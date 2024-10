Apple heeft nieuwe versies van haar Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard uitgebracht. De belangrijkste verandering is dat de accessoires overgestapt zijn van Lightning naar usb-c. Het zat er al aan te komen dat deze accessoires de usb-c overgang zouden krijgen.

Magic Mouse, Trackpad en Keyboard met usb-c

De afgelopen jaren is Apple bezig met de (verplichte) overstap van Lightning naar usb-c. Vanuit de Europese regelgeving moeten dergelijke accessoires, net als smartphones en tablets, voorzien zijn van een universele aansluiting. Al sinds de laatste grote update in 2015 zijn deze accessoires voorzien van Lightning. Deze poort gebruik je niet alleen om de accessoires op te laden, maar ook om ze gemakkelijk te koppelen met een Mac. Maar de Lightning-poort is niet meer zo toekomstbestendig, zeker nu ook iPhones sinds vorig jaar al naar usb-c overgestapt zijn.

Daarom heeft Apple nu nieuwe versies van de Magic Mouse, het Magic Trackpad en Magic Keyboard uitgebracht. Deze drie accessoires zijn uitgerust met een usb-c-poort. Je gebruikt deze poort, net als voorheen met Lightning, voor opladen en koppelen. Bij de Magic Mouse zit de poort nog steeds aan de onderkant, waardoor gebruiken en opladen tegelijkertijd niet mogelijk is. De accessoires zijn verder dan ook ongewijzigd gebleven.

Bij de iMac M4 wordt een muis of trackpad en toetsenbord in een bijpassende kleur meegeleverd. De Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard met usb-c zijn ook los verkrijgbaar in wit of de combinatie zwart/zilver. De gekleurde versies blijven exclusief voor de iMac. Van het Magic Keyboard met usb-c zijn opnieuw drie versies verkrijgbaar: zonder Touch ID, met Touch ID en met een numeriek toetsenblok en Touch ID.

Dit zijn de prijzen:

Op dit moment vind je de nieuwe accessoires nog niet los bij de Apple Store, maar we verwachten dat dat op ieder moment kan gebeuren.

Einde van Lightning in zicht

De Lightning-poort lijkt daarmee zijn langste tijd te hebben gehad. Al sinds 2022 brengt Apple geen nieuwe iPads meer met Lightning uit. In 2022 werd ook de Siri Remote voorzien van usb-c en vorig jaar september was het de beurt aan de volledige iPhone 15 line-up en de AirPods Pro, waarbij de oplaadcase usb-c kreeg. Vorige maand maakten de standaard AirPods en de AirPods Max nog de overstap naar usb-c. Alleen de iPhone SE en enkele oudere iPhones die Apple nog verkoopt hebben een Lightning-poort.