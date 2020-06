Als je tekst in wil voeren op de Apple Watch, kan dat door te dicteren. In sommige talen is het ook mogelijk om tekst letter voor letter te schrijven via Scribble op de Apple Watch. Maar als je een wachtwoord op je Apple Watch moet invoeren, kan dat nogal onhandig zijn. Dicteren is dan ook ongewenst. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht, want je kan wachtwoorden gewoon vanaf je iPhone typen. Zo werkt het Apple Watch-toetsenbord om te typen vanaf je iPhone.

Waar kan ik het Apple Watch-toetsenbord gebruiken om mee te typen?

Het Apple Watch-toetsenbord werkt alleen in hele specifieke situaties. Je gebruikt het bijvoorbeeld bij het invoeren van je Apple ID in de instellingen of in de App Store op je Apple Watch. Ook bij het doen van extra aankopen kan om je wachtwoord gevraagd worden. In deze gevallen kan je op de Apple Watch typen via je iPhone:

Instellingen: Apple ID-wachtwoord

App Store: inloggen of apps kopen

Je kan dus je iPhone niet gebruiken om een berichtje te typen op je Apple Watch. Ook andere apps waar je tekst in kan voeren op je Apple Watch kunnen hier geen gebruik van maken. Het werkt dus alleen bij het invoeren van je wachtwoord.

Wachtwoord typen op Apple Watch via je iPhone

Moet je op je Apple Watch een wachtwoord invoeren, dan kun je dat zo via je iPhone doen:

Als er wordt gevraagd om in te loggen met je Apple ID, tik je op Wachtwoord. Vervolgens tik je op de rechter blauwe knop, te herkennen aan het toetsenbordje.

Op je Apple Watch verschijnt de tekst dat je de tekstinvoer kan voltooien op je iOS-apparaat. Op je iPhone verschijnt een melding van het Apple Watch-toetsenbord. Tik op de melding. Je kan hier nu tekst invoeren. Voer je wachtwoord in of gebruik een wachtwoordbeheerder om dit automatisch in te voeren.

Het wachtwoord is nu automatisch ingevoerd op je Apple Watch. Zie je de melding op je iPhone niet? Controleer dan of deze ingeschakeld is via Instellingen > Berichtgeving > Apple Watch-toetsenbord.

Op een soortgelijke manier kun je ook tekst invoeren op je Apple TV via je iPhone-toetsenbord. In tegenstelling tot de functie op de Apple Watch, kun je die van de Apple TV wél overal gebruiken waar je tekst in moet voeren.