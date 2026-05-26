Apple heeft flinke plannen rondom de instellingen van je AirPods. Volgens een gerucht wordt het menu om bij de juiste instelling te komen helemaal omgegooid.

Sinds de allereerste AirPods uit 2016 heeft Apple de draadloze oordopjes aanzienlijk meer functies gegeven. Dankzij betere hardware en nieuwe software functies zijn is het meer geworden dan een accessoire om muziek mee te luisteren. Deze vele functionaliteiten komen wel met een keerzijde, namelijk dat het instellingenmenu enigszins rommelig oogt. Dit wil Apple blijkbaar in iOS 27 verbeteren.

Vernieuwd instellingenmenu in iOS 27

Waar de Apple Watch en Vision Pro allebei een eigen app hebben om instellingen en functies te beheren, ontbreekt zo’n centrale beheerapp voor de AirPods nog steeds. Apple werkt achter de schermen wel aan betere software voor AirPods, maar volgens Mark Gurman hoeven gebruikers op korte termijn geen losse AirPods‑app in het beginscherm te verwachten.

In plaats daarvan zou Apple werken aan een grondige vernieuwing van het bestaande AirPods‑menu in de Instellingen‑app. Dat menu verschijnt nu al automatisch bovenaan zodra je AirPods verbonden zijn, maar is in de loop der jaren behoorlijk vol en minder overzichtelijk geworden. Nieuwe functies – zoals hoofdgebaren, gehoorhulpfuncties en slaapdetectie – zijn er telkens bovenop gezet, zonder dat het geheel opnieuw is ingericht.

Met iOS 27 zou Apple dit scherm daarom vanaf de grond af opnieuw hebben ingericht. Het nieuwe ontwerp moet functioneler, beter georganiseerd en strakker worden, met logischer gegroepeerde opties en een duidelijkere structuur. Zo vind je sneller wat je zoekt en kun je daarna meteen weer verder luisteren. Volgens de geruchten wordt deze vernieuwde AirPods‑instellingenpagina niet alleen onderdeel van iOS 27, maar ook doorgetrokken naar iPadOS 27 en macOS 27, zodat de AirPods‑ervaring op al je Apple‑apparaten consistenter wordt.

Zo ziet het Instellingen-menu van iOS er nu uit.

Wanneer komt dit vernieuwde menu?

Apple onthult op maandag 8 juni 2026 iOS 27, waarin dit nieuwe menu opduikt. Naast iOS 27 worden ook iPadOS 27 en macOS 27 aangekondigd, en het ligt voor de hand dat het vernieuwde menu daar eveneens zijn intrede doet. Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle nieuwtjes rondom WWDC 2026.

Bekijk ook WWDC: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie Lees alles over WWDC 2026, de aanstaande World Wide Developers Conference. Dit vindt plaats in juni 2026 in Cupertino. Tijdens Apple’s grote ontwikkelaarsconferentie worden de nieuwste softwareversies aangekondigd. Je hoort daarmee al vroegtijdig welke nieuwe functies je op de iPhone, iPad, Mac en andere devices krijgt.

Wil je niets missen van alle aankondigingen rond WWDC 2026? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse nieuwsbrief, waarin je het belangrijkste Apple‑nieuws van de dag ontvangt, of kies voor de wekelijkse nieuwsbrief met een overzicht van de highlights van de afgelopen week.