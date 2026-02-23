Nieuwe MacBook Air is nabij: dit weten we al over het 2026-model

De MacBook Air is Apple’s populairste MacBook, zeker sinds het M2-model met krachtige prestaties, een up-to-date design en voordelige prijs. Sterker nog: de MacBook Air is de afgelopen jaren alleen maar goedkoper geworden, terwijl de specs met nieuwere chips en meer werkgeheugen alleen maar verbeterd zijn. Binnenkort volgt er nog een verbeterd model, namelijk de MacBook Air 2026. Maar wat zit hierin, wat wordt er nieuw en moet je dit model straks hebben? Je leest hier alles over de nieuwste MacBook Air.

MacBook Air 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de MacBook Air 2026 in het kort:

Nieuwste MacBook Air, ook wel bekend als de MacBook Air 2026 of MacBook Air M5

Opvolger van de MacBook Air 2025 met M4-chip

Verschijnt in twee formaten: 13- en 15-inch

Nieuwe krachtigere M5-chip

10-core CPU, 10-core GPU

Werkgeheugen: vanaf 16GB RAM, uit te breiden tot 32GB

Vanaf 256GB opslag, uit te breiden tot 2TB

Zelfde ontwerp als de voorganger, verkrijgbaar in vier kleuren

Usb-c-poort (Thunderbolt 4, 2x), Touch ID in de aan/uitknop

Tot 18 uur batterijduur

Release in voorjaar 2026

Mogelijke prijs: vanaf €1.099,- (13-inch); vanaf €1.399,- (15-inch)





















Verbeteringen MacBook Air 2026: dit wordt er nieuw

Bij de MacBook Air 2026 draait het om verbeterde specs. Apple gaat de M4-chip van het 2025-model vervangen door de snellere M5-chip. Dit zal nagenoeg dezelfde chip zijn als in de 14-inch MacBook Pro, uit oktober 2025. Andere verbeteringen die Apple mogelijk kan doorvoeren, zijn snellere opslag met hogere lees- en schrijfsnelheden en wellicht een hogere schermhelderheid. Hier zijn echter nog geen geruchten over geweest.

Design MacBook Air 2026: hetzelfde uiterlijk verwacht

De nieuwe MacBook Air van 2026 krijgt naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde ontwerp. Het nieuwe model wordt een spec-bump, waardoor Apple voortborduurt op de modellen van afgelopen jaren. Het wordt dus strak ontworpen MacBook in een aluminium behuizing, in een relatief dun en compact formaat. Net als voorgaande jaren komen er twee versies: een 13- en 15-inch variant. De grotere versie is uiteraard ook wat zwaarder.

Apple zou mogelijk het kleurenaanbod wat op kunnen frissen, al hebben ze dat vorig jaar al deels gedaan. Met het M4-model uit 2025 kwam er de hemelsblauwe kleur bij, waardoor je de keuze had tussen vier kleuren. Of Apple dezelfde kleuren gaat hanteren of dat er bijvoorbeeld eentje verdwijnt of zelfs eentje bij komt, is nog niet bekend. Maar voor nu kun je uit gaan van hetzelfde kleurenaanbod: middernacht, hemelsblauw, sterrenlicht en zilver.

Scherm MacBook Air M5: geen veranderingen

Zoals we zeiden komt de MacBook Air M5 in twee formaten, elk met hun eigen schermgrootte. De 13-inch versie krijgt een resolutie van 2560 x 1664 pixels, terwijl het 15-inch model een resolutie krijgt van 2880 x 1864 pixels. Er is in ieder geval ondersteuning voor True Tone en de brede kleurweergave en bovenaan prijkt vermoedelijk nog steeds de notch, waar de camera en andere sensoren in verwerkt zijn. De gebruikte schermtechniek is LCD, dus geen miniLED zoals bij de MacBook Pro.

Apple zou het scherm op aantal vlakken kunnen verbeteren, al gaan wij daar niet vanuit. Apple zou de helderheid van het scherm kunnen verhogen naar 600 nits (in plaats van 500 nits), zoals ze in het verleden wel eens gedaan hebben bij andere producten. Wellicht dat Apple de verversingsgraad nog omhoog doet, waardoor er 90Hz mogelijk is voor soepelere beelden. Maar 120Hz ProMotion staat niet op de planning.

Prestaties MacBook Air M5: hier zitten de verbeteringen

De nieuwe MacBook Air krijgt een nieuwe M5-chip, net als de huidige MacBook Pro. Ten opzichte van de M4-chip levert dit tot 15% betere multi-threadprestaties op dankzij de CPU-indeling, terwijl de GPU tot 4x hogere piek-verwerkingssnelheid heeft. Ook gaan we uit van een verhoogde geheugenbandbreedte van 153 GB/s. Daarmee staat de MacBook Air M5 qua prestaties op gelijke voet met de MacBook Pro M5, al presteert die laatste door de actieve koeling bij zware taken mogelijk wat beter.

De nieuwe MacBook Air zal standaard geleverd worden met 16GB RAM, dat nog uit te breiden is naar verwachting tot 32GB. Opslag begint bij 256GB en loopt tot minimaal 2TB. Mogelijk voegt Apple er nog een 4TB-optie aan toe, al moet je daar wel flink extra voor betalen.

Andere specificaties blijven vermoedelijk gelijk met de voorganger, waaronder de 12-megapixel Center Stage-camera, vier (13-inch) of zes (15-inch) speakers, wifi 6e, Bluetooth 5.3 en de twee Thunderbolt 4-poorten (beide aan de linker kant). Ook MagSafe en de koptelefoonaansluiting zijn zeer waarschijnlijk inbegrepen. Ondersteuning voor externe displays (maximaal twee, tot 6K bij 60Hz) is inbegrepen bij de nieuwe MacBook Air.

Batterijduur en opladen

Qua accuduur kun je in ieder geval uit gaan van dezelfde prestaties als het M4-model: tot 15 uur draadloos internetten en tot 18 uur video streamen. Hoewel Apple’s chips bekend staan om efficiëntie en zuinigheid, gebruikt Apple de extra ruimte liever voor nog betere prestaties bij dezelfde accuduur.

Qua opladen gebruik je de meegeleverde MagSafe-kabel of een andere geschikte usb-c-kabel in combinatie met een van de twee usb-c-poorten. Deze keer zit er bij de MacBook Air geen stroomadapter meer bij. Je zult dus zelf voor een stroomadapter moeten zorgen, van minimaal 30W.

MacBook Air M5 specificaties

Dit zijn de belangrijkste verwachte specificaties van de nieuwe MacBook Air M5 van 2026:

Voorzien van nieuwe M5-chip

10-core CPU, 4 performance cores, 6 efficiency cores

8 of 10-core GPU (op 13-inch); 10 core CPU (15-inch)

Ray tracing met hardware acceleratie

16-core neural engine

153GB/s geheugenbandbreedte

Liquid Retina display; 2560 x 1664 pixel met 224 ppi (13-inch) & 2880 x 1864 met 224 ppi (15-inch)

500 nits helderheid

True Tone

Werkgeheugen: 16GB, 24GB of 32GB

Opslag: 256GB, 512GB, 1TB of 2TB

Tot 18 uur video streamen, tot 15 uur draadloos internetten

12-megapixel Center Stage camera

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Touch ID

Tot twee externe displays tot 6K bij 60Hz

Digitale video-uitvoer via Thunderbolt 4

Vier/Zes speakers met ruimtelijke audio

Twee Thunderbolt 4-poorten

MagSafe 3

Apple Intelligence

Prijs: vanaf €1.099,- (13-inch); vanaf €1.399,- (15-inch)

Verwachte prijs en release MacBook Air 2026

De MacBook Air 2026 wordt vermoedelijk in het voorjaar van 2026 aangekondigd en uitgebracht, mogelijk begin maart. Na de aankondiging zal hij binnen enkele dagen in de winkels liggen. Qua prijs denken we niet dat hier veranderingen zijn, dus gaan we uit van deze adviesprijzen:

Hou er wel rekening mee dat je er dus geen stroomadapter meer bij krijgt, dus dat je deze zelf moet kopen als nog geen geschikte usb-c-adapter hebt. De minimale wattage is 30W (13-inch) of 35W (15-inch). Voor snelladen heb je minimaal de 70W-variant nodig.

Wil je toch liever goedkoper uit zijn? Dan kun je ook nog kiezen voor het huidige model, dat inmiddels bij veel winkels een stuk voordeliger is. In onze prijsvergelijkers vind je de actuele prijzen.

Informatie Laatst bijgewerkt februari 2026 Device MacBook Air (M5)

