Met iPadOS 26 maakte Apple een belofte eindelijk waar: een uitgebreider multitaskingsysteem met meerdere losse vensters, zonder ingewikkelde functies als Stage Manager. De iPad werkt sinds iPadOS 26 net wat meer als een Mac, mede door de stoplichtknoppen en de bekende menubalk. Zet Apple die lijn voort? Gaat Apple met iPadOS 27 nog verder of blijft het slechts bij tweaks? In deze round-up lees je alles over de volgende grote iPad-update.

iPadOS 27 in het kort

Grote software-update voor de iPad in 2026

Opvolger van iPadOS 26

Verwachte functies: verbeterde Siri, verbeterde multitasking en meer Apple Intelligence

Verwachte geschikte toestellen: vanaf iPad Pro 2020 en alle nieuwere modellen

Aankondiging tijdens WWDC 2025, op 8 juni 2026

Release in september 2026





















Aankondiging iPadOS 27: dit is wanneer hij komt

Apple onthult de volgende grote iPadOS-update altijd in juni en dat is dit jaar niet anders. Tijdens de WWDC 2026, die begint op 8 juni, zal Apple iPadOS 27 uit de doeken doen. ’s Avonds om 19:00 uur Nederlandse tijd houdt Apple haar persconferentie, waar niet alleen de nieuwe iPadOS-update komt, maar ook iOS 27, macOS 27 en nog veel meer.

Geruchten over iPadOS 27: wat wordt er nieuw

Op dit moment zijn er nog maar weinig geruchten geweest die specifiek over iPadOS 27 gaan. De meeste geruchten focussen zich op iOS 27, met de vernieuwde Siri, focus op stabiliteit en prestaties en een bijgewerkt Liquid Glass-design. Er zijn nog geen geruchten geweest over bijvoorbeeld specifieke nieuwe multitaskingfuncties, hoewel we wel verwachten dat Apple op dit vlak verbeteringen gaat doorvoeren.

#1 iPad-specifieke functies verwacht

We rekenen er dan ook op dat Apple nieuwe iPad-specifieke functies gaat doorvoeren. Wellicht dat er nog het een en ander toegevoegd of getweakt wordt wat betreft de multitaskingopties, als een doorontwikkeling op de verbeteringen in iPadOS 26. Zo vinden we dat de huidige multitaskingopties niet altijd even lekker werken in combinatie met het touchscreen en dat het wel erg gericht is op gebruik met muis en toetsenbord.

#2 Focus op stabiliteit en bugfixes

Apple gaat in ieder geval flink de focus leggen op bugfixes, stabiliteit en algehele prestaties. Na de grote veranderingen in iOS 26 en iPadOS 26, functioneert het systeem lang niet altijd optimaal. Apple zou een grote schoonmaak gepland hebben, waarbij in het geruchtencircuit regelmatig wordt verwezen naar Snow Leopard. Dat is de Mac-update uit 2009 waarbij Apple nauwelijks nieuwe functies toevoegde en vooral aandacht had voor bugfixes.

#3 Al het nieuws van iOS 27: nieuwe Siri, verbeterd design en meer

Wat we in ieder geval gaan zien, is een groot gedeelte van iOS 27. iPadOS is in de basis gelijk aan iOS, maar dan aangevuld met enkele nieuwe iPad-specifieke functies. Oftewel: bijna alle verbeteringen van iOS 27, vind je ook in iPadOS 27. De langverwachte nieuwe Siri als onderdeel van Apple Intelligence komt er eindelijk aan, evenals nieuwe Apple Intelligence-functies. Ook vernieuwde standaardapps komen naar de iPad, waaronder naar verwachting een vernieuwde Agenda- en Camera-app.

Apple zou met de 27-updates door gaan met het Liquid Glass-design, maar we rekenen wel op enkele verfijningen. Zo zou er een regelaar komen waarmee je systeembreed de mate van transparantie kan bepalen. Dit gaat verder dan de huidige optie nu, waarbij je alleen kan kiezen voor Helder of Getint.

Geschikte iPads voor iPadOS 27

Ook dit jaar vallen er naar verwachting weer een aantal iPads af en dus geen ondersteuning krijgen voor iPadOS 27. Dit geldt voor zowel de iPad Pro, iPad Air, iPad mini én standaardmodel iPad. Deze modellen krijgen vermoedelijk wél de update naar iPadOS 27:

Dan blijven er nog een aantal twijfelgevallen over, binnen elke productlijn. Zo zou de eerste iPad Pro zonder thuisknop af kunnen vallen en kunnen er bij het standaardmodel mogelijk twee generaties niet mee naar de nieuwe versie. Je leest hier meer over in ons artikel over iPadOS 27 toestellen.

Release iPadOS 27 verwacht in september

De aankondiging van iPadOS 27 is dus in juni, maar op de release moet je nog wel wat langer wachten. Zoals gebruikelijk verwachten we de publieke release van de nieuwe grote iPadOS-versie pas in september. We denken dat iedereen zijn of haar geschikte iPad kan updaten in de week van 14 september 2026.

Tussen de aankondiging en de release zit nog een lange betaperiode. Gedurende de gehele maand gaat Apple regelmatig beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers uitbrengen. Deze beta’s bevatten nog fouten en zijn bedoeld om apps en nieuwe functies te testen, zodat alles in september (hopelijk) zo stabiel mogelijk is.

Dit is de verwachte releaseplanning voor iPadOS 27:

Aankondiging iPadOS 27: 8 juni 2026

Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers: 8 juni 2026 tot en met augustus 2026

Release iPadOS 27: september 2026 (week van 14 september 2026)

Veelgestelde vragen

Wat is iPadOS 27? iPadOS 27 is de volgende grote update voor de iPad, die in 2026 beschikbaar komt. Apple brengt jaarlijks nieuwe updates uit, waarin veel standaardapps nieuwe functies krijgen en de iPad nieuwe mogelijkheden krijgt. iPadOS 27 zal gratis beschikbaar zijn voor geschikte toestellen. Welke iPads werken met iOS 27? Het is nog niet bekend welke iPads geschikt zijn voor iPadOS 27, maar we verwachten dat de meeste modellen uit 2020 of nieuwer geschikt zijn. Bij het instapmodel heb je mogelijk een nieuwere generatie nodig, bijvoorbeeld uit 2022. Wanneer kondigt Apple iPadOS 27 aan? Apple kondigt de grote jaarlijkse updates altijd aan tijdens de WWDC in juni. Dat zal ook dit jaar het geval zijn. De WWDC is op 8 juni 2026 dus op die dag zal de update onthuld worden. Wanneer kan ik iPadOS 27 downloaden? iPadOS 27 komt in september 2026 beschikbaar. Vanaf dan kan iedereen met een geschikt toestel de update downloaden. Wij verwachten de update in de week van 14 september 2026. Waarom heet het iPadOS 27 als het in 2026 uit komt? Sinds 2025 hanteert Apple voor de versienummer altijd het opvolgende jaar. Afgelopen september 2025 verscheen iPadOS 26, de grote update met het Liquid Glass-design. Vandaar dat Apple in 2026 met iPadOS 27 komt. In 2027 zal iPadOS 28 uitgebracht worden, enzovoorts. Is updaten straks verplicht? In eerste instantie zal het updaten naar iPadOS 27 niet verplicht zijn. Apple biedt meestal nog maandenlang ondersteuning voor de vorige versie, in dit geval iPadOS 26. Je kunt dus op deze versie blijven, mocht je dat om wat voor reden dan ook willen. Maar om de nieuwste functies te krijgen en veilig te blijven, zul je op den duur wel over moeten stappen.



De nieuwe iPads van eind 2026 en later worden standaard voorzien van de nieuwe update. Ben je van plan om dan een nieuw toestel te kopen, dan heb je automatisch al de nieuwe versie.

Laatst bijgewerkt mei 2026

