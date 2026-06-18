iPhone 17 Pro los kopen in Nederland

Apple heeft sinds september 2025 de iPhone 17 Pro, het huidige topmodel. Met een verbeterde camera, snellere chip en vernieuwd design biedt dit model alles wat je in een nieuwe iPhone zoekt. Zeker als je al een wat oudere iPhone hebt en van plan bent om voor een losse iPhone 17 Pro te gaan, is er genoeg nieuws te ontdekken. Wil je een losse iPhone 17 Pro kopen, dan hoef je tegenwoordig niet meer de hoofdprijs te betalen.

iPhone 17 Pro scoor je hier tijdelijk al vanaf €828,-

Ben je op zoek naar de beste deal voor de iPhone 17 Pro? Dan hebben we goed nieuws: tijdelijk is het toestel flink goedkoper te scoren met een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel. Voor het toestel betaal je dan €828,- en voor het abonnement €49,50 per maand. Heb je liever een los toestel? Dan haal je hem bij Bol al in huis vanaf €1.189,-.

Heb je liever een kleinere bundel dan kan dat natuurlijk ook. Met een bundel van 20GB haal je de iPhone 17 Pro nu al in huis vanaf €928,-. Voor het abonnement betaal je dan per maand €18,50.

Prijzen losse iPhone 17 Pro

Dit zijn de adviesprijzen voor een losse iPhone 17 Pro:

256GB: €1.329,-

512GB: €1.579,-

1TB: €1.829,-

De iPhone 17 Pro is vanaf nu te koop bij alle bekende webshops en providers.

Check hier de iPhone 17 Pro met abonnement:

Wil je liever de iPhone 17 Pro los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Daarmee is een losse iPhone 17 Pro wel duurder dan een losse iPhone 16 Pro, al moet je er ook wel rekening mee houden dat je in dit geval twee keer zoveel opslag krijgt. Kortingsacties voor de iPhone 17 Pro zijn er inmiddels ook al. Wil je een nog betere deal scoren, dan kun je ook een iPhone 17 Pro met abonnement kiezen.

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iPhone 17 Pro prijsvergelijker los toestel

Op zoek naar een goede deal en je slag slaan bij de hoogste korting? Met onze actuele prijsvergelijker zie je het dan geldende aanbod van alle winkels. Hou er dus wel rekening mee dat de losse prijzen tussen winkels onderling in het begin niet of nauwelijks van elkaar verschillen.

Prijzen iPhone 17 Pro los toestel

Wil je nog meer besparen? Check dan hieronder de prijzen voor een losse iPhone 16 Pro. Dit model is nog steeds bij winkels verkrijgbaar en vaak een stuk goedkoper.

Check ook deze winkels waar je terecht kan voor een losse iPhone, ongeacht het model.

iPhone 17 Pro als los toestel of met abonnement?

Bij het kopen van een nieuwe iPhone moet je altijd de afweging nemen of je kiest voor een los toestel of met abonnement. In beide gevallen krijg je dezelfde iPhone, maar er zitten zowel voor- als nadelen aan elke keuze. Het voordeel van de aanschaf in combinatie met een abonnement, is dat je de kosten kan spreiden en daardoor niet in een keer een groot bedrag kwijt bent. Hou daarbij wel rekening met de BKR-registratie, afhankelijk van de spreiding van het toestelbedrag.

Als je kijkt naar de abonnementsprijzen van een iPhone 17 Pro, dan zie je goed hoeveel je extra kan besparen.

Is een losse iPhone 17 Pro iets voor jou?

Of je voor een losse iPhone 17 Pro moet gaan, is heel erg afhankelijk van je situatie. Het nadeel is, is dat je in een keer een groot bedrag moet neerleggen. Dat heb je misschien niet zo snel paraat liggen. Aan de andere kant: doordat je het volledige bedrag meteen betaalt, hou je je maandelijkse kosten laag. Je zoekt er zelf een goedkoop sim-only abonnement bij of je houdt gewoon je huidige abonnement. Een iPhone 17 Pro zonder abonnement is dan ook slim als je nog aan je huidige abonnement vast zit, maar wel graag een nieuwe iPhone wil kopen. Ook heb je een losse iPhone 17 Pro vaak wat sneller in huis dan in combinatie met een abonnement.

De iPhone 17 Pro is een van de vier toestellen van de nieuwe iPhone 17-serie. Het is een van de duurste modellen, maar wel in gemiddeld formaat.

Dit is de iPhone 17 line-up uit 2026:

iPhone 17 line-up

iPhone 17 Pro line-up

iPhone 17 Pro los kopen: hier moet je op letten

Ga je een losse iPhone 17 Pro kopen, zijn er wel wat dingen waar je rekening mee moet houden:

Kleur: Kies een verstandige kleur. Als je een losse iPhone 17 Pro koopt, ben je misschien van plan om deze na een of twee jaar door te verkopen. Met een kleur die de meeste mensen mooi vinden (blauw of zilver) zit je altijd goed.

Kies een verstandige kleur. Als je een losse iPhone 17 Pro koopt, ben je misschien van plan om deze na een of twee jaar door te verkopen. Met een kleur die de meeste mensen mooi vinden (blauw of zilver) zit je altijd goed. Opslag: De opslagcapaciteit begint bij 256GB. Dat is in principe genoeg voor de meeste mensen, maar het kan altijd meer. Lees ook ons artikel over iPhone opslag kiezen.

De opslagcapaciteit begint bij 256GB. Dat is in principe genoeg voor de meeste mensen, maar het kan altijd meer. Lees ook ons artikel over iPhone opslag kiezen. Verkrijgbaarheid: Omdat de iPhone 17 Pro waarschijnlijk het populairste model zal zijn, zal de verkrijgbaarheid rond de verkoopstart beperkt zijn. Ook in de maanden daarna verwachten we dat de voorraad snel op zal zijn. Als jouw voorkeursmodel moeilijk leverbaar blijkt is het handig als je een andere kleur of opslagcapaciteit ook wel oké vindt. Maar kies niet zomaar iets, want het is een product dat je elke dag gaat gebruiken en waar je een behoorlijke duit voor betaalt. Dan wil je ook iets wat het beste bij je past. Lees ook ons artikel over de iPhone-voorraad en levertijd.

Ben je van plan je toestel later weer door te verkopen, dan moet je bij een losse iPhone 17 Pro opletten dat je voor een gangbaar model kiest. Bij de overstap naar een nieuwe iPhone wil je immers zoveel mogelijk ontvangen voor je huidige toestel. Een gangbare kleur is dan gemakkelijker door te verkopen.

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Bij een losse iPhone 17 Pro wil je misschien ook een iPhone-verzekering afsluiten, zeker gezien de hoge aanschafprijs. Er zijn diverse aanbieders van speciale toestelverzekeringen, maar check ook zeker of het inbegrepen is in je inboedelverzekering.

Een iPhone verzekeren kan bij:

En natuurlijk kun je ook je toestel verzekeren bij je provider (KPN, Odido of Vodafone) of bij erkende webshops als Coolblue en Mediamarkt.

Een andere optie is AppleCare+. Dit is een soort schadeverzekering, waarbij je twee incidenten per jaar mag claimen. Je betaalt alleen een eigen risico. Gebruik je geen hoesje, dan kan deze extra dekking je een rustiger gevoel geven.

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iPhone 17 Pro met sim only

Als je dan een losse iPhone 17 Pro gaat kopen zonder abonnement, kun je twee dingen doen: doorgaan met je huidige abonnement of een goede sim-only deal scoren. Kijk eens naar de voorwaarden van je huidige abonnement. Als je deze al een aantal jaren door laat lopen, zou het zomaar kunnen dat je stiekem veel goedkoper uit bent met een los sim-only abonnement. Zeker als je veel minder verbruikt dan waar je voor betaalt. Of kom je juist tekort? Een nieuwe losse iPhone is een goed moment om eens naar sim-only bundels te kijken. Elke provider biedt wel een passend aanbod. In ons overzicht van sim-only aanbiedingen lees je er alles over.

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Informatie Laatst bijgewerkt juni 2026 Device iPhone 17 Pro

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