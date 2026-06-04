De WWDC-keynote van dit jaar wordt een bijzondere editie. Daar zijn meerdere redenen voor en een van die redenen is niemand minder dan Tim Cook.

Als je het aan ons vraagt is de WWDC-keynote eigenlijk de leukste Apple-presentatie van het jaar. Apple onthult er allemaal functies die iedereen (met een geschikt toestel) straks gratis en voor niks kan gebruiken. Vooral de kleine en praktische verbeteringen spreken ons vaak aan. En heb je meerdere Apple-producten, dan val je helemaal in de prijzen: naast iPhone krijgen ook de iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV de nodige nieuwe functies. Maar wat maakt de 2026-editie dan zo bijzonder? Daar zijn twee redenen voor.

#1: De laatste keynote van Tim Cook

Dit voorjaar werd bekend dat Tim Cook stopt als Apple CEO. Maar dat deed hij niet per direct: op 1 september draagt hij officieel het stokje over naar John Ternus. Voor wie de Apple-presentaties al een aantal jaar volgt, zijn zowel Tim Cook als John Ternus bekende namen. Tim Cook verzorgt regelmatig de opening van de presentaties, waarbij hij niet te beroerd is om iets van zijn *ahum* acteerskills te laten zien. Dat levert vaak wel wat grappige beelden op: Tim Cook die als een F1-teamleider instructies geeft aan Craig Federighi in een F1-auto of Tim Cook die in gesprek gaat met moeder natuur. Of wat dacht je van Tim Cook die als een Mission Impossible-agent aan een touwtje vanuit het plafond de nieuwe iPad Pro aankondigt.

Of we John Ternus dit soort dingen nog gaan zien doen, moet tijdens het september-event blijken. In ieder geval is de WWDC-keynote de laatste presentatie waar Tim Cook actief als CEO aan deel zal nemen. Wellicht dat hij daar tijdens de presentatie nog stil bij zal staan, maar hoe dan ook gaat de presentatie de boeken in als de laatste keynote van Tim Cook. En daarmee is het meteen ook een afsluiting van een tijdperk.

Tim Cook op de WWDC: openingen van 2025 tot en met 2018

#2 Apple moet Siri-beloftes waarmaken

De tweede reden waarom de WWDC-keynote van dit jaar wat ons betreft een must-see is, is dat Apple heel wat beloftes waar moet gaan maken. Twee jaar geleden kondigde Apple het Apple Intelligence-systeem aan, samen met de vernieuwde Siri. Maar van die vernieuwde Siri hebben we twee jaar na dato nog precies niks gezien. Uitstel na uitstel zorgde ervoor dat Apple vorig jaar tijdens de WWDC een korte update moest geven, maar tot een inhoudelijke bespreking kwam het niet.

Maar die aanloop van twee jaar heeft er wel voor gezorgd dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Apple liep al flink achter de feiten aan als het gaat om stemassistenten en AI en dat is door het uitstel van de nieuwe Siri alleen maar meer geworden. Apple móét nu een klapper gaan maken en een goede indruk achterlaten om de nare bijsmaak van de vernieuwde Siri goed te maken. Alleen al daarom zal deze WWDC-keynote voor Apple extra belangrijk zijn, maar ook voor jou als gebruiker kan het een grote impact hebben.

De WWDC 2026-keynote start op maandag 8 juni 2026, om 19:00 uur Nederlandse tijd. Op iCulture doen we uiteraard uitgebreid verslag van alle aankondigingen, waaronder de nieuwe Siri, iOS 27 en nog veel meer. De rest van de WWDC-week pluizen we alle nieuwe software-updates door om je de beste tips en toffe ontdekkingen te leren. Wil je niks missen, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief om wekelijks of dagelijks op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.