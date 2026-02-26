Apple’s eigen events trekken altijd meteen de aandacht, omdat het garant staat voor een reeks van meerdere aankondigingen op een dag. Dit jaar is er geen écht Apple-event, maar toch ook weer wel. Hoe dat zit? Apple organiseert op woensdag 4 maart een Apple Experience voor genodigden, op drie plekken in de wereld. De aanleiding: een hele reeks verwachte aankondigingen! Op deze pagina hebben we alles voor je samengevat wat je van dit “Apple event” van maart 2026 moet weten.

We zullen deze pagina gedurende de week bijwerken zodra er nieuwe aankondigingen gedaan zijn. Wil je geen aankondiging missen, abonneer je dan ook op de iCulture-nieuwsbrief om elke avond het laatste nieuws in je inbox te krijgen.

Wel of geen maart 2026 Apple-event?

Apple-events worden doorgaans een paar weken van tevoren aangekondigd en vergezeld door een livestream, die vanaf een bepaalde tijd (meestal 19:00 uur ’s avonds Nederlandse tijd) door iedereen te volgen is. In deze presentaties kondigt Apple nieuwe producten aan. Zo heeft Apple in september altijd het iPhone-event en draait juni om de WWDC-keynote. In dit opzicht is dit aankomende maart 2026-event net even anders. Apple heeft wel een openbare vooraankondiging gedaan, maar heeft geen livestream op een vast moment.

In plaats daarvan is geselecteerde pers op 4 maart 2026 uitgenodigd in Londen, New York en Shanghai om langs te komen voor een “Apple Experience”. Dit wordt vermoedelijk een afrondende besloten presentatie met hands-on mogelijkheid voor de nieuwe producten. Deze nieuwe producten worden zeer vermoedelijk eerder die week aangekondigd, verspreid over drie dagen. Oftewel: er staat ons veel interessants te gebeuren!

Welke aankondigingen gaat Apple doen?

Maar welke aankondigingen kun je dan verwachten? Dit zijn ze in het kort:

Lees ook onze uitgebreidere vooruitblik op Apple’s maart 2026-aankondigingen.

Wanneer zijn Apple’s maart aankondigingen?

Apple gaat de aankondigingen dus naar verwachting verspreiden over meerdere dagen. Inmiddels is bekend dat de aankondigingen beginnen op maandag 2 maart en waarschijnlijk zal Apple ook op dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart aankondigingen doen. Dat zal via een persbericht zijn, al dan niet vergezeld door een korte video. Dergelijke persberichtaankondigingen worden meestal halverwege of eind van de middag gedaan. Wil je niks missen, hou dan iCulture in de gaten tussen 15:00 uur en 18:00 uur. De aankondigingen worden meestal op hele uren gedaan, dus als je alles als eerste wil lezen kun je het beste iCulture elke uur checken voor het laatste nieuws.

Waar kijk jij het meest naar uit?

We zijn ook benieuwd naar welke aankondiging jij het meest uitkijkt. Ben je benieuwd naar de gloednieuwe MacBook of is het de iPhone 17e die jouw nieuwsgierigheid aanwakkert? In onze poll kun je je voorkeur opgeven!

Lees je in: dit weten we nu al

Hoewel we nog niet precies weten hoe en wanneer Apple de aankondigingen gaat doen (en in welke volgorde), weten we wel al veel over de producten. Zo zijn er al heel wat eigenschappen gelekt door diverse betrouwbare bronnen. We hebben veel van deze dingen al op een rij gezet: