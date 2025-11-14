Een van de grootste nadelen van de Apple Watch is de prijs. Het 46 mm-standaardmodel kost rond de 500 euro en voor de modellen van titanium betaal je nog veel meer. Apple heeft daar een antwoord op: de Apple Watch SE is een betaalbare variant, waarvan we nu eindelijk de derde generatie hebben. Je krijgt alle gebruikelijke functies van de Apple Watch met relatief weinig compromissen. Wat kun je qua functies en verbeteringen verwachten van de Apple Watch SE 3 in 2025? We vertellen het op deze pagina!

Apple Watch SE 3 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de derde generatie Apple Watch SE 2025:

Opvolger van de tweede generatie Apple Watch SE 2022

Snellere S10-processor voor lokale verwerking van Siri-commando’s

Zelfde formaat 40 mm en 44 mm, nu wel met always-on

Ondersteuning voor nieuwe functies als Tik dubbel en de polsbeweging van watchOS 26

Waarschuwing voor slaapapneu en nieuwe slaapscore functie

Polstemperatuur meten

Verkrijgbaar sinds 19 september 2025

Prijs: vanaf €269,-

Design Apple Watch SE 3: aluminium in twee kleuren

Bij de Apple Watch SE 3 verandert er aan de materiaalkeuze niet zoveel, want ook bij dit model kun je alleen maar gaan voor een aluminium behuizing. Deze kun je krijgen in twee verschillende kleuren, namelijk Sterrenlicht en Middernacht. In vergelijking met de vorige generatie is dat wel een kleur minder, want daar was nog een zilverkleurige variant beschikbaar. De rest van het design is alsnog niet veel veranderd qua design. Dit model blijft gebruikmaken van de kast van de Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE 3: formaat en scherm

De Apple Watch SE 2025 heeft hetzelfde schermformaat als de vorige. Dat betekent dus een formaat van 40 mm en 44 mm. Er is dus geen groter display van de Apple Watch Series 7 en nieuwer. De nieuwe Apple Watch SE 3 heeft wel een always-on display, wat voor het eerst is bij een SE-model. Het gaat hier echter wel om een gewoon always-on display, zonder verbeterde kijkhoek en secondewijzer in de altijd aan-status zoals bij de Apple Watch Series 10 en nieuwer. De maximale helderheid is 1000 nits.

Het scherm is daarnaast barstbestendiger. Apple heeft een speciaal fabricageproces toegepast, waardoor de kans op een gebarsten scherm een stuk minder is als je hem bijvoorbeeld laat vallen of ergens flink hard tegenaan stoot.

Nieuwe functies bij Apple Watch SE 3

De Apple Watch SE 3 heeft diverse nieuwe functies vergeleken met de voorganger. Vooral op het gebied van gezondheid zijn er diverse nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Dit zijn ze:

#1 Slaapapneumeldingen

De Apple Watch SE kan waarschuwingen geven bij detectie van slaapapneu. Dit werd vorig jaar toegevoegd bij de Apple Watch Series 9 en nieuwer, maar is nu dus ook te vinden op de Apple Watch SE. Dat is mogelijk dankzij de S10-chip, die verbeterde rekenkracht heeft en alle data van de sensoren kan omzetten in detectie van slaapapneu.

#2 Polstemperatuur en cyclustracking

Het was altijd al mogelijk om de menstruatiecyclus bij te houden, maar dankzij de polstemperatuurmeter krijg je op de Apple Watch SE 3 ook een schatting van wanneer de ovulatie plaatsvindt. De metingen van de polstemperatuurmeter worden ook weergegeven in de Vitals-app, zodat je beter inzicht krijgt in je algehele gezondheid. Je kunt daarmee afleiding dat je mogelijk koorts of verhoging hebt, al geeft de Apple Watch daar zelf geen waarschuwing van.

#3 S10-chip met Tik dubbel en polsbeweging

De snellere S10-chip zorgt niet alleen voor betere prestaties, maar introduceert ook een tweetal nieuwe mogelijkheden op het gebied van bediening. Interactie met het horloge voelt dan natuurlijker en efficiënter aan. Dankzij het Tik dubbel-gebaar kun je razendsnel acties uitvoeren zonder het scherm aan te raken. Door simpelweg twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken, kun je een timer pauzeren of stoppen, een inkomend telefoongesprek beantwoorden of direct reageren op een melding. Dit maakt het handig om je horloge te bedienen terwijl je handen vol zijn of wanneer aanraken onpraktisch is.

Daarnaast wordt er in watchOS 26 een nieuwe polsbeweging toegevoegd. Door je pols snel te draaien, kun je meldingen verwijderen, oproepen afwijzen of andere snelle acties uitvoeren. Deze subtiele, maar krachtige bediening maakt het mogelijk om je horloge volledig handsfree te gebruiken, wat vooral tijdens sport, werk of onderweg een groot verschil kan maken.

#4 Twee keer zoveel opslag

De opslagcapaciteit van de nieuwe Apple Watch is aanzienlijk uitgebreid: waar het vorige model beschikte over 32 GB, heb je nu maar liefst 64 GB tot je beschikking. Dit betekent dat je twee keer zoveel muziek, foto’s, podcasts, audioboeken en apps kunt opslaan. Hierdoor kun je nu tijdens een work-out eenvoudig je iPhone thuislaten, maar toch je afspeellijsten of podcasten afspelen. Bovendien blijft er nog steeds voldoende ruimte over voor apps en andere gegevens.

#5 Media afspelen via de speaker

Over muziek gesproken: met de Apple Watch SE 3 kun je ook muziek afspelen via de ingebouwde speaker. Apple introduceerde deze functie oorspronkelijk bij de Apple Watch Series 10, en sindsdien is het een standaardoptie geworden op modellen zoals de Apple Watch Ultra 2 en nieuwer.

Dankzij deze ingebouwde speaker kun je gemakkelijk een liedje luisteren, een podcast streamen of zelfs audioboeken afspelen, zonder dat je draadloze oortjes nodig hebt. Dit is ideaal wanneer je bijvoorbeeld snel een melding wilt beluisteren of een korte workout begeleid wilt krijgen door muziek of gesproken instructies. De geluidskwaliteit is ontworpen voor korte, praktische luistersessies. Hoewel het geen vervanging is voor hoogwaardige oortjes of speakers, biedt het genoeg volume en helderheid voor dagelijks gebruik.

#6 Verbeterde microfoon

De microfoon is nu voorzien van stemisolatie, net als bij de Apple Watch Series 10. Daardoor klink je beter en verstaanbaarder voor je gesprekspartner, als je via de Apple Watch een belletje doet. Helemaal als je in een winderige omgeving staat of als er veel ander lawaai op de achtergrond klinkt.

#7 Nu met snelladen

De batterijduur van de Apple Watch SE 3 is niet verbeterd, maar je kunt nu wel gebruikmaken van snelladen. De Apple Watch SE 3 is in 45 minuten tot 80% opgeladen (vanaf 0%). Dat is dezelfde snelheid als de Apple Watch Series 7 tot en met Series 9, dus het is niet zo vlot als bij de Apple Watch Series 10 en nieuwer.

Prijs en release Apple Watch SE 3

De Apple Watch SE 3 is te bestellen met een adviesprijs vanaf €269,- wat deze Apple Watch €20,- duurder maakt dan zijn voorganger.

Apple Watch SE 3:

Apple Watch SE 3 Cellular:

