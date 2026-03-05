Alles over Apple’s nieuwe Studio Display XDR: de betere versie van het externe Mac-scherm

Apple heeft sinds een aantal jaren twee externe schermen in het assortiment: het 27-inch Studio Display en het 32-inch Pro Display XDR. Maar in maart 2026 heeft Apple de line-up vernieuwd. Weg is het Pro Display XDR en daar is nu het nieuwe Studio Display XDR aan toegevoegd. Maar wat is er nieuw in dit scherm en wat is het verschil met het gewone Studio Display?

Studio Display XDR in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Studio Display XDR in het kort:

Extern scherm voor Mac, iPad en iPhone

Vervanger van Pro Display XDR

27-inch mini-LED display

5K resolutie

2000 nits piekhelderheid (HDR)

Refresh-rate van 120 Hz

Ingebouwde camera en speakers

Vier poorten: twee keer Thunderbolt 5, twee keer usb-c

Geleverd met in hoek en hoogte verstelbare standaard

Release: 11 maart 2026

Prijs: €3.499,-

Scherm Studio Display XDR

Het Studio Display XDR is een 27-inch display en daarmee is hij wel iets kleiner dan de 32-inch Pro Display XDR die hij vervangt. Apple maakt gebruik van mini-LED, met 2304 dimzones voor de beste achtergrondverlichting. Voor SDR-content is de maximale helderheid 1000 nits, maar bij HDR-content kan hij tot een piekhelderheid van 2000 nits. Er is ondersteuning voor 1 miljard kleuren en ondersteunt de P3 brede kleurweergave, alsmede Adobe RGB. Ook is True Tone ingebouwd, waardoor de kleuren zich aanpassen aan het omgevingslicht.

Het display heeft een refresh-rate van 120Hz, met ondersteunig voor Adaptive Sync. Het scherm toont animaties daardoor soepeler en past ook beter bij de 120Hz refresh-rate van bijvoorbeeld de MacBook Pro. Als je het Studio Display XDR gebruikt in combinatie met de MacBook Pro, merk je daardoor geen kwaliteitsverschil. De schermranden zijn zwart en zijn wel relatief breed.

Apple biedt ook een variant aan met nanotextuur. Daarmee heeft het scherm een matte afwerking, wat zorgt voor minder reflectie, maar wel met behoud van beeldkwaliteit. De optie voor nanotextuur is vooral relevant voor mensen die in lastige lichtomstandigheden werken. Je hebt daardoor ook minder reflectie van bijvoorbeeld tl-buizen op kantoren.

Het scherm ondersteunt diverse referentiemodi, die op maat gemaakt zijn voor professionals in de filmindustrie of bijvoorbeeld voor grafische ontwerpers.

Design: aluminium behuizing met voet

Qua ontwerp verschilt het Studio Display XDR niet van het gewone Studio Display. De achterkant is uitgevoerd in een platte aluminium zilverkleurige behuizing, met bijbehorende voet. De XDR-variant wordt geleverd met een draai- en kantelbare voet, zodat je het scherm gemakkelijk hoger of lager kan doen en naar je toe kan draaien (of juist van je af).

Apple verkoopt ook nog een andere variant, voorzien van VESA-montageadapter. Daarmee kan je het scherm gemakkelijk aan de muur bevestigen. Wat goed is om te weten, is dat de stroomkabel niet zomaar te verwijderen is. Deze zit vast aan de achterkant en heeft aan het uiteinde een standaard stekker. Je kunt deze dus niet vervangen door een langere kabel.

Overige functies en eigenschappen Studio Display XDR

Het Studio Display XDR is daarnaast voorzien van zes ingebouwde speakers en force-cancelling woofers. Hij ondersteund een breed stereogeluid met ruimtelijke audio en Dolby Atmos. Er zitten ook drie bundelvormende microfoons van studiokwaliteit in. In combinatie met de 12-megapixel Center Stage-camera met bureauweergave kun je daardoor goed videobellen.

Het Studio Display XDR draait op een A19 Pro-chip, die verantwoordelijk is voor de beeldverwerking van de camera, functies als Hé Siri, Center Stage en de speakers. Er verschijnen sporadisch software-updates die de werking van het scherm verbeteren.

Geschikte Macs en iPads

Het Studio Display XDR werkt alleen met Apple Silicon Macs en iPads en dus niet met Intel-modellen van de Mac. Dit zijn de geschikte Macs die je kunt aansluiten:

16-inch MacBook Pro (2021 en nieuwer)

14-inch MacBook Pro (2021 en nieuwer)

13-inch MacBook Pro (M1, 2020 en nieuwer)

15‑inch MacBook Air (2023 en nieuwer)

13-inch MacBook Air (M1, 2020 en nieuwer)

Mac Studio (2022 en nieuwer)

Mac mini (2020 en nieuwer)

Mac Pro (2023 en nieuwer)

24‑inch iMac (2021 en nieuwer)

Modellen met M1-, M2- of M3-chip ondersteunen maximaal 60Hz.

Deze iPads zijn ook geschikt voor het Studio Display XDR:

iPad Pro (M4 en nieuwer)

12,9‑inch iPad Pro (2018 t/m 2022)

11‑inch iPad Pro (2018 t/m 2022)

iPad Air (M2 en nieuwer)

iPad Air (5e generatie)

Alleen bij de iPad Pro M5 en nieuwer kun je profiteren van 120Hz refresh-rate. Alle andere modellen ondersteunen maximaal 60Hz.

Specificaties Studio Display XDR

27-inch

Vier poorten aan de achterkant: 2x Thunderbolt 5 (tot 120Gb/s), 2x usb-c-poorten (tot 10Gb/s)

12 megapixel ultrawide cameralens met Center Stage

3 microfoons en 6 speakers

5K Retina XDR-resolutie

5120 x 2880 resolutie met 218 pixels per inch

Mini-led-achtergrondverlichting met 2304 dimzones

Optioneel met nano-textuur (meerprijs van €300,-)

1000 nits helderheid (SDR); 2000 nits (HDR)

P3 wide color kleurweergave, weergave van 1 miljard kleuren

120Hz met Adaptive Sync

Twee Thunderbolt 5-poorten (tot 120Gb/s) en twee usb-c

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 47,8/58,3 x 62,3 x 21,4 cm

Gewicht: 8,5 kilogram

Prijs: €3.499

Prijs en beschikbaarheid Studio Display XDR

Het Studio Display XDR is sinds 11 maart 2026 beschikbaar bij de bekende winkels. Je betaalt €3.499,- (inclusief kantelbare voet). Voor diezelfde prijs kun je ook kiezen voor de variant met VESA-montageadapter voor muurbevestiging.

Informatie Laatst bijgewerkt maart 2026 Device Apple Studio Display XDR

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!