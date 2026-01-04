iPhone 18 Pro Max: dit wordt de grootste iPhone van 2026

Naast de gewone iPhone 18 Pro, komt Apple ook in 2026 weer met een grotere variant. De iPhone 18 Pro Max krijgt vermoedelijk dezelfde verbeteringen, maar dan met een groter scherm, langere accuduur en grotere behuizing. Maar krijgt de nieuwe Pro Max ook nog wat extra’s? Op deze pagina lees je alles over dit duurste en grootste model van 2026.
Inhoudsopgave
- iPhone 18 Pro Max in het kort
- Design: nieuwe kleuren, kleine veranderingen
- Scherm: een eerste stap naar volledig schermvullend
- iPhone 18 Pro Max functies en verbeteringen: dit verwachten we
- iPhone 18 Pro Max camera: dit wordt er nieuw
- iPhone 18 Pro Max specs: de verwachte specificaties
- iPhone 18 Pro prijs Max: hoeveel ga je betalen?
- iPhone 18 Pro Max release: dit is wanneer hij komt
- Veelgestelde vragen
iPhone 18 Pro Max in het kort
- Opvolger van iPhone 17 Pro Max
- Iets aangepast design
- Aluminium behuizing met breed cameraplateau en matglazen vlak aan achterkant
- Nieuwe A20 Pro-chip
- Nieuwe draadloze chips: C2 en N2
- Verbeterde camera aan achterkant: variabel diafragma
- Verbeterde camera aan de voorkant: 24-megapixel
- 6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on
- Kleiner Dynamic Island, Face ID in het scherm verwerkt
- Verwachte prijs: vanaf €1.529,-
- Verwachte release: najaar 2026 (september)
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: voorjaar 2026
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
Design: nieuwe kleuren, kleine veranderingen
Waarschijnlijk krijgt de iPhone 18 Pro Max nagenoeg hetzelfde ontwerp als de iPhone 17 Pro Max. Dat betekent een behuizing van aluminium (dus geen titanium), in meerdere kleuren. De achterkant wordt verder gekenmerkt door een breed cameraplateau en een matglazen vlak voor draadloos opladen. Toch zou Apple het design van de iPhone 18 Pro (Max) op een paar punten willen aanpassen.
Zo verwachten we dat er minder kleurverschil zichtbaar is tussen dit matglazen vlak en de rest van de aluminium behuizing. In bepaalde lichtomstandigheden valt het glazen vlak extra op, omdat Apple de kleuren anders verwerkt heeft. Dat komt doordat deze twee delen van een ander materiaal gemaakt zijn. Dit kleurproces zou verbeterd worden, waardoor de achterkant er weer meer als een geheel uit zou zien.
Daarnaast zijn er al geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 18 Pro (Max). Er zou gesproken zijn over paars, bordeauxrood en bruinachtig. Of Apple echt al deze kleuren gaat introduceren, is nog maar de vraag. Verder verwachten wij een terugkomst van zwart of donkergrijs, want dat werd erg gemist bij de iPhone 17 Pro.
Scherm: een eerste stap naar volledig schermvullend
Sinds de iPhone 14 Pro zijn de Pro-modellen voorzien van een Dynamic Island. Er is een kans dat hier in 2026 voor het eerst iets aan gaat veranderen. Volgens betrouwbare bronnen krijgt de iPhone 18 Pro Max een kleiner Dynamic Island én wordt Face ID in het scherm ingebouwd. Dat zou betekenen dat het zwarte pilvormige gedeelte bovenaan je scherm veel kleiner wordt. Sterker nog: er zou alleen nog sprake zijn van een klein cameragaatje, mogelijk linksboven in de hoek.
Bij de iPhone 17 Pro Max gingen ook al geruchten dat het Dynamic Island kleiner zou worden, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van. Omdat de geruchten al zo lang aanhouden, verwachten we dat het met de iPhone 18 Pro Max wel werkelijkheid gaat worden.
Wat dit precies betekent voor de daadwerkelijke werking van het Dynamic Island, weten we nog niet. Mogelijk gaat Apple het softwarematig toevoegen, om geen functionaliteiten te verliezen. Het Dynamic Island kan dan zelfs nog nuttiger worden, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met sensoren die in de weg zitten.
Verder verwachten we dat de eigenschappen van het scherm ongewijzigd blijven. Reken dus op een 6,9-inch OLED-display met ProMotion en always-on, met dunne schermranden. Mogelijk gaat Apple de helderheid nog iets hoger maken, maar dat is inmiddels al zo hoog dat het aflezen van het display eigenlijk nooit een probleem is.
iPhone 18 Pro Max functies en verbeteringen: dit verwachten we
Qua nieuwe functies zien we dat de verbeteringen vooral zitten in de belangrijkste eigenschappen van de Pro-modellen. Mogelijk heeft Apple nog wat volledig nieuwe eigenschappen in het vooruitzicht, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. Deze verbeteringen verwachten we in ieder geval:
#1 A20 Pro-chip voor betere specs
De Pro Max-modellen hebben altijd de meest krachtige chip en dat zal met de iPhone 18 Pro Max niet anders zijn. De nieuwe A20 Pro-chip biedt naar verwachting snellere prestaties en krachtigere grafische mogelijkheden. Dat geeft games en professionele apps een boost. Met name op het grotere scherm van de Pro Max zal dat voordelen opleveren, omdat games er nog indrukwekkender uit zien.
#2 5G-internet via satelliet
Volgens The Information ondersteunt de iPhone 18 Pro Max 5G-verbindingen via satelliet. Dit is een uitbreiding op de huidige satellietfunctie, waarmee je noodoproepen kan doen. Met ondersteuning voor 5G via satellieten heb je altijd bereik, ook op moeilijker bereikbare plekken. In Nederland zul je dit niet zo snel nodig hebben. Apple zal hiervoor tevens moeten samenwerken met providers, dus of dit hier überhaupt beschikbaar komt, is nog maar de vraag.
#3 Aangepaste Cameraregelaar
Er gaan geruchten dat de iPhone 18-serie een aangepaste Cameraregelaar krijgt, al weten we nog niet om welke modellen het precies gaat. Volgens bronnen verdwijnt de aanraakgevoelige functie, waardoor je de knop alleen nog gebruikt voor het openen van de camera en het maken van een foto of video. Het wisselen tussen cameramodi, aanpassen van instellingen en meer, doe je dan niet meer via de knop zelf. Je gebruikt dan gewoon de knoppen op het scherm.
#4 Betere draadloze verbindingen
Het zou ons niet verbazen als de iPhone 18 Pro Max betere draadloze verbindingen krijgt. Apple heeft sinds dit najaar de N1-chip, verantwoordelijk voor onder andere wifi en Bluetooth. Er is een kans dat hier een verbeterde versie van uit komt, bijvoorbeeld de N1X- of N2-chip. Hoewel Apple nu al Wifi 7 ondersteunt, is dit nog niet het volledige spectrum van de standaard. Dat zou met de volgende iPhone kunnen veranderen. Een C2-modem behoort ook zeker tot de mogelijkheden, met betere 5G-support.
Het is nog niet duidelijk of Apple de eSIM-only uitgave van de iPhone in meer landen uit gaat brengen, inclusief ondersteuning voor het échte betere 5G. Dat model is nog altijd exclusief voor de VS, maar sinds de iPhone 17 Pro Max zijn er meer voordelen aan het eSIM-only model. De batterijduur is daar namelijk nog langer en dat zouden we ook graag bij de Europese modellen zien.
iPhone 18 Pro Max camera: dit wordt er nieuw
Bij de iPhone 18 Pro Max is de camera (samen met het scherm) misschien wel het belangrijkste aspect. Voor dit jaar staan er weer wat veranderingen op de planning. Het belangrijkste is het verstelbaare diafragma, in ieder geval in de iPhone 18 Pro Max. Je zou daardoor zelf het diafragma kunnen aanpassen, waardoor je meer controle hebt over de hoeveelheid licht dat door de lens opgepakt wordt. Daardoor kun je andere soort foto’s maken, met iets meer creativiteit. De iPhone 18 Pro Max fungeert daardoor meer als een DSLR-camera.
De frontcamera zou volgens bronnen ook een upgrade krijgen. Bij de iPhone 17 Pro zagen we al een upgrade van 12- naar 18-megapixel, inclusief ondersteuning voor Center Stage. Bij de iPhone 18 Pro Max zou sprake zijn van een 24-megapixel frontcamera. Daardoor zie je selfies er beter uit. De Center Stage-functie, waarmee je onder andere liggende foto’s kan maken met een staande iPhone, blijft uiteraard ook behouden.
Apple heeft in het verleden de Pro Max nog wat exclusieve camerafuncties gegeven. Zo kwam de tetraprismalens als eerste naar de iPhone 15 Pro Max en pas een jaar later naar de gewone iPhone 16 Pro.
iPhone 18 Pro Max specs: de verwachte specificaties
Dit zijn de verwachte specificaties van de iPhone 18 Pro Max:
- 163,4 x 78 x 8,75mm
- 231 gram
- 6,9-inch OLED display
- ProMotion en always-on
- Kleiner Dynamic Island
- A20 Pro-chip
- 12GB RAM
- 48-megapixel Pro Fusion-camera
- 0,5x, 1x, 2x, 4x en 8x optische zoom
- 24-megapixel Center Stage frontcamera
- Tot 37 uur video afspelen
- Tot 33 uur video streamen
- Draadloos opladen en MagSafe
- SOS-noodmelding via satelliet
- Ongelukdetectie
- 5G
- Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread
- Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
- Actieknop
- Versimpelde Cameraregelaar
- Usb-c-poort met USB 3-snelheden
- 256GB, 512GB, 1TB en 2TB
iPhone 18 Pro prijs Max: hoeveel ga je betalen?
De prijs van de iPhone 18 Pro Max gaat mogelijk iets omhoog, mede doordat de nieuwe A20 Pro-chip iets duurder is. Wij gaan op dit moment uit van een prijsverhoging van zo’n €50,-, maar Apple zou de prijs ook gelijk kunnen houden met de huidige iPhone 17 Pro Max.
Dit zijn de prijzen die we verwachten:
- 256GB: €1.529,-
- 512GB: €1.779,-
- 1TB: €2.029,-
- 2TB: €2.529,-
De huidige iPhone 17 Pro Max is bij diverse winkels en providers goedkoper te verkrijgen. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.
iPhone 18 Pro Max release: dit is wanneer hij komt
De iPhone 18 Pro Max wordt naar verwachting in september 2026 aangekondigd, tijdens Apple’s jaarlijkse iPhone-event. Als we naar de agenda kijken, verwachten we het event op 7 september 2026. De daadwerkelijke release van de iPhone 18 Pro Max is dan een week later, op 18 september 2026. Dat is dus in lijn met voorgaande jaren.
Veelgestelde vragen
De iPhone 18 Pro Max krijgt volgens geruchten een snellere chip, een verbeterd display met vernieuwde Face ID, verbeterde camera’s met verstelbaar diafragma en een aangepast uiterlijk. In de basis zijn de toestellen gelijk, maar het nieuwe iPhone-model krijgt op een paar belangrijke punten wat vernieuwingen. Volgens de geruchten is het nieuwe model echter een verfijning van de iPhone 17 Pro.
De iPhone 18 Pro Max wordt in het najaar van 2026 verwacht, vermoedelijk in september 2026. Dat is dus rond hetzelfde moment als voorgaande jaren. Hij komt daardoor een half jaar eerder dan de gewone iPhone 18, die pas in voorjaar 2027 verwacht wordt.
De iPhone 18 Pro Max krijgt vermoedelijk dezelfde of iets hogere prijs als de voorganger. Dit zijn de verwachte prijzen:
– 256GB: €1.529,-
– 512GB: €1.779,-
– 1TB: €2.029,-
– 2TB: €2.529,-
De iPhone 18 Pro Max komt naar verwachting in ieder geval in zilver en een donkere kleur als blauw of zwart, aangevuld met nog een of twee extra kleuren. Volgens bronnen overweegt Apple een paarse of bordeauxrode variant.
De iPhone 18 Pro Max krijgt naar verwachting een 6,9-inch display, even groot als de iPhone 17 Pro Max. De iPhone 18 Pro krijgt een 6,3-inch display, ook even groot als de voorganger.
