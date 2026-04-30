Gefaald? Apple gaat mogelijk stoppen met dit product

Na tegenvallend succes van de Vision Pro zou Apple overwegen om de strategie te wijzigen en zich meer te richten op toekomstige AR- en AI-brillen.
Sasha Koevoets -

In 2023 introduceerde Apple een volledig nieuw product: de Vision Pro. Met deze mixed-reality headset wilde het bedrijf een compleet nieuwe productcategorie openen. Door het forse prijskaartje van 3400 dollar en de beperkte beschikbaarheid wist het apparaat echter nooit echt door te breken. Volgens MacRumors overweegt Apple nu zelfs om de Vision Pro te schrappen.

Apple stopt met Vision Pro

De Vision Pro had voor Apple het volgende succesverhaal moeten worden, vergelijkbaar met de Apple Watch of AirPods. In de praktijk bleef dat succes echter uit. Volgens ons ligt dat vooral aan het hoge prijskaartje (3400 dollar) en het gewicht van de headset. Met ruim 650 gram is de Vision Pro relatief zwaar, wat bij langdurig gebruik voor ongemak kan zorgen. Ook is de Vision Pro nog steeds niet overal ter wereld beschikbaar – ook in Nederland is de bril niet te koop.

In oktober 2025 kreeg de Vision Pro nog een upgrade met de nieuwe M5-chip en een verbeterde Dual Knit-band, die het gewicht beter over het hoofd verdeelt. De M5-chip zorgde onder meer voor een verversingssnelheid van 120 Hz, 10 procent meer pixels en ongeveer 30 minuten extra batterijduur. Toch bleef de prijs (en beschikbaarheid) ongewijzigd en dat bleek voor veel gebruikers een struikelblok.

De Vision Pro is de eerste mixed reality-bril van Apple, waar jarenlang aan is gewerkt. Apple Vision Pro geeft de aftrap voor een nieuw tijdperk van 'spatial computing'. Alles wat je moet weten over deze headset, lees je hier!

Wat is de verdere strategie?

Voor de introductie van de Vision Pro met M5-chip gingen er nog geruchten over een lichtere en goedkopere variant: de Vision Air. Dat project zou inmiddels zijn geschrapt. In plaats daarvan zou Apple zijn focus verleggen naar AI- en AR-brillen, die vanaf 2027 op de markt moeten verschijnen.

Daarmee verschuift de strategie van mixed reality naar augmented reality. Apple zou hiermee direct de concurrentie aangaan met slimme brillen zoals die van Meta. De technologie achter de Vision Pro is namelijk minder geschikt voor dit soort producten, vooral vanwege het hoge energieverbruik.

Wat gaan wij ervan merken?

Voor Nederlandse gebruikers verandert er weinig. Sinds de introductie in 2023 is de Vision Pro hier namelijk dus nooit officieel uitgebracht. Wereldwijd zou Apple naar schatting zo’n 600.000 exemplaren hebben verkocht, waarbij een aanzienlijk deel later werd geretourneerd.

Intern heeft de koerswijziging mogelijk meer impact. Medewerkers die aan de Vision Pro werkten, zouden zijn overgeplaatst naar andere teams binnen Apple. Een deel van hen werkt inmiddels aan Siri, net als Mike Rockwell – de voormalige verantwoordelijke voor het Vision Pro-project.

Vision Pro

Vision Pro is de eerste headset van Apple voor spatial computing. Deze headset combineert augmented reality met virtual reality en heeft allerlei standaard ingebouwde apps die je kent van de iPhone, iPad en Mac, maar dan in een virtuele omgeving, geprojecteerd in je echte omgeving. Hij is sinds 2 februari 2024 in de VS verkrijgbaar voor een prijs vanaf $3.499,-. Andere landen volgen later.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar