De iPad wordt doorgaans lang door Apple ondersteunt met nieuwe software-updates, maar af en toe vallen er modellen af. Vooral het goedkopere instapmodel van de iPad heeft een grotere kans om af te vallen met nieuwe iPadOS-updates, omdat dit model een wat minder krachtige chip heeft. Desalniettemin kun je ervan uitgaan dat je minimaal vijf jaar lang de nieuwste grote iPadOS-update krijgt. In dit overzicht lees je precies tot welke iPadOS-versie elke iPad bijgewerkt kan worden.
iPad update-overzicht
Apple introduceerde de eerste iPad in 2010. Het zorgde voor de doorbraak van tablets in Nederland, waardoor heel wat gezinnen er tegenwoordig eentje thuis op de bank hebben liggen. Tegenwoordig legt Apple ook wat meer de nadruk op het zakelijke en professionele gebruik als laptopvervanger. Check hieronder welke iOS-update jij nog kunt installeren.
Bij iOS 13 is de situatie anders geworden, omdat hiervoor een afsplitsing is gemaakt: in september 2019 zijn de iPads overgestapt naar iPadOS, het nieuwe besturingssysteem voor tablets. Sindsdien zijn er weer wat toestellen afgevallen. Over het algemeen zit je nog goed als je een iPad uit 2019 of nieuwer hebt. De meest recente versie van iPadOS is iPadOS 26.1.
|Device
|Introductie
|Eerste iOS/iPadOS
|Max iOS/iPadOS
|iPad Pro 2025 13″ (M5)
|2025
|26
|26
|iPad Pro 2025 11″ (M5)
|iPad Air 2025 13″ (M3)
|18
|iPad Air 2025 11″ (M3)
|iPad 2025 (A16)
|iPad mini 2024 (A17 Pro)
|2024
|iPad Pro 2024 13″ (M4)
|17
|iPad Pro 2024 11″ (M4)
|iPad Air 2024 13″ (M2)
|iPad Air 2024 11″ (M2)
|iPad Pro 2022 12.9″ (gen 6)
|2022
|16
|iPad Pro 2022 11″ (gen 4)
|iPad 2022 (gen 10)
|iPad Air 2022 (gen 5)
|15
|iPad mini 2021 (gen 6)
|2021
|iPad 2021 (gen 9)
|iPad Pro 2021 12.9″ (gen 5)
|14
|iPad Pro 2021 11″ (gen 3)
|iPad Air 2020 (gen 4)
|2020
|iPad 2020 (gen 8)
|iPad Pro 2020 12.9″ (gen 4)
|13
|iPad Pro 2020 11″ (gen 2)
|iPad Air 2019 (gen 3)
|2019
|12
|iPad mini 2019 (gen 5)
|iPad Pro 2018 12.9″ (gen 3)
|2018
|iPad Pro 2018 11″
|iPad (2019) (gen 7)
|2019
|13
|18
|iPad (2018) (gen 6)
|2018
|11
|17
|iPad Pro 12.9″ (gen 2)
|2017
|10
|iPad Pro 10.5″
|iPad (gen 5)
|16
|iPad Pro 9.7″
|2016
|9
|iPad Pro 12.9″ (gen 1)
|2015
|iPad mini 4
|15
|iPad Air 2
|2014
|8
|iPad mini 3
|12
|iPad mini 2
|2013
|7
|iPad Air (gen 1)
|iPad (gen 4)
|2012
|6
|10
|iPad mini (gen 1)
|9
|iPad (gen 3)
|5
|9
|iPad 2
|2011
|4
|iPad (gen 1)
|2010
|3
|5
Alle iPad-modellen en iPadOS-versies op een rij
Hieronder zie je nog eens alle iPad-modellen en bijbehorende maximale iPadOS-versie op een rij. In sommige gevallen kun je ook nog updaten naar een vorige iPadOS-versie, als je je iPad niet meteen wil updaten naar de meest recente versie. Zo kun je een recente iPad Pro ook updaten naar de nieuwste versie van iPadOS 18, mocht je niet over willen stappen naar iPadOS 26.
- iPad Pro 2025: oorspronkelijk iPadOS 26, nu iPadOS 26.1
- iPad Air 2025: oorspronkelijk iPadOS 18.3, nu iPadOS 26.1
- iPad 2025: oorspronkelijk iPadOS 18.3, nu iPadOS 26.1
- iPad mini 2024: oorspronkelijk iPadOS 18, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2024 13″: oorspronkelijk iPadOS 17, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2024 11″: oorspronkelijk iPadOS 17, nu iPadOS 26.1
- iPad Air 2024 13″: oorspronkelijk iPadOS 17, nu iPadOS 26.1
- iPad Air 2024 11″: oorspronkelijk iPadOS 17, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2022 12.9″: oorspronkelijk iPadOS 16, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2022 11″: oorspronkelijk iPadOS 16, nu iPadOS 26.1
- iPad 2022: oorspronkelijk iPadOS 16, nu iPadOS 26.1
- iPad Air 2022: oorspronkelijk iPadOS 15.4, nu iPadOS 26.1
- iPad mini 2021: oorspronkelijk iPadOS 15, nu iPadOS 26.1
- iPad 2021: oorspronkelijk iPadOS 15, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2021 12.9″: oorspronkelijk iPadOS 14.5, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2021 11″: oorspronkelijk iPadOS 14.5, nu iPadOS 26.1
- iPad 2020: oorspronkelijk iPadOS 14, nu iPadOS 26.1
- iPad Air 2020: oorspronkelijk iPadOS 14, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2020 12.9″: oorspronkelijk iPadOS 13.4, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2020 11″: oorspronkelijk iPadOS 13.4, nu iPadOS 26.1
- iPad 2019: oorspronkelijk iPadOS 13.1, nu iPadOS 18.7.2
- iPad Air 2019: oorspronkelijk iOS 12.2, nu iPadOS 26.1
- iPad mini 2019: oorspronkelijk iOS 12.2, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2018 12.9″: oorspronkelijk iOS 12.1, nu iPadOS 26.1
- iPad Pro 2018 11″: oorspronkelijk iOS 12.1, nu iPadOS 26.1
- iPad (2018): oorspronkelijk iOS 11.3, nu iPadOS 17.7.4
- iPad Pro 10.5″ (2017): oorspronkelijk iOS 10.3, nu iPadOS 17.7.4
- iPad Pro 12.9″ (2017): oorspronkelijk iOS 10.3, nu iPadOS 17.7.4
- iPad (2017): oorspronkelijk iOS 10.3, nu iPadOS 16.7.10
- iPad Pro 9.7″ (2016): oorspronkelijk iOS 9.3, nu iPadOS 16.7.10
- iPad Pro 12.9″ (2015): oorspronkelijk iOS 9.1, nu iPadOS 16.7.10
- iPad mini 4 (2015): oorspronkelijk iOS 9, nu iPadOS 15.8.3
- iPad Air 2 (2014): oorspronkelijk iOS 8.1, nu iPadOS 15.8.3
- iPad mini 3 (2014): oorspronkelijk iOS 8.1, nu iOS 12.5.7
- iPad Air (2013): oorspronkelijk iOS 7.0.3, nu iOS 12.5.7
- iPad mini 2 (2013): oorspronkelijk iOS 7, nu iOS 12.5.7
- iPad 4 (2012): oorspronkelijk iOS 6.0, laatste versie 10.3.3 (Wi-Fi) of iOS 10.3.4 (Cellular)
- iPad mini (2012): oorspronkelijk iOS 6, laatste versie iOS 9.3.5 (Wi-Fi) of iOS 9.3.6 (Cellular)
- iPad 3 (Retina, 2012): oorspronkelijk iOS 5.1, laatste versie iOS 9.3.5 (Wi-Fi) of iOS 9.3.6 (Cellular)
- iPad 2 (2011): oorspronkelijk iOS 4.2.1, laatste versie iOS 9.3.5 (Wi-Fi en Cellular EU) of iOS 9.3.6 (Cellular CDMA)
- Originele iPad (2010): oorspronkelijk iOS 3.2, laatste versie iOS 5.1.1
Weet je niet welke iPad je hebt? Check dan ons overzicht van iPad-modellen, zodat je via het modelnummer kunt achterhalen welke iPad je precies hebt.
Hoe lang krijg je nog updates?
Je bent misschien ook benieuwd hoe lang jouw (oudere) iPad nog updates krijgt. Wij hebben een apart overzicht waarin we naar de toekomst kijken. Daarin geven we een schatting hoelang jouw iPad nog updates krijgt. Zo krijg je ook een goed idee wanneer jouw model niet meer de nieuwste grote update krijgt. Hou er wel rekening mee dat Apple modellen die afvallen nog wel blijft ondersteunen met beveiligingsupdates voor de vorige iPadOS-versie.
Benieuwd hoe het zit met de iPhone? Lees ook onze pagina over iOS-versies, waarin je precies kan zien welke iOS-versie nog geschikt is voor jouw iPhone.
