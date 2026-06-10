Vorig jaar stapte Apple over op een nieuw versieschema voor macOS, waarbij het jaartal in plaats van het oude versienummer centraal staat. Die lijn wordt dit jaar doorgetrokken met macOS 27. De bijnaam is macOS Golden Gate, vernoemd naar de Golden Gate Bridge in San Francisco. Apple lijkt dus af te stappen van natuurgebieden. In dit artikel lees je welke functies erin zitten, welke Macs geschikt zijn en wanneer je de update ongeveer kunt verwachten.

macOS Golden Gate 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste feiten over macOS Golden Gate:

Opvolger van macOS Tahoe

Grote nieuwe macOS-update van 2026

Veranderingen en functies: verbeterde stabiliteit, meer Apple Intelligence en de vernieuwde Siri.

Geschikte Macs: alle Macs met Apple Silicon (M1 of nieuwer)

Aangekondigd tijdens WWDC 2026 op 8 juni

Release verwacht in september 2026

macOS Golden Gate 27 functies

De onthulling van macOS Golden Gate heeft duidelijk gemaakt wat we kunnen verwachten van de nieuwe update. Zoals verwacht is het qua functies niet erg groot, maar toch zijn we enthousiast over de potentie.

#1 Focus op stabiliteit

In 2009 bracht Apple Mac OS X Snow Leopard uit voor de Mac. Echte kenners weten waar deze versie om bekendstaat: hij loste talloze bugs op en legde de nadruk op systeemstabiliteit. Snow Leopard wordt daarom vaak gezien als een van de beste macOS-versies ooit. Apple kiest met macOS Golden Gate (en iOS 27) opnieuw voor zo’n kwaliteitsrelease, om de kinderziektes en bugs van macOS Tahoe grondig aan te pakken.

#2 Siri AI

Apple heeft een hoop in petto voor Siri. Er komt een verbeterde versie, genaamd Siri AI. De assistent is omgebouwd tot een AI-chatbot, vergelijkbaar met diensten als ChatGPT en Gemini. Je kunt daarmee een gesprek voeren, vragen stellen, content laten genereren, samenvattingen maken en bestanden laten analyseren. Dit doe je in allerlei apps, maar er komt ook een heuse Siri-app.

Siri AI kan gebruikmaken van persoonlijke gegevens die lokaal op je toestel staan (zoals Berichten) en systeemfuncties bedienen. Ook kun je via Spotlight vragen stellen over dingen die op je scherm te zien zijn. Siri AI kent jou en weet data uit verschillende hoeken aan elkaar te koppelen om je beter te kunnen helpen.

De chatbot draait op krachtige Gemini‑modellen van Google, die via servers worden gebruikt, bovenop Apple’s eigen Apple Foundation Models. Apple heeft extra maatregelen getroffen om de privacy van gebruikers te waarborgen. Het bedrijf waarschuwt echter wel dat Siri AI aanvankelijk niet in de EU zal werken.

#3 Meer Apple Intelligence

Apple zet sinds 2024 stevig in op Apple Intelligence en rolt gaandeweg steeds meer nieuwe functies uit. Hoewel de initiële release wat stroef verliep, komt het platform inmiddels beter op stoom en krijgen steeds meer apps hun eigen slimme extra’s.

Er komen nieuwe AI-functies in de Foto’s-app waarmee je foto’s kunt bewerken. Hiermee kun je objecten wissen, de foto generatief uitbreiden of zelfs het perspectief veranderen. Daarnaast komt Visual Intelligence naar de Mac. Als je dit gebruikt, selecteer je een deel van je scherm om vervolgens hier iets over op te zoeken. Verder worden Safari-tabbladen automatisch gegroepeerd, kan de Mac onveilige wachtwoorden voor jou aanpassen en werkt de verbeterde Opdrachten-app van iOS 27 ook op de Mac.

#4 Verbeteringen aan het design

Na geluisterd te hebben naar feedback heeft Apple designwijzigingen doorgevoerd in macOS Golden Gate. Zo kun je nu de doorzichtigheid van Liquid Glass nauwkeurig instellen. Vind je het mooi, dan maak je het lekker transparant. Is het niets voor jou, dan kun je het zo goed als uitschakelen. Verder zijn menu’s nu beter leesbaar en zijn de hoeken van apps eindelijk allemaal gelijk. In macOS Tahoe zijn hoeken van sommige apps ronder dan andere.

Geschikte Macs voor macOS Golden Gate

Het is nog niet helemaal duidelijk welke modellen specifiek ondersteuning krijgen voor macOS Golden Gate, maar een ding werd vorig jaar al duidelijk en dat is dat macOS Tahoe de laatste update zou zijn voor Macs met een Intel-processor. Dit betekent dat alleen Macs met Apple Silicon een update krijgen naar macOS 27. Dat zijn de volgende modellen:

Ook de nieuwe Macs die in 2026 verschijnen, krijgen later een update naar macOS Golden Gate. Dit zijn de modellen die we op basis van de huidige verwachtingen in ieder geval kunnen noemen.

Release macOS 27

Hoewel Apple nu de nieuwe softwareversies heeft aangekondigd, duurt het nog even voordat je er zelf mee aan de slag kunt. De zomermaanden worden traditioneel gebruikt voor de betafase, waarin ontwikkelaars en publieke testers de software uitgebreid uitproberen. De publieke release van macOS 27 wordt pas in september 2026 verwacht, tegelijk met iOS 27, watchOS 27 en de andere grote updates.

Dit is de verwachte releaseplanning voor macOS 27:

Aankondiging macOS 27: 8 juni 2026

Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers: juni 2026 tot en met augustus 2026

Release macOS 27: september 2026 (week van 14 september 2026)

Naast de grote jaarlijkse release brengt Apple ook tussentijds kleinere updates uit met extra functies en verbeteringen. Die verschijnen doorgaans in dezelfde periodes als in voorgaande jaren. Deze updates verwachten we later nog:

macOS 27.1: oktober 2026

macOS 27.2: december 2026

macOS 27.3: januari 2027

macOS 27.4: maart 2027

macOS 27.5: mei 2027

macOS 27.6: juli 2027

macOS 27.7: september 2027

Vanaf september 2027 verwachten we alleen nog kleine bugfix‑updates, bedoeld voor mensen die niet kunnen of willen overstappen naar macOS 28. Maar dat is op dit moment nog verre toekomstmuziek.

Veelgestelde vragen macOS 27

Wat is macOS Golden Gate 27? macOS Golden Gate 27 is de volgende grote update voor de Mac, die in 2026 beschikbaar komt. Apple brengt jaarlijks nieuwe updates uit, waarin veel standaardapps nieuwe functies krijgen en de Macs nieuwe mogelijkheden krijgen. macOS Golden Gate 27 zal gratis beschikbaar zijn voor geschikte toestellen. Welke Macs werken met macOS Golden Gate 27? Alle Macs met een Apple Silicon-chip zijn geschikt. Heeft je Mac nog een Intel-processor, dan valt dit model buiten de boot. Wanneer kan ik macOS Golden Gate 27 downloaden? macOS Golden Gate 27 komt naar alle waarschijnlijkheid in september 2026 beschikbaar. Vanaf dan kan iedereen met een geschikt toestel de update downloaden. Wij verwachten de update in de week van 14 september 2026. Waarom heet het macOS 27 als het in 2026 uit komt? Sinds 2025 hanteert Apple voor het versienummer altijd het opvolgende jaar. Afgelopen september 2025 verscheen macOS Tahoe 26, de grote update met het Liquid Glass-design. Vandaar dat Apple in 2026 met macOS 27 komt. In 2027 zal macOS 28 uitgebracht worden, enzovoorts. Is updaten straks verplicht? In eerste instantie zal het updaten naar macOS Golden Gate niet verplicht zijn. Apple biedt meestal nog een jaar ondersteuning voor de vorige versie, in dit geval macOS 26. Je kunt dus op deze versie blijven, mocht je dat om wat voor reden dan ook willen. Maar om de nieuwste functies te krijgen en veilig te blijven, zul je op den duur wel over moeten stappen.

Informatie Laatst bijgewerkt juni 2026 Software macOS 27 Golden Gate

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