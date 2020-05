Apple Watch Pride-horlogebandjes van 2016 tot nu

Apple heeft in de loop van de jaren steeds nieuwe Apple Watch Pride-bandjes uitgebracht, te beginnen in 2016. Wil je alle Pride-horlogebandjes verzamelen dan vind je hier de verschillende uitvoeringen. De meeste zul je echter tweedehands moeten kopen en het allereerste exemplaar is lastig in handen te krijgen. Je kunt deze Apple Watch-horlogebandjes combineren met de speciale Pride-wijzerplaten die sinds 2018 voor de Apple Watch zijn uitgebracht en die perfect aansluiten op het regenboogthema van de bandjes.

De afbeeldingen op de foto’s tonen de collectie van @choreographics, die de horlogebandjes in een speciale display bewaart. Dergelijke displays zijn lastig in handen te krijgen, maar er zijn gelukkig wel allerlei alternatieven. Op de foto is de 2016-bandje niet te zien, aangezien dit bandje nog in de originele verpakking zit. Wil je zelf een opbergsysteem voor je Apple Watch-bandjes, dan vind je op de Bandbreite-website instructies hoe je zelf een iets ander type opbergsysteem kunt (laten) maken.

Waarom Pride Apple Watch-bandjes?

Apple laat met deze Apple Watch-bandjes steun zien voor LGBTQ-groepen en tegelijk kun jij door het dragen van deze horlogebandjes een boodschap van gelijkheid en liefde uitstralen. Je hoeft dus niet tot één van deze groepen te behoren om de horlogebandjes te dragen. Apple gebruikt de inkomsten uit deze speciale horlogebandjes om LGBTQ belangengroepen te steunen, zoals GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality en Encircle in de VS. Het meeste geld gaat dus naar Amerikaanse initiatieven, maar internationaal is er ook steun voor een breder initiatief, namelijk ILGA.

Apple doet jaarlijks mee aan de Pride-parade in San Francisco en ook tijdens andere evenementen laten ze graag hun gezicht zien – zeker sinds Tim Cook uit de spreekwoordelijke kast kwam. Apple had natuurlijk ook andere accessoires in regenboogkleuren kunnen uitbrengen, maar heeft gekozen voor Apple Watch-bandjes. Voor het steunen van activiteiten op het gebied van AIDS-bestrijding zijn er de rode accessoires van (PRODUCT)RED.

Pride 2020 Apple Watch-bandjes

In 2020 bracht Apple voor het eerst twee versies van de Pride-bandjes uit: een gestreepte versie van het sportbandje van fluorelastomeer en een Nike+ Pride-bandje. Ook werden er in 2020 meer Pride-wijzerplaten dan ooit uitgebracht.

Het meest opvallende bandje is het normale Pride 2020 Apple Watch sportbandje van fluorelastomeer. Dit type bandje was tot nu toe alleen in een egale kleur verkrijgbaar. Dit is de eerste keer dat er een veelkleurig design is toegepast, met streeppatroon van zes kleuren. De strepen lopen echter niet helemaal strak. Apple zegt dat dit komt door het handmatige productieproces, waardoor elk bandje uniek is.

Bekijken: Pride Edition sportbandje, €49 per stuk

Daarnaast is er een nieuw Nike+ sportbandje, in wit met gekleurde stippen. Dit Apple Watch-bandje was bij de introductie meteen erg populair en had een lange levertijd. Misschien komt dit omdat het Nike+ Pride-bandje wat minder opvallend het regenboogthema benadrukt. Er horen bijpassende Nike Pride 2020-wijzerplaten bij.

Bekijken: Pride Edition sportbandje van Nike, €49

Pride 2019 Apple Watch Sport Loop

Het Pride 2019-bandje is via sommige winkeliers nog verkrijgbaar. Deze horlogeband was populaire omdat het een Sport Loop is. Het is daarom geschikt voor elke polsdikte en draagt erg fijn. De Pride Edition 2019 horlogeband voor Apple Watch werd begin juni 2019 aangekondigd, samen met de nieuwe zomerkleuren 2019 voor accessoires. Bij de introductie kostte dit bandje nog €59, maar tegenwoordig is de prijs verlaagd naar €49. In de Apple Store is dit exemplaar uit het assortiment gehaald. Je kunt nog wel terecht bij andere winkels zoals Amac.

Bekijken: Pride Edition 2019 Sport Loop voor Apple Watch, €49

Pride 2018 bandje van wit nylon

Het Pride-bandje van 2018 werd zelfs aangekondigd op het podium, tijdens de onthulling van watchOS 5. Het was de tweede uitvoering die Apple via de winkel verkocht. Het ging om een wit nylon bandje met regenboogstrepen, met bijbehorende wijzerplaat met draden.

Dit bandje maakte deel uit van de zomerkleuren 2018 en was iets minder populair, wellicht omdat de kleuren wat minder uitgesproken waren. Apple is inmiddels gestopt met dit type nylon horlogebandjes. Er is ook een soortgelijk horlogebandje verschenen met blauwe en groene strepen, die er wel iets op lijkt.

Pride 2017 bandje van nylon

Voor veel mensen is het verzamelen van Pride Apple Watch-bandjes hiermee begonnen. Dit was het eerste Pride-bandje dat Apple voor het publiek beschikbaar maakte. De 42mm-versie raakte in de loop van het jaar uitverkocht en was daarna nergens meer te vinden. Wel kon je nog de kleinere 38mm-versie aanschaffen.

Tim Cook en zo’n duizend Apple-medewerkers liepen dat jaar ook mee in de Pride-parade van San Francisco. Dit Apple Watch-bandje uit 2017 lijkt erg op de versie die een jaar eerder werd uitgedeeld aan medewerkers en die we hieronder bespreken.

Pride 2016 bandje van nylon voor medewerkers

Het meest unieke Pride-bandje dat je kunt verzamelen is de versie uit 2016. Die werd namelijk alleen uitgereikt aan eigen medewerkers. Om de 30-jarige samenwerking met Pride te vieren werd een speciaal horlogebandje uitgebracht in regenboogkleuren.

Het gaat hier om een collectors item dat je niet zomaar in handen kunt krijgen. Apple-medewerkers die zich hadden ingeschreven voor een Pride-evenement kregen er eentje toegestuurd, zo valt te lezen op het bijgevoegde kaartje. Het gaat om een limited edition van de nylon Apple Watch-bandjes die Apple eerder dit jaar op de markt bracht. De regenboogbandjes zijn ook een mooie knipoog naar het vroegere logo van Apple.

Pride-bandjes verzamelen

Heel wat mensen hebben de Pride Apple Watch-bandjes elk jaar gekocht, zodat ze een collectie hebben. Wil je dat ook, dan kun je het beste de Apple Watch-bandjes kopen in het jaar dat ze zijn verschenen. Later tweedehands kopen is mogelijk, maar kost veel meer moeite. De 2017-versie in 42mm is bijvoorbeeld lastig te krijgen en dat geldt helemaal voor de 2016-versie die alleen aan eigen Apple-medewerkers is verstrekt.

Je kunt de eerder verschenen bandjes soms nog aantreffen op eBay. Op Marktplaats heb je wat minder geluk, omdat het aantal aanbieders van dit soort items gewoon niet zo groot is.

Bekijk ook onze tip over de Pride-wijzerplaten instellen op je Apple Watch, waarin we uitleggen welke wijzerplaten er in de loop van de jaren zijn verschenen. Die kun je dan weer combineren met het bijbehorende bandje.

Foto’s Apple Watch-bandjes in display: Filip Chudzinski (@choreographics)