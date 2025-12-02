iOS 13 en iPadOS 13

Welke iPadOS-versie kan ik nog op mijn iPad installeren? In dit overzicht lees je het

Apple ondersteunt een breed scala aan iPads met de nieuwste updates, maar soms vallen er ook modellen af. In dit overzicht lees je welke iPadOS-versies geschiktk zijn voor jouw iPad.

De iPad wordt doorgaans lang door Apple ondersteunt met nieuwe software-updates, maar af en toe vallen er modellen af. Vooral het goedkopere instapmodel van de iPad heeft een grotere kans om af te vallen met nieuwe iPadOS-updates, omdat dit model een wat minder krachtige chip heeft. Desalniettemin kun je ervan uitgaan dat je minimaal vijf jaar lang de nieuwste grote iPadOS-update krijgt. In dit overzicht lees je precies tot welke iPadOS-versie elke iPad bijgewerkt kan worden.

Inhoudsopgave

iPad update-overzicht

Apple introduceerde de eerste iPad in 2010. Het zorgde voor de doorbraak van tablets in Nederland, waardoor heel wat gezinnen er tegenwoordig eentje thuis op de bank hebben liggen. Tegenwoordig legt Apple ook wat meer de nadruk op het zakelijke en professionele gebruik als laptopvervanger. Check hieronder welke iOS-update jij nog kunt installeren.

Bij iOS 13 is de situatie anders geworden, omdat hiervoor een afsplitsing is gemaakt: in september 2019 zijn de iPads overgestapt naar iPadOS, het nieuwe besturingssysteem voor tablets. Sindsdien zijn er weer wat toestellen afgevallen. Over het algemeen zit je nog goed als je een iPad uit 2019 of nieuwer hebt. De meest recente versie van iPadOS is iPadOS 26.1.

DeviceIntroductieEerste iOS/iPadOSMax iOS/iPadOS
iPad Pro 2025 13″ (M5)20252626
iPad Pro 2025 11″ (M5)
iPad Air 2025 13″ (M3)18
iPad Air 2025 11″ (M3)
iPad 2025 (A16)
iPad mini 2024 (A17 Pro)2024
iPad Pro 2024 13″ (M4)17
iPad Pro 2024 11″ (M4)
iPad Air 2024 13″ (M2)
iPad Air 2024 11″ (M2)
iPad Pro 2022 12.9″ (gen 6)202216
iPad Pro 2022 11″ (gen 4)
iPad 2022 (gen 10)
iPad Air 2022 (gen 5)15
iPad mini 2021 (gen 6)2021
iPad 2021 (gen 9)
iPad Pro 2021 12.9″ (gen 5)14
iPad Pro 2021 11″ (gen 3)
iPad Air 2020 (gen 4)2020
iPad 2020 (gen 8)
iPad Pro 2020 12.9″ (gen 4)13
iPad Pro 2020 11″ (gen 2)
iPad Air 2019 (gen 3)201912
iPad mini 2019 (gen 5)
iPad Pro 2018 12.9″ (gen 3)2018
iPad Pro 2018 11″
iPad (2019) (gen 7)20191318
iPad (2018) (gen 6)20181117
iPad Pro 12.9″ (gen 2)201710
iPad Pro 10.5″
iPad (gen 5)16
iPad Pro 9.7″20169
iPad Pro 12.9″ (gen 1)2015
iPad mini 415
iPad Air 220148
iPad mini 312
iPad mini 220137
iPad Air (gen 1)
iPad (gen 4)2012610
iPad mini (gen 1)9
iPad (gen 3)59
iPad 220114
iPad (gen 1)201035

Alle iPad-modellen en iPadOS-versies op een rij

Hieronder zie je nog eens alle iPad-modellen en bijbehorende maximale iPadOS-versie op een rij. In sommige gevallen kun je ook nog updaten naar een vorige iPadOS-versie, als je je iPad niet meteen wil updaten naar de meest recente versie. Zo kun je een recente iPad Pro ook updaten naar de nieuwste versie van iPadOS 18, mocht je niet over willen stappen naar iPadOS 26.

Weet je niet welke iPad je hebt? Check dan ons overzicht van iPad-modellen, zodat je via het modelnummer kunt achterhalen welke iPad je precies hebt.

Hoe lang krijg je nog updates?

Je bent misschien ook benieuwd hoe lang jouw (oudere) iPad nog updates krijgt. Wij hebben een apart overzicht waarin we naar de toekomst kijken. Daarin geven we een schatting hoelang jouw iPad nog updates krijgt. Zo krijg je ook een goed idee wanneer jouw model niet meer de nieuwste grote update krijgt. Hou er wel rekening mee dat Apple modellen die afvallen nog wel blijft ondersteunen met beveiligingsupdates voor de vorige iPadOS-versie.

Benieuwd hoe het zit met de iPhone? Lees ook onze pagina over iOS-versies, waarin je precies kan zien welke iOS-versie nog geschikt is voor jouw iPhone.

Informatie

Laatst bijgewerkt
december 2025

