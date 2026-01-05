iPhone 17e: dit weten we al over de eerste iPhone van 2026

In 2025 bracht Apple voor het eerst een iPhone e-model uit (de iPhone 16e), als spirituele opvolger van de iPhone SE-lijn. Het lijkt erop dat dit een jaarlijks terugkerend model wordt, want alle tekenen wijzen erop dat we dit jaar een iPhone 17e kunnen verwachten. Op deze pagina lees je alles over de nieuwste geruchten en nog veel meer.















iPhone 17e in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de iPhone 17e in het kort:

Opvolger en vervanger van iPhone 16e

Nieuw budgetmodel van 2026

Nagenoeg ongewijzigd design

6,1-inch display, zonder ProMotion of always-on

Snellere A19-chip

Nu met MagSafe

Enkele 48-megapixel camera aan achterkant

Verbeterde Center Stage-camera aan de voorkant

Usb-c-poort

Verwachte release: voorjaar 2026

Verwachte prijs: vanaf €719,-

iPhone 17e design: nagenoeg ongewijzigd

Apple heeft in 2025 voor het eerst een iPhone e-model uitgebracht, dus we verwachten niet dat de eerste opvolger een geheel nieuw design krijgt. De iPhone 17e heeft vermoedelijk een aluminium behuizing met platte zijkanten en een relatief strakke vlakke achterkant. De achterkant is van matglas, waardoor draadloos opladen mogelijk blijft. Qua kleuren verwachten we wederom wit en zwart, maar mogelijk komt er een derde kleur bij.

Qua afmetingen denken we dat de iPhone 17e niet veel verschilt van de voorganger. Dat komt neer op 146,7 x 71,5 x 7,8mm. Daarmee wordt het de kleinste iPhone uit de gehele iPhone 17 line-up, aangezien de gewone iPhone 17 een stukje groter is.

iPhone 17e scherm: 6,1-inch met een verbetering

De iPhone 17e krijgt net als de voorganger een 6,1-inch scherm, zo zeggen bronnen. Het gaat hier om een OLED-display, maar zonder 120Hz ProMotion of always-on. Wel zouden de schermranden wat dunner worden dan bij de voorganger, waardoor het display er wat moderner uit ziet.

Of de notch plaats gaat maken voor een Dynamic Island, is nog de vraag. Er waren geruchten over een Dynamic Island in de iPhone 17e, maar latere bronnen stellen weer dat het Dynamic Island achterwege blijft. Het scherm lijkt dus grotendeels gelijk te zijn aan die van de iPhone 16e, op de wat dunnere schermranden na.

iPhone 17e functies: dit wordt er verbeterd

De iPhone 17e krijgt desalniettemin een aantal fijne verbeteringen als we de geruchten mogen geloven. Dit wordt er waarschijnlijk nieuw.

#1 Snellere A19-chip

Apple kiest er doorgaans voor dat de iPhones de nieuwste chips krijgen. Dat betekent dat de iPhone 17e een A19-chip krijgt, dezelfde chip als in de gewone iPhone 17. Dat is een upgrade ten opzichte van de A18-chip van de vorige iPhone 16e, wat zorgt voor iets betere grafische prestaties. Qua hoeveelheid RAM verwachten we geen veranderingen, aangezien de A19-chip nog steeds 8GB werkgeheugen heeft.

#2 Nu wel met MagSafe

Het grootste minpunt van de iPhone 16e, was het ontbreken van MagSafe. De iPhone 16e kan wel draadloos opladen, maar alleen met standaard Qi-opladers. De magnetische uitlijning dankzij Apple’s MagSafe was gek genoeg afwezig, wat een vreemde kostenbesparing was. Volgens bronnen krijgt de iPhone 17e wel MagSafe. Daardoor kan je niet alleen sneller draadloos opladen (minimaal 15W), maar kun je ook allerlei accessoires gebruiken zoals pasjeshouders, standaarden en meer.

#3 Verbeterde frontcamera

De iPhone 17-serie kreeg in najaar 2025 een geheel nieuwe frontcamera, met een 18-megapixelresolutie en ondersteuning voor Center Stage. We verwachten dat Apple dit naar alle modellen uit de line-up gaat brengen, dus ook naar de iPhone 17e. Dat zou de frontcamera een flinke boost geven, omdat je dan ook liggende foto’s kan maken terwijl je de iPhone staand vasthoudt. En door de hogere resolutie, zien je selfies er ook veel mooier uit.

#4 N1-chip voor betere draadloze verbindingen

Het is mogelijk dat Apple haar eigen N1-chip gaat gebruiken voor het verbeteren van de draadloze verbindingen. De N1-chip in de iPhone 17-serie zorgt voor Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread-ondersteuning. De huidige iPhone 16e werkt nog met Wifi 6, Bluetooth 5.3 en heeft geen ingebouwde Thread-support. Zeker met de sterkere focus op smart home in 2026, zou Thread-ondersteuning goed van pas komen.

iPhone 17e camera: hoofdlens waarschijnlijk nagenoeg gelijk

De camera aan de achterkant van de iPhone 17e, blijft waarschijnlijk gelijk. We verwachten niet dat Apple een tweede cameralens gaat toevoegen, simpelweg omdat dat het toestel aanzienlijk duurder zou maken. Wellicht dat Apple de cameralens van de iPhone Air gaat gebruiken in het nieuwe budgetmodel, met betere fotografische stijlen en beeldstabilisatie, maar daar zijn nog geen geruchten over geweest.

Verwachte specs iPhone 17e

Dit zijn alle verwachte specs van de iPhone 17e:

149,7 x 71,5 x 7,8mm

167 gram

6,1-inch OLED display

Notch met dunnere schermranden

A19-chip met 6-core CPU en 5-core GPU

8GB RAM

48-megapixel 2-in-1 camera

1x en 2x optische zoom

18-megapixel Center Stage frontcamera

Tot 26 uur video afspelen

Tot 21 uur video streamen

Draadloos opladen en MagSafe

SOS-noodmelding via satelliet

Ongelukdetectie

5G

Wifi 7, Blueetooth 6 en Thread

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Actieknop

Usb-c-poort met USB 2-snelheden

128GB, 256GB en 512GB

Prijs iPhone 17e: dit verwachten we

De iPhone 17e komt naar verwachten in drie opslagcapaciteiten, namelijk 128GB, 256GB en 512GB. Door nog een optie voor 128GB aan te bieden, kunnen ze de vanafprijs lager houden dan bijvoorbeeld bij de iPhone 17 die vanaf 256GB komt. Bovendien zal een groot deel van de doelgroep van dit budgetmodel genoeg hebben aan 128GB.

Dit zijn de prijzen van de iPhone 17e die we verwachten:

128GB: €719,-

256GB: €849,-

512GB: €1.099,-

De iPhone 16e is momenteel goedkoper te verkrijgen bij diverse winkels. Hieronder zie je in onze prijsvergelijker de actuele prijzen bij diverse winkels.

Release iPhone 17e: voorjaar 2026

De iPhone 17e wordt verwacht in het voorjaar van 2026. We vermoeden dat Apple dit toestel in februari of maart 2026 gaat aankondigen en kort daarna beschikbaar zal zijn. Hij zal de iPhone 16e vervangen, waarna die uit Apple’s assortiment verdwijnt. Bij providers en winkels zal de iPhone 16e naar verwachting voorlopig nog wel verkrijgbaar blijven.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de iPhone 17e en iPhone 16e? De iPhone 17e krijgt volgens geruchten een snellere chip, iets verbeterd display en ondersteuning voor MagSafe. In de basis zijn de toestellen gelijk, maar het nieuwe iPhone e-model krijgt betere specificaties. Over het algemeen zijn de verschillen dus klein. Wanneer komt de iPhone 17e? De iPhone 17e wordt in het voorjaar van 2026 verwacht, vermoedelijk in februari of maart 2026. Wat wordt de prijs van de iPhone 17e? De iPhone 17e wordt vermoedelijk het meest betaalbare model uit de line-up. Dit zijn de verwachte prijzen:

– 128GB: €719,-

– 256GB: €849,-

– 512GB: €1.099,- In welke kleuren komt de iPhone 17e? De iPhone 17e komt naar verwachting in ieder geval in wit en zwart. Mogelijk komt er nog een derde unieke kleur bij. Hoe groot is het scherm van de iPhone 17e? De iPhone 17e krijgt naar verwachting een 6,1-inch display. Daarmee is het de iPhone met het kleinste scherm. De iPhone 17 en iPhone 17 Pro hebben een 6,3-inch scherm, de iPhone Air een 6,5-inch scherm en de iPhone 17 Pro Max een 6,9-inch scherm.

Informatie Laatst bijgewerkt januari 2026 Device iPhone 17e

