Bij elke grote software-update krijgen ook de AirPods nieuwe functies, zo ook in iOS 27. Dit is wat je dit najaar kunt verwachten op je AirPods – als je een geschikt model hebt.

Apple heeft iOS 27 onthuld en daarbij zitten ook dit jaar weer een paar interessante vernieuwingen voor de AirPods. Niet alleen is het instellingenmenu op de schop gegaan, ook op het gebied van geluidsbeheer krijgen je AirPods een nieuwe functie.

#1 Vernieuwd instellingen-menu

Door de jaren heen heeft Apple steeds meer nieuwe functies toegevoegd aan de AirPods (Pro). Dat leverde handige extra’s op, maar zorgde er ook voor dat je diep in de instellingen moest duiken om alles terug te vinden. In iOS 27 pakt Apple dat probleem aan met een volledig vernieuwd Instellingen-menu voor AirPods, waarin alle opties overzichtelijk zijn gegroepeerd.

Het nieuwe menu bestaat uit vijf hoofdcategorieën: Audio & routings, Gehoorgezondheid, Regelaars en gebaren, Live Translation en Toegankelijkheid. Iedere sectie bundelt bijbehorende functies, zodat je sneller de juiste instelling te pakken hebt. Daarnaast zijn er nog aparte onderdelen voor Batterij, Zoek mijn en privacy, waar je onder andere het batterijgebruik, de locatievoorkeuren en gegevensdeling rond je AirPods beheert. Zo krijg je meer controle over alle slimme functies, zonder dat je hoeft te verdwalen in een wirwar aan submenu’s.

#2 Custom equalizer voor AirPods (eindelijk!)

Met iOS 27 krijgen AirPods eindelijk een ingebouwde equalizer. Daarmee stel je het geluid nauwkeuriger in naar eigen smaak – meer bas, helderdere vocalen of een vlakker profiel. Je bent niet langer gebonden aan de standaardafstemming van Apple, wat vooral fijn is als je specifieke voorkeuren hebt voor muziek, podcasts of films. Wie liever niets aanpast, laat de instellingen gewoon zoals ze zijn. Er luiden wel al vroege kritieken op het internet. Zo zouden 3 sliders niet genoeg zijn.

Voor deze functie heb je ook de betasoftware voor AirPods nodig. Daarnaast heb je minimaal AirPods met een H2-chip nodig: AirPods Pro 2022, AirPods Pro 3, AirPods 4 of AirPods Max 2.

#3 Hartslag in GymKit

Vanaf iOS 27 werkt Apple GymKit ook via de iPhone in combinatie met AirPods Pro 3. Dat betekent dat je hartslag – gemeten door je AirPods Pro 3 – automatisch wordt doorgegeven aan compatibele fitnessapparatuur in de sportschool, zoals loopbanden en fietsen van merken als Technogym en Life Fitness. Eerder was GymKit-integratie voorbehouden aan de Apple Watch. Dankzij deze uitbreiding heb je die niet meer per se nodig om toch je trainingsdata te synchroniseren.