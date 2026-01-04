iPhone 18 Pro Max: dit wordt de grootste iPhone van 2026

Naast de gewone iPhone 18 Pro, komt Apple ook in 2026 weer met een grotere variant. De iPhone 18 Pro Max krijgt vermoedelijk dezelfde verbeteringen, maar dan met een groter scherm, langere accuduur en grotere behuizing. Maar krijgt de nieuwe Pro Max ook nog wat extra’s? Op deze pagina lees je alles over dit duurste en grootste model van 2026.













iPhone 18 Pro Max in het kort

Opvolger van iPhone 17 Pro Max

Iets aangepast design

Aluminium behuizing met breed cameraplateau en matglazen vlak aan achterkant

Nieuwe A20 Pro-chip

Nieuwe draadloze chips: C2 en N2

Verbeterde camera aan achterkant: variabel diafragma

Verbeterde camera aan de voorkant: 24-megapixel

6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on

Kleiner Dynamic Island, Face ID in het scherm verwerkt

Verwachte prijs: vanaf €1.529,-

Verwachte release: najaar 2026 (september)

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

Design: nieuwe kleuren, kleine veranderingen

Waarschijnlijk krijgt de iPhone 18 Pro Max nagenoeg hetzelfde ontwerp als de iPhone 17 Pro Max. Dat betekent een behuizing van aluminium (dus geen titanium), in meerdere kleuren. De achterkant wordt verder gekenmerkt door een breed cameraplateau en een matglazen vlak voor draadloos opladen. Toch zou Apple het design van de iPhone 18 Pro (Max) op een paar punten willen aanpassen.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple verandert design van iPhone 18 Pro na kritiek op iPhone 17 Pro-ontwerp’ Apple werkt aan het verbeteren van een kritiekpunt van de iPhone 17 Pro. Zo moet het kleurverschil tussen het glas en aluminium in de iPhone 18 Pro aanzienlijk minder worden.

Zo verwachten we dat er minder kleurverschil zichtbaar is tussen dit matglazen vlak en de rest van de aluminium behuizing. In bepaalde lichtomstandigheden valt het glazen vlak extra op, omdat Apple de kleuren anders verwerkt heeft. Dat komt doordat deze twee delen van een ander materiaal gemaakt zijn. Dit kleurproces zou verbeterd worden, waardoor de achterkant er weer meer als een geheel uit zou zien.

Daarnaast zijn er al geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 18 Pro (Max). Er zou gesproken zijn over paars, bordeauxrood en bruinachtig. Of Apple echt al deze kleuren gaat introduceren, is nog maar de vraag. Verder verwachten wij een terugkomst van zwart of donkergrijs, want dat werd erg gemist bij de iPhone 17 Pro.

Scherm: een eerste stap naar volledig schermvullend

Sinds de iPhone 14 Pro zijn de Pro-modellen voorzien van een Dynamic Island. Er is een kans dat hier in 2026 voor het eerst iets aan gaat veranderen. Volgens betrouwbare bronnen krijgt de iPhone 18 Pro Max een kleiner Dynamic Island én wordt Face ID in het scherm ingebouwd. Dat zou betekenen dat het zwarte pilvormige gedeelte bovenaan je scherm veel kleiner wordt. Sterker nog: er zou alleen nog sprake zijn van een klein cameragaatje, mogelijk linksboven in de hoek.

Bij de iPhone 17 Pro Max gingen ook al geruchten dat het Dynamic Island kleiner zou worden, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van. Omdat de geruchten al zo lang aanhouden, verwachten we dat het met de iPhone 18 Pro Max wel werkelijkheid gaat worden.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone 18 Pro uit 2026 wordt eerste iPhone met onzichtbare Face ID’ (en dit zijn de voordelen) Geruchten over een iPhone met Face ID onder het scherm komen regelmatig terug. Apple zou bezig zijn om de Face ID-camera’s op toekomstige iPhone Pro-modellen bijna onzichtbaar onder het scherm te verwerken. De nieuwste ontwikkelingen lees je hier!

Wat dit precies betekent voor de daadwerkelijke werking van het Dynamic Island, weten we nog niet. Mogelijk gaat Apple het softwarematig toevoegen, om geen functionaliteiten te verliezen. Het Dynamic Island kan dan zelfs nog nuttiger worden, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met sensoren die in de weg zitten.

Verder verwachten we dat de eigenschappen van het scherm ongewijzigd blijven. Reken dus op een 6,9-inch OLED-display met ProMotion en always-on, met dunne schermranden. Mogelijk gaat Apple de helderheid nog iets hoger maken, maar dat is inmiddels al zo hoog dat het aflezen van het display eigenlijk nooit een probleem is.

iPhone 18 Pro Max functies en verbeteringen: dit verwachten we

Qua nieuwe functies zien we dat de verbeteringen vooral zitten in de belangrijkste eigenschappen van de Pro-modellen. Mogelijk heeft Apple nog wat volledig nieuwe eigenschappen in het vooruitzicht, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. Deze verbeteringen verwachten we in ieder geval:

#1 A20 Pro-chip voor betere specs

De Pro Max-modellen hebben altijd de meest krachtige chip en dat zal met de iPhone 18 Pro Max niet anders zijn. De nieuwe A20 Pro-chip biedt naar verwachting snellere prestaties en krachtigere grafische mogelijkheden. Dat geeft games en professionele apps een boost. Met name op het grotere scherm van de Pro Max zal dat voordelen opleveren, omdat games er nog indrukwekkender uit zien.

#2 5G-internet via satelliet

Volgens The Information ondersteunt de iPhone 18 Pro Max 5G-verbindingen via satelliet. Dit is een uitbreiding op de huidige satellietfunctie, waarmee je noodoproepen kan doen. Met ondersteuning voor 5G via satellieten heb je altijd bereik, ook op moeilijker bereikbare plekken. In Nederland zul je dit niet zo snel nodig hebben. Apple zal hiervoor tevens moeten samenwerken met providers, dus of dit hier überhaupt beschikbaar komt, is nog maar de vraag.

#3 Aangepaste Cameraregelaar

Er gaan geruchten dat de iPhone 18-serie een aangepaste Cameraregelaar krijgt, al weten we nog niet om welke modellen het precies gaat. Volgens bronnen verdwijnt de aanraakgevoelige functie, waardoor je de knop alleen nog gebruikt voor het openen van de camera en het maken van een foto of video. Het wisselen tussen cameramodi, aanpassen van instellingen en meer, doe je dan niet meer via de knop zelf. Je gebruikt dan gewoon de knoppen op het scherm.

Bekijk ook ‘Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18’ – en dat is misschien maar goed ook De iPhone 18 krijgt een aangepaste Cameraregelaar, zo zegt een bron. Apple zou plannen hebben om de functionaliteiten van de cameraknop flink terug te draaien.

#4 Betere draadloze verbindingen

Het zou ons niet verbazen als de iPhone 18 Pro Max betere draadloze verbindingen krijgt. Apple heeft sinds dit najaar de N1-chip, verantwoordelijk voor onder andere wifi en Bluetooth. Er is een kans dat hier een verbeterde versie van uit komt, bijvoorbeeld de N1X- of N2-chip. Hoewel Apple nu al Wifi 7 ondersteunt, is dit nog niet het volledige spectrum van de standaard. Dat zou met de volgende iPhone kunnen veranderen. Een C2-modem behoort ook zeker tot de mogelijkheden, met betere 5G-support.

Het is nog niet duidelijk of Apple de eSIM-only uitgave van de iPhone in meer landen uit gaat brengen, inclusief ondersteuning voor het échte betere 5G. Dat model is nog altijd exclusief voor de VS, maar sinds de iPhone 17 Pro Max zijn er meer voordelen aan het eSIM-only model. De batterijduur is daar namelijk nog langer en dat zouden we ook graag bij de Europese modellen zien.

iPhone 18 Pro Max camera: dit wordt er nieuw

Bij de iPhone 18 Pro Max is de camera (samen met het scherm) misschien wel het belangrijkste aspect. Voor dit jaar staan er weer wat veranderingen op de planning. Het belangrijkste is het verstelbaare diafragma, in ieder geval in de iPhone 18 Pro Max. Je zou daardoor zelf het diafragma kunnen aanpassen, waardoor je meer controle hebt over de hoeveelheid licht dat door de lens opgepakt wordt. Daardoor kun je andere soort foto’s maken, met iets meer creativiteit. De iPhone 18 Pro Max fungeert daardoor meer als een DSLR-camera.

Bekijk ook iPhone 18 Pro Max krijgt een unieke camerafunctie (en hier dient het voor) Na jaren van geruchten wordt er nu weer gesproken over het verstelbare diafragma op de iPhone 18 Pro-modellen. Met een verstelbaar diafragma kan je zelf de hoeveelheid licht in je lens instellen.

De frontcamera zou volgens bronnen ook een upgrade krijgen. Bij de iPhone 17 Pro zagen we al een upgrade van 12- naar 18-megapixel, inclusief ondersteuning voor Center Stage. Bij de iPhone 18 Pro Max zou sprake zijn van een 24-megapixel frontcamera. Daardoor zie je selfies er beter uit. De Center Stage-functie, waarmee je onder andere liggende foto’s kan maken met een staande iPhone, blijft uiteraard ook behouden.

Apple heeft in het verleden de Pro Max nog wat exclusieve camerafuncties gegeven. Zo kwam de tetraprismalens als eerste naar de iPhone 15 Pro Max en pas een jaar later naar de gewone iPhone 16 Pro.

iPhone 18 Pro Max specs: de verwachte specificaties

Dit zijn de verwachte specificaties van de iPhone 18 Pro Max:

163,4 x 78 x 8,75mm

231 gram

6,9-inch OLED display

ProMotion en always-on

Kleiner Dynamic Island

A20 Pro-chip

12GB RAM

48-megapixel Pro Fusion-camera

0,5x, 1x, 2x, 4x en 8x optische zoom

24-megapixel Center Stage frontcamera

Tot 37 uur video afspelen

Tot 33 uur video streamen

Draadloos opladen en MagSafe

SOS-noodmelding via satelliet

Ongelukdetectie

5G

Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Actieknop

Versimpelde Cameraregelaar

Usb-c-poort met USB 3-snelheden

256GB, 512GB, 1TB en 2TB

iPhone 18 Pro prijs Max: hoeveel ga je betalen?

De prijs van de iPhone 18 Pro Max gaat mogelijk iets omhoog, mede doordat de nieuwe A20 Pro-chip iets duurder is. Wij gaan op dit moment uit van een prijsverhoging van zo’n €50,-, maar Apple zou de prijs ook gelijk kunnen houden met de huidige iPhone 17 Pro Max.

Dit zijn de prijzen die we verwachten:

256GB: €1.529,-

512GB: €1.779,-

1TB: €2.029,-

2TB: €2.529,-

De huidige iPhone 17 Pro Max is bij diverse winkels en providers goedkoper te verkrijgen. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.

iPhone 18 Pro Max release: dit is wanneer hij komt

De iPhone 18 Pro Max wordt naar verwachting in september 2026 aangekondigd, tijdens Apple’s jaarlijkse iPhone-event. Als we naar de agenda kijken, verwachten we het event op 7 september 2026. De daadwerkelijke release van de iPhone 18 Pro Max is dan een week later, op 18 september 2026. Dat is dus in lijn met voorgaande jaren.

Veelgestelde vragen

Wat is het belangrijkste verschil tussen de iPhone 18 Pro Max en iPhone 17 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max krijgt volgens geruchten een snellere chip, een verbeterd display met vernieuwde Face ID, verbeterde camera’s met verstelbaar diafragma en een aangepast uiterlijk. In de basis zijn de toestellen gelijk, maar het nieuwe iPhone-model krijgt op een paar belangrijke punten wat vernieuwingen. Volgens de geruchten is het nieuwe model echter een verfijning van de iPhone 17 Pro. Wanneer komt de iPhone 18 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max wordt in het najaar van 2026 verwacht, vermoedelijk in september 2026. Dat is dus rond hetzelfde moment als voorgaande jaren. Hij komt daardoor een half jaar eerder dan de gewone iPhone 18, die pas in voorjaar 2027 verwacht wordt. Wat wordt de prijs van de iPhone 18 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max krijgt vermoedelijk dezelfde of iets hogere prijs als de voorganger. Dit zijn de verwachte prijzen:

– 256GB: €1.529,-

– 512GB: €1.779,-

– 1TB: €2.029,-

– 2TB: €2.529,- In welke kleuren komt de iPhone 18 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max komt naar verwachting in ieder geval in zilver en een donkere kleur als blauw of zwart, aangevuld met nog een of twee extra kleuren. Volgens bronnen overweegt Apple een paarse of bordeauxrode variant. Hoe groot is het scherm van de iPhone 18 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max krijgt naar verwachting een 6,9-inch display, even groot als de iPhone 17 Pro Max. De iPhone 18 Pro krijgt een 6,3-inch display, ook even groot als de voorganger.

Informatie Laatst bijgewerkt januari 2026 Device iPhone 18 Pro Max

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!