iPhone Air 2: dit is wat we al weten over de nieuwe dunne iPhone

Het is nog geen enorm groot succes, maar toch werkt Apple nu aan een opvolger van de iPhone Air. In 2025 bracht Apple voor het eerst een ultradunne iPhone uit, dat vooral indruk maakte met het design. De prijs ligt echter aan de hoge kant, waardoor dit model nog geen groot publiek weet te bereiken. Brengt de aankomende iPhone Air 2 daar verandering in? Dit is wat we al weten van dit nieuwe model, dat in 2026 of 2027 verwacht wordt.





















iPhone Air 2 in het kort

Dit zijn de verwachtingen van de iPhone Air 2 in het kort:

Opvolger van de eerste iPhone Air

Ultradun ontwerp, net als de voorganger

Nieuwe snellere chip, mogelijk A20 Pro

Verbeterde camera

Nog lichter gewicht

Mogelijk met grotere batterij

Verwachte prijs: vanaf €1.229,-

Verwachte release: najaar 2026 of voorjaar 2027

Er zijn wel al wat geruchten over de iPhone Air 2 verschenen, maar die zijn wel op een hand te tellen. Bronnen zijn het er bijvoorbeeld niet over eens of dit model nog in 2026 of toch in 2027 verschijnt. De naam is ook nog niet zeker, want Apple zou een opvolger ook gewoon simpelweg iPhone Air kunnen noemen. Zoals ze destijds ook gedaan hebben bij de iPhone SE-modellen.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

Design iPhone Air 2: nog lichter

De iPhone Air kenmerkt zich al door het lichte en dunne ontwerp. Dat gaat met de opvolger waarschijnlijk niet anders zijn, maar Apple zou wel bezig zijn om dit model nog lichter te maken. Hoe Apple dit zou willen doen, is nog niet bekend. Mogelijk kunnen enkele onderdelen binnenin lichter gemaakt worden of kan Apple overstappen op ander materiaal. Verdere veranderingen qua design verwachten we eigenlijk niet. Wel kan Apple het kleurenaanbod nog aanpassen. Momenteel zijn er vier kleuren, maar Apple zou een van de kleuren kunnen vervangen door een andere tint.

Scherm: geen grote veranderingen verwacht

Qua display denken we niet dat Apple grote veranderingen door gaat voeren. De iPhone Air heeft een 6,5-inch OLED-display met always-on en ProMotion en dat blijft waarschijnlijk zo. Bij de iPhone 18 Pro-modellen is Apple echter van plan om het Dynamic Island kleiner te maken, doordat enkele onderdelen van Face ID achter het scherm gebouwd kunnen worden. Het is goed mogelijk dat we dit ook bij de iPhone Air 2 gaan zien, waardoor er bovenaan het display meer scherm over blijft om content op weer te geven. Het Dynamic Island neemt dan een kleiner stuk weg van het scherm, als deze niet in gebruik is.

Andere mogelijk vernieuwingen voor het scherm, zijn een hogere helderheid of een betere krasbestendigheid. Echter zit dit op de huidige iPhone Air al goed en geruchten zijn daarover ook nog niet geweest.

iPhone Air 2 functies: dit wordt er mogelijk nieuw

Apple zou de iPhone Air 2 kunnen voorzien van een aantal nieuwe en verbeterde functies. Dit is wat we verwachten.

#1 A20 Pro-chip voor betere prestaties

De huidige iPhone Air heeft een A19 Pro-chip die nagenoeg gelijk is met die in de iPhone 17 Pro, op een grafische core na. We verwachten dat een volgend model voorzien zal zijn van een snellere A20 Pro-chip, de op dat moment nieuwste chip. Verwacht betere (grafische) prestaties, waardoor dit model nog beter op de toekomst is voorbereid. Een nieuwe chip betekent doorgaans ook langer nieuwe grote software-updates, wat goed is voor de duurzaamheid van het toestel.

Volgens bronnen gaat Apple ook de vapor chamber toevoegen aan dit model, waardoor prestaties voor langere tijd hoog kunnen blijven. Dit zorgt namelijk voor betere koeling, waardoor oververhitting voorkomen kan worden. Dat kan ook weer zorgen voor een langere accuduur, want hitte heeft een negatieve impact op de batterij.

#2 Tweede camera aan de achterkant

De iPhone Air heeft momenteel maar een camera aan de achterkant: een 48-megapixel groothoeklens. Dit is meteen ook een van de grootste kritiekpunten van dit model, aangezien de veel voordeligere iPhone 17 twee lenzen heeft en in dat opzicht dus veel beter presteert. De volgende iPhone Air 2 zou daarom een dubbele camera aan de achterkant krijgen, al is nog niet duidelijk wat voor tweede lens dit zou zijn. De meest logische keuze zou een ultragroothoeklens zijn, maar Apple zou ook nog voor de telelens kunnen gaan.

#3 Langere batterijduur

Een van de concessies die je bij de iPhone Air doet, is op batterijduur. Apple heeft daarom ook speciaal voor dit model een MagSafe Battery Pack uitgebracht. Een nieuwer model zou een grotere batterijcapaciteit krijgen, al is nog niet duidelijk wat dit kan betekenen voor de batterijduur. Wat ook bij kan dragen aan een langere accuduur, is een energiezuinigere chip. Verwacht echter geen accuduur die in de buurt komt van de gewone iPhone 17 of iPhone 17 Pro.

#4 Aangepaste Cameraregelaar

De Cameraregelaar zoals die bij de iPhone 16 geïntroduceerd werd, heeft achteraf gezien niet voor een hele grote vernieuwing gezorgd. Sterker nog: sommige mensen vinden de aanraakgevoelige knop maar vervelend en starten en gebruiken de camera nog altijd op de traditionele manier. Bij de aankomende iPhone 18-serie zou Apple de Cameraregelaar willen afschalen. De knop blijft, maar hij wordt niet meer aanraakgevoelig. We verwachte dat Apple dit ook aanpast bij de iPhone Air 2, als inderdaad blijkt dat de Cameraregelaar veranderd wordt.

iPhone Air 2 specs: dit verwachten we

Dit zijn in het kort de verwachte specs van de iPhone Air 2:

156,2 x 74,7 x 5,64mm

+- 165 gram

6,5-inch OLED display

Kleiner Dynamic Island

A20 Pro-chip

12GB RAM

48-megapixel Dual Fusion-camera (twee lenzen)

0,5x, 1x en 2x optische zoom

24-megapixel Center Stage frontcamera

Tot 28 uur video afspelen

Tot 24 uur video streamen

Draadloos opladen en MagSafe

SOS-noodmelding via satelliet

Ongelukdetectie

5G

Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Actieknop

Versimpelde Cameraregelaar

Usb-c-poort met USB 2-snelheden

256GB, 512GB en 1TB

iPhone Air 2 prijs: mogelijk iets goedkoper

We verwachten dat de prijs van de iPhone Air 2 iets lager komt te liggen. De huidige iPhone Air is vanwege de huidige hoge prijs nog niet het succes wat Apple gehoopt had en door de prijs te verlagen, kan de opvolger een duwtje in de goede richting krijgen. Hoewel de komst van dit model nog ver weg is, gaan we voor nu uit van deze prijzen:

256GB: €1.179,-

512GB: €1.429,-

1TB: €1.679,-

Momenteel is de gewone iPhone Air op veel plekken een stukje goedkoper te verkrijgen. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.

iPhone 18 release: 2026 of 2027

Apple heeft nog maar een uitvoering van de iPhone Air uitgebracht, dus we weten nog niet of dit type model een jaarlijkse update krijgt. De berichten over de release van de iPhone Air 2 zijn tegenstrijdig. Eerder leek het erop dat dit model uitgesteld was naar voorjaar 2027, maar later werd er toch weer gezegd dat hij in het najaar van 2026 zou komen. Maar toch zijn er recenter bronnen die denken dat dit model pas in 2027 verschijnt. Hoe dan ook verwachten we de iPhone Air 2 ergens tussen september 2026 en april 2027.

Informatie Laatst bijgewerkt februari 2026 Device iPhone Air 2

