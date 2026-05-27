PostNL: brievenbus pakketje

Gebruikers PostNL-app zijn boos: dit is waarom de app ineens veel 1-sterbeoordelingen krijgt

Nieuws Apps Diensten
Gebruikers van de PostNL-app zijn boos vanwege de veranderende werking van de Mijn Post-functie. Veel gebruikers zien daardoor plotseling helemaal geen inkomende post meer.
Benjamin Kuijten -

Al sinds 2017 heeft de PostNL-app de hele handige functie genaamd Mijn Post. Elke ochtend krijg je daarin te zien welke brievenpost naar jou onderweg is, inclusief een scan van de desbetreffende post. Zo weet je precies welke post je kan verwachten en dat helpt je ook bij het achterhalen van zoekgeraakte post. Maar sinds enige tijd heeft PostNL een grote wijziging doorgevoerd in deze functie, waardoor het voor een groot aantal gebruikers ineens niet meer goed werkt.

Mijn Post in PostNL-app werkt soms niet meer

Voorheen kreeg je met de Mijn Post-functie in de PostNL-app alle post te zien die naar jouw adres onderweg was. Dus niet alleen de post die specifiek naar jou gericht is, maar ook naar je huisgenoten. Denk aan je ouders, kinderen of andere huisgenoten: zolang het maar hetzelfde adres is. Vanwege privacyredenen heeft PostNL-app dit onlangs gewijzigd. Je ziet daardoor alleen post die specifiek voor jou gericht is, met jouw naam op de brieven.

PostNL Mijn Post-functie veranderd

Mogelijk is PostNL vanwege de AVG-regels verplicht om deze wijziging door te voeren, omdat post iets persoonlijks is. Een brief met jouw naam is alleen voor jou gericht. Het pro-actief tonen van post die voor huisgenoten bestemd is, nog voordat het door de brievenbus gaat, is mogelijk in strijd met deze wet. Hoewel de post uiteindelijk door dezelfde brievenbus gaat en je dus alsnog kan zien welke post voor je huisgenoten is, kan PostNL daar natuurlijk niets aan doen. Waar ze wel invloed op hebben, is wie de post kan zien voordat het de brievenbus in gaat. En dat is dus de reden waarom ze het aangepast hebben.

Veel negatieve reacties

Maar de wijziging zorgt desalniettemin voor veel klachten. Zo wordt er op Reddit op meerdere plekken geklaagd over dat de functie niet meer goed werkt. Door de wijziging zien sommige mensen namelijk helemaal geen brievenbuspost meer in de app. De reden daarvoor is niet altijd duidelijk, maar mogelijk zijn de gegevens in het PostNL-account niet overeenkomstig met de gegevens die op de post staat. Wat ook mee kan spelen, is dat de post niet altijd dezelfde naam bevat. Sommige post bevat alleen de eerste letter van de eerste voornaam, maar post van bijvoorbeeld de overheid bevat alle eerste letters van alle voornamen.

Het kan ook zo zijn dat meerdere bewoners in hetzelfde huishouden dezelfde beginletters van de voornamen hebben in combinatie met dezelfde achternaam. Ook dat kan potentieel roet in het eten gooien, waardoor de Mijn Post-functie niet meer goed of helemaal niet werkt.

PostNL-app: veel klachten over Mijn Post-functie

Behalve online laten gebruikers ook in de app stores hun ongenoegen blijken. In de App Store op de iPhone, maar met name in de Google Play Store op Android-toestellen, uiten gebruikers hun frustraties over de wijziging. PostNL heeft niet op de beoordelingen gereageerd. Er verscheen in de app alleen een waarschuwing dat je voortaan vanwege privacy alleen nog post ziet die aan jou gericht is.

PostNL

PostNL

Versie 7.1.0

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 16.0+
Grootte
40.13 MB
Uitgever
PostNL Holding B.V.
Leeftijd
4+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Informatie

Laatst bijgewerkt
27 mei 2026 om 17:30
Onderwerp
Categorieën
Apps, Diensten

Het laatste nieuws over apps van iCulture

WhatsApp toont straks online status van al je contacten in één overzicht: zo zet je het nu al uit
WhatsApp werkt aan deze twee nieuwe nieuwe functies en rolt Liquid Glass eindelijk breder uit
Spotify op CarPlay heeft een vervelend probleem: dit is er aan de hand
Fortnite nu wereldwijd terug in de App Store, ook in Nederland
Nintendo's nieuwe WarioWare-achtige mobiele game zet jou en je vrienden in de spotlights

Ook interessant

PostNL en Wallet-app

Cadeautje retourneren? PostNL laat je je verzendlabel aan Wallet toevoegen

Nieuws 4 reacties
PostNL busje

Dit gebeurt er als je je AirTag per post verstuurt

Nieuws 16 reacties
Met de widgets van de PostNL-app zie je snel wanneer je pakketje komt

Met de widgets van de PostNL-app zie je snel wanneer je pakketje komt

Nieuws 11 reacties
Met de PostNL-app zie je welke post er aan komt, nog voordat de postbode geweest is

Met de PostNL-app zie je welke post er aan komt, nog voordat de postbode geweest is

Nieuws 36 reacties
Met de PostNL-app kies je nu zelf een geschikt bezorgmoment

Met de PostNL-app kies je nu zelf een geschikt bezorgmoment

Nieuws 24 reacties
Zo maak je je eigen postzegels in de PostNL-app

Zo maak je je eigen postzegels in de PostNL-app

Nieuws 10 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar