd nog wijzigen. Het is nog lang niet definitief dat de iPhone 18 pas in 2027 verschijnt.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de iPhone 18 en iPhone 17? De iPhone 18 krijgt volgens geruchten een snellere chip, iets verbeterd display en verbeterde camera’s. In de basis zijn de toestellen gelijk, maar het nieuwe iPhone-model krijgt betere specificaties. Over het algemeen zijn de verschillen dus klein. Wanneer komt de iPhone 18? De iPhone 18 wordt in het voorjaar van 2027 verwacht, vermoedelijk in februari of maart 2027. Dat is dus later dan de gebruikelijke septembermaand en anderhalf jaar na de iPhone 17. Wat wordt de prijs van de iPhone 18? De iPhone 18 krijgt vermoedelijk dezelfde prijs als de voorganger. Dit zijn de verwachte prijzen:

– 256GB: €969,-

– 512GB: €1.219,- In welke kleuren komt de iPhone 18? De iPhone 18 komt naar verwachting in ieder geval in wit en zwart, aangevuld met nog twee of drie extra kleuren. Blauw en roze zijn grote kanshebbers, maar ook geel en groen behoren tot de mogelijkheden. Hoe groot is het scherm van de iPhone 18? De iPhone 18 krijgt naar verwachting een 6,3-inch display, even groot als de iPhone 17. De iPhone 18 Pro krijgt eveneens een 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 18 Pro Max een 6,9-inch display krijgt.

Informatie Laatst bijgewerkt januari 2026 Device iPhone 18

