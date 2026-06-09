Breaking - Alles over de WWDC - vanaf maandag 8 juni 2026, 19:00 uur
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer wat nieuws
Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels
Nieuwe macOS-update aangekondigd: dit is macOS Golden Gate
iOS 27 officieel aangekondigd: dit zit er allemaal in de langverwachte iPhone-update
Instellingen AirPods

Deze 3 nieuwe functies maken je AirPods in iOS 27 nog makkelijker te gebruiken

Nieuws iOS en iPadOS
Bij elke grote software-update krijgen ook de AirPods nieuwe functies, zo ook in iOS 27. Dit is wat je dit najaar kunt verwachten op je AirPods – als je een geschikt model hebt.
Sasha Koevoets -

Apple heeft iOS 27 onthuld en daarbij zitten ook dit jaar weer een paar interessante vernieuwingen voor de AirPods. Niet alleen is het instellingenmenu op de schop gegaan, ook op het gebied van geluidsbeheer krijgen je AirPods een nieuwe functie.

Inhoudsopgave

#1 Vernieuwd instellingen-menu

Door de jaren heen heeft Apple steeds meer nieuwe functies toegevoegd aan de AirPods (Pro). Dat leverde handige extra’s op, maar zorgde er ook voor dat je diep in de instellingen moest duiken om alles terug te vinden. In iOS 27 pakt Apple dat probleem aan met een volledig vernieuwd Instellingen-menu voor AirPods, waarin alle opties overzichtelijk zijn gegroepeerd.

Het nieuwe menu bestaat uit vijf hoofdcategorieën: Audio & routings, Gehoorgezondheid, Regelaars en gebaren, Live Translation en Toegankelijkheid. Iedere sectie bundelt bijbehorende functies, zodat je sneller de juiste instelling te pakken hebt. Daarnaast zijn er nog aparte onderdelen voor Batterij, Zoek mijn en privacy, waar je onder andere het batterijgebruik, de locatievoorkeuren en gegevensdeling rond je AirPods beheert. Zo krijg je meer controle over alle slimme functies, zonder dat je hoeft te verdwalen in een wirwar aan submenu’s.

AirPods menu

#2 Custom equalizer voor AirPods (eindelijk!)

Met iOS 27 krijgen AirPods eindelijk een ingebouwde equalizer. Daarmee stel je het geluid nauwkeuriger in naar eigen smaak – meer bas, helderdere vocalen of een vlakker profiel. Je bent niet langer gebonden aan de standaardafstemming van Apple, wat vooral fijn is als je specifieke voorkeuren hebt voor muziek, podcasts of films. Wie liever niets aanpast, laat de instellingen gewoon zoals ze zijn. Er luiden wel al vroege kritieken op het internet. Zo zouden 3 sliders niet genoeg zijn.

Voor deze functie heb je ook de betasoftware voor AirPods nodig. Daarnaast heb je minimaal AirPods met een H2-chip nodig: AirPods Pro 2022, AirPods Pro 3, AirPods 4 of AirPods Max 2.

#3 Hartslag in GymKit

Vanaf iOS 27 werkt Apple GymKit ook via de iPhone in combinatie met AirPods Pro 3. Dat betekent dat je hartslag – gemeten door je AirPods Pro 3 – automatisch wordt doorgegeven aan compatibele fitnessapparatuur in de sportschool, zoals loopbanden en fietsen van merken als Technogym en Life Fitness. Eerder was GymKit-integratie voorbehouden aan de Apple Watch. Dankzij deze uitbreiding heb je die niet meer per se nodig om toch je trainingsdata te synchroniseren.

Hartslagmonitor AirPods Pro 3

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

iOS 27 maakt Liquid Glass nog verder aanpasbaar – zo werkt het
Dit is waarom Siri AI nog lang niet (of misschien wel nooit) naar de EU komt: 'Schuld van de DMA-regels'
De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger
CarPlay krijgt in iOS 27 deze zeven nieuwe functies voor onderweg
Wanneer komt iOS 27 echt uit? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates

Actuele AirPods Pro 3 deals

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo concept
Alles wat we al weten over iOS 27 Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? 'Apple focust op bugfixes en kwaliteit met iOS 27' 'Deze apps krijgen nieuwe AI-functies in iOS 27' iOS 27 legt focus op iPhone Fold Gelekte softwarefuncties: dit komt er allemaal aan Alles over iOS 26 Alles over de WWDC

Ook interessant

iOS 27 maakt Liquid Glass nog verder aanpasbaar – zo werkt het

Nieuws 3 reacties
Siri AI in iOS 27

Dit is waarom Siri AI nog lang niet (of misschien wel nooit) naar de EU komt: ‘Schuld van de DMA-regels’

Nieuws 5 reacties

De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger

Nieuws 1 reactie
CarPlay in iOS 27

CarPlay krijgt in iOS 27 deze zeven nieuwe functies voor onderweg

Nieuws

Wanneer komt iOS 27 echt uit? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates

Nieuws
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

Specials

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar