We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is hij eindelijk daar: de volledig nieuwe versie van Siri. Apple kondigde oorspronkelijk tijdens de WWDC 2024 met Apple Intelligence al plannen voor de nieuwe Siri aan, maar na de aankondiging bleef het stil. Heel lang stil, want Apple was door allerlei tegenslagen genoodzaakt de nieuwe Siri uit te stellen. Nu tijdens de WWDC 2026 heeft Apple de nieuwe Siri 2.0 onthuld genaamd Siri AI. We nemen alles met je door.

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Nieuwe Siri AI in het kort

Slimmere assistent die werkt met generatieve AI

Siri als chatbot: praat tegen Siri zoals met ChatGPT

Nieuwe Siri-app: lees je gesprekken terug en meer

Gebruikt lokaal persoonlijke data uit al je Apple-apps

Siri AI werkt voorlopig alleen in het Engels

Geïntegreerd in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27

Dit kan de nieuwe Siri: Siri AI is er

De nieuwe Siri zoals Apple die al in 2024 aangekondigd heeft, komt in nog uitgebreidere vorm beschikbaar. Je kunt straks aan Siri hele ingewikkelde vragen stellen, zoals vragen over wanneer je partner ook alweer op een specifieke locatie was. Siri kan je foto’s, iMessage-gesprekken en meer doorzoeken, lokaal op je toestel. Maar Siri kan ook andere bronnen aanspreken, zoals AI-chatbots als ChatGPT, Gemini en meer.

Je kan gesprekken voeren met Siri, zoals je dat ook gewend bent van ChatGPT. Er komt ook een aparte Siri-app, waarin je je gesprekken terug kan lezen. In de demonstratie toont Apple hoe je vragen kan stellen wat er op je scherm te zien is. Denk aan een foto op Instagram van een mooi landschap, waarvan je graag wil weten waar dit is. Vraag het gewoon aan Siri en hij zoekt het op. Je kunt daarna ook vervolgvragen stellen, die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan je contacten.

Nieuwe Siri AI alleen in het Engels, niet in de EU

Apple heeft laten weten dat Siri AI allereerst alleen in het Engels beschikbaar komt. Apple zegt wel dat er “snel” nieuwe talen bij komen, maar heeft geen talen genoemd en ook niet gezegd hoe snel het komt. Dat betekent dat we in het Nederlands blijven zitten met de huidige versie van Siri.

Maar er komt nog een nadeel: Siri AI zal in eerste instantie niet in de EU werken. Apple zegt dat ze ermee bezig zijn, maar bij de release blijft Siri AI alleen beschikbaar voor landen buiten de EU.

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.