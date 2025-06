Vernieuwd design

Voor het eerst sinds de introductie van tvOS in 2015 (met tvOS 9), komt er een ontwerp dat er echt anders uit ziet. Hoewel tvOS in de basis nog wel gelijk is, komt er een heel nieuw likje verf. Apple heeft in de afgelopen jaren af en toe wel wat kleinere wijzigingen aangebracht (bijvoorbeeld aan de appicoontjes), maar in de basis is het ontwerp al die tijd gelijk gebleven. Daar komt nu dus na tien jaar voor het eerst echt verandering in. Open je het Bedieningspaneel, dan verschijnt de content er gewoon achter dankzij de glasachtige look.

tvOS 26 functies

De Apple TV gaat nu meer doen met profielen. Elke keer als je de Apple TV opstart, krijg je de vraag welk account je wil gebruiken. Ook ontwikkelaars kunnen hun apps koppelen aan de Apple TV-profielen.

De Muziek-app krijgt ook een volledige karaokemodus. Je kon al meezingen met de tekst op je televisie, maar je kan nu ook je iPhone gebruiken om daadwerkelijk mee te zingen. Je kan daarmee ook effecten versturen.