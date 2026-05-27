Al sinds 2017 heeft de PostNL-app de hele handige functie genaamd Mijn Post. Elke ochtend krijg je daarin te zien welke brievenpost naar jou onderweg is, inclusief een scan van de desbetreffende post. Zo weet je precies welke post je kan verwachten en dat helpt je ook bij het achterhalen van zoekgeraakte post. Maar sinds enige tijd heeft PostNL een grote wijziging doorgevoerd in deze functie, waardoor het voor een groot aantal gebruikers ineens niet meer goed werkt.

Voorheen kreeg je met de Mijn Post-functie in de PostNL-app alle post te zien die naar jouw adres onderweg was. Dus niet alleen de post die specifiek naar jou gericht is, maar ook naar je huisgenoten. Denk aan je ouders, kinderen of andere huisgenoten: zolang het maar hetzelfde adres is. Vanwege privacyredenen heeft PostNL-app dit onlangs gewijzigd. Je ziet daardoor alleen post die specifiek voor jou gericht is, met jouw naam op de brieven.

Mogelijk is PostNL vanwege de AVG-regels verplicht om deze wijziging door te voeren, omdat post iets persoonlijks is. Een brief met jouw naam is alleen voor jou gericht. Het pro-actief tonen van post die voor huisgenoten bestemd is, nog voordat het door de brievenbus gaat, is mogelijk in strijd met deze wet. Hoewel de post uiteindelijk door dezelfde brievenbus gaat en je dus alsnog kan zien welke post voor je huisgenoten is, kan PostNL daar natuurlijk niets aan doen. Waar ze wel invloed op hebben, is wie de post kan zien voordat het de brievenbus in gaat. En dat is dus de reden waarom ze het aangepast hebben.

Veel negatieve reacties

Maar de wijziging zorgt desalniettemin voor veel klachten. Zo wordt er op Reddit op meerdere plekken geklaagd over dat de functie niet meer goed werkt. Door de wijziging zien sommige mensen namelijk helemaal geen brievenbuspost meer in de app. De reden daarvoor is niet altijd duidelijk, maar mogelijk zijn de gegevens in het PostNL-account niet overeenkomstig met de gegevens die op de post staat. Wat ook mee kan spelen, is dat de post niet altijd dezelfde naam bevat. Sommige post bevat alleen de eerste letter van de eerste voornaam, maar post van bijvoorbeeld de overheid bevat alle eerste letters van alle voornamen.

Het kan ook zo zijn dat meerdere bewoners in hetzelfde huishouden dezelfde beginletters van de voornamen hebben in combinatie met dezelfde achternaam. Ook dat kan potentieel roet in het eten gooien, waardoor de Mijn Post-functie niet meer goed of helemaal niet werkt.

Behalve online laten gebruikers ook in de app stores hun ongenoegen blijken. In de App Store op de iPhone, maar met name in de Google Play Store op Android-toestellen, uiten gebruikers hun frustraties over de wijziging. PostNL heeft niet op de beoordelingen gereageerd. Er verscheen in de app alleen een waarschuwing dat je voortaan vanwege privacy alleen nog post ziet die aan jou gericht is.

