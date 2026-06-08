Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels
We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is hij eindelijk daar: de volledig nieuwe versie van Siri. Apple kondigde oorspronkelijk tijdens de WWDC 2024 met Apple Intelligence al plannen voor de nieuwe Siri aan, maar na de aankondiging bleef het stil. Heel lang stil, want Apple was door allerlei tegenslagen genoodzaakt de nieuwe Siri uit te stellen. Nu tijdens de WWDC 2026 heeft Apple de nieuwe Siri 2.0 onthuld genaamd Siri AI. We nemen alles met je door.
Inhoudsopgave
Volg ook ons liveblog voor alle actuele updates over alle WWDC-aankondigingen. Daarin vind je ook achteraf een uitgebreide samenvatting en bekijk je de volledige videopresentatie.
Nieuwe Siri AI in het kort
- Slimmere assistent die werkt met generatieve AI
- Siri als chatbot: praat tegen Siri zoals met ChatGPT
- Nieuwe Siri-app: lees je gesprekken terug en meer
- Gebruikt lokaal persoonlijke data uit al je Apple-apps
- Siri AI werkt voorlopig alleen in het Engels
- Geïntegreerd in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27
Dit kan de nieuwe Siri: Siri AI is er
De nieuwe Siri zoals Apple die al in 2024 aangekondigd heeft, komt in nog uitgebreidere vorm beschikbaar. Je kunt straks aan Siri hele ingewikkelde vragen stellen, zoals vragen over wanneer je partner ook alweer op een specifieke locatie was. Siri kan je foto’s, iMessage-gesprekken en meer doorzoeken, lokaal op je toestel. Maar Siri kan ook andere bronnen aanspreken, zoals AI-chatbots als ChatGPT, Gemini en meer.
Je kan gesprekken voeren met Siri, zoals je dat ook gewend bent van ChatGPT. Er komt ook een aparte Siri-app, waarin je je gesprekken terug kan lezen. In de demonstratie toont Apple hoe je vragen kan stellen wat er op je scherm te zien is. Denk aan een foto op Instagram van een mooi landschap, waarvan je graag wil weten waar dit is. Vraag het gewoon aan Siri en hij zoekt het op. Je kunt daarna ook vervolgvragen stellen, die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan je contacten.
Nieuwe Siri AI alleen in het Engels, niet in de EU
Apple heeft laten weten dat Siri AI allereerst alleen in het Engels beschikbaar komt. Apple zegt wel dat er “snel” nieuwe talen bij komen, maar heeft geen talen genoemd en ook niet gezegd hoe snel het komt. Dat betekent dat we in het Nederlands blijven zitten met de huidige versie van Siri.
Maar er komt nog een nadeel: Siri AI zal in eerste instantie niet in de EU werken. Apple zegt dat ze ermee bezig zijn, maar bij de release blijft Siri AI alleen beschikbaar voor landen buiten de EU.
Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.
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9 reacties
Elke keer als ze “hey Siri” zeggen stop het event..
FIX IT!!!!
Sjaak
Eerst Engelstalig.
En dan ooit weer eens een keer in het Nederlands. Tjongejonge jonge
Rob
Siri AI komt voorlopig alleen in de Engelse taal, andere talen volgen later………
Mark
Sterker nog, in z’n geheel nog niet naar de EU!!
Set
En gisteren hier nog aankondigen “waarom je WWDC niet wil misssn” 😂
Wel dus. Elk jaar hetzelfde liedje. Siri is een klucht, altijd geweest. En nu is het US only geworden. Tim en Donald. Beste vriendjes. Zal met een goede reden zijn waarom EU het niet toelaat.
Dirk
Fijn hoor dat de Europesche Commissie over ons waakt en beschermt tegen big tech, maar ik wil gewoon de functies van AI in mijn iPhone. Ga achter al die online oplichters en scammers aan en laat me gewoon mijn Apple devices volledig benutten.
Set
Wat een domme introductie ook. “We hebben er lang moeten op wachten maar nu is hij eindelijk daar”. Mis, toch? Want komt er niet. Wat voor zin heeft het überhaupt om deze artikels te schrijven?? Over zaken die er niet komen.
Net alsof je na maanden regen zou zeggen “Zeg jongens, in Afrika schijnt de zon. Eindelijk!”
Jason
Ik snap niet waarom we in de EU nog Apple-producten moeten kopen. Elke nieuwe functie is alleen beschikbaar in de VS of buiten de EU. Het is onwaarschijnlijk dat we in de toekomst nieuwe iPhones zullen krijgen omdat ze een verwisselbare batterij moeten hebben. Andere bedrijven zoals Samsung en Google zorgen ervoor dat functies in de EU wel werken. Als Apple fan die elke Apple product heeft baal
Ik enorm van.
N.
Stel je voor: je hebt een iPhone 16, iPhone 16 Pro (Max) of iPhone 16e gekocht, onder andere vanwege de beloofde AI-functies. Twee jaar later blijken die functies nog steeds niet beschikbaar in de EU, en als ze eindelijk wél komen, moet je waarschijnlijk nog eens een jaar wachten op ondersteuning voor het Nederlands. Misschien is het tijd om eens te kijken naar een smartphone van de concurrentie…