tvOS 27: dit weten we al over de volgende Apple TV-update

De Apple TV is nog altijd een van onze favoriete Apple-product en dankzij updates voor tvOS wordt het streamingkastje ieder jaar beter. Zo ook in 2026, wanneer tvOS 27 wordt uitgebracht. Binnenkort zal Apple deze update onthullen, maar ondertussen is er wel al wat bekend. In deze round-up lees je alles wat wij nu al weten over tvOS 27 en welke verbeteringen we verwachten.

tvOS 27 aankondiging

Zoals ieder jaar wordt de nieuwste tvOS-update in juni aangekondigd, tijdens de jaarlijkse WWDC-persconferentie. De WWDC-keynote van 2026 staat gepland op 8 juni 2026, om 19:00 uur Nederlandse tijd. Waarschijnlijk zal Apple daar dan ook tvOS 27 onthullen, al zou dit ook los van de keynote kunnen via een apart persbericht. Apple bespreekt de tvOS-update niet altijd uitgebreid tijdens de presentatie, al is dat de laatste jaren wel gebeurd.

Geruchten en verwachte functies voor tvOS 27

Apple heeft alvast een verbetering van tvOS 27 aangekondigd, maar we verwachten nog veel meer verbeteringen op de Apple TV.

#1 Bevestigd: grotere tekst op Apple TV

Met ingang van tvOS 27 kun je op de Apple TV grotere tekst kiezen. Je kunt nu al kiezen voor dikkere tekst, maar als je moeite hebt met het lezen van tekst in apps (bijvoorbeeld omdat de afstand tot je televisie wat groot is of de tv zelf wat aan de kleine kant), dan kun je dat met tvOS 27 aanpassen. Apple heeft dit laten zien in het kader van de nieuwe toegankelijkheidsfuncties.

Toegankelijkheid Grotere tekst op Apple TV Grotere tekst instellen op Apple TV Grotere tekst ingesteld op Apple TV

#2 Apple Intelligence-functies (verwacht)

Apple komt naar verwachting later dit jaar met een nieuwe Apple TV, die voorzien is van een snellere chip. Naar verwachting is deze chip krachtig genoeg voor Apple Intelligence-functies, dus het zou zomaar kunnen dat Apple met tvOS 27 voor het eerst AI-functies naar de Apple TV brengt. Verwacht geen Schrijfhulp of Image Playground of hulp bij fotobewerking, maar een slimmere Siri zou helemaal niet zo’n gek idee zijn.

Je hebt hier dus wel een nieuwere Apple TV voor nodig, die op dit moment nog niet onthuld is. Daarom zal Apple eventuele AI-functies nog niet in juni aankondigen.

#3 Nieuwe screensavers (verwacht)

Wij zijn al jaren fan van de Apple TV-screensavers en we hopen dan ook dat Apple met tvOS 27 nog wat nieuwe opties toevoegt. De screensaver van Snoopy is hier thuis al jaren favoriet, dus we zouden graag nog iets soortgelijks zien voor andere personages. Apple heeft een verleden met Disney, dus een Mickey Mouse-versie zou zeker niet misstaan.

Geschikte modellen voor tvOS 27

Apple brengt tvOS-updates tot op heden uit voor alle Apple TV’s die überhaupt draaien op tvOS, dus de modellen vanaf 2015. Dat zou dit jaar zomaar kunnen veranderen. De Apple TV HD uit 2015 is namelijk tamelijk oud en heeft een chip die niet zo heel veel meer kan.

tvOS 27 zal in ieder geval beschikbaar komen voor deze modellen:

Apple TV 4K (1e generatie, 2017)

Apple TV 4K (2e generatie, 2021)

Apple TV 4K (3e generatie, 2022)

De Apple TV HD is dus een twijfelgeval. Zie ook ons artikel over geschikte tvOS 27 toestellen:

Verwachte tvOS 27 release

De aankondiging vindt dus plaats op 8 juni 2026, maar het duurt nog even voordat tvOS 27 voor iedereen beschikbaar is. In de zomer gaat Apple eerst nog beta’s uitbrengen, die beschikbaar zijn voor ontwikkelaars en publieke testers. De uiteindelijke release van tvOS 27 volgt in september 2026. De planning ziet er dus als volgt uit:

Aankondiging tvOS 27: 8 juni 2026

Beta’s: 8 juni 2026 tot en met augustus 2026

Release: september 2026 (week van 14 september 2026)

Informatie Laatst bijgewerkt mei 2026 Software tvOS 27

