Alles over de nieuwe MacBook Neo: Apple’s goedkoopste MacBook ooit

Apple heeft al jarenlang twee productlijnen van de MacBook: de MacBook Air en de MacBook Pro. Maar ooit had Apple ook nog gewoon alleen de “MacBook”, waarvan de laatste versie bekend stond als de 12-inch MacBook. Nu heeft Apple opnieuw een derde MacBook-model in de line-up, met een gehele nieuwe naam: de MacBook Neo. Wat heeft deze nieuwe MacBook Neo te bieden? Welke eigenschappen heeft hij en hoe onderscheidt deze zich van de rest?

Apple’s nieuwe instap MacBook 2026 in het kort

Dit zijn de eigenschappen van de nieuwe 2026 MacBook Neo in het kort:

Nieuw instapmodel, als extra lijn naast de MacBook Air en MacBook Pro

Voordelige prijs, goedkoper dan MacBook Air: vanaf €699,-

Draait op een iPhone-chip: A18 Pro

Aluminium ontwerp in vier lichte en vrolijke kleuren

Scherm van 13-inch

Twee usb-c-poorten

Batterijduur tot 16 uur

Als laptopalternatief voor de voordelige instap-iPad

Release: 11 maart 2026

Prijs: vanaf €699,-

Waarom komt Apple met een nieuwe MacBook?

De twee huidige MacBook-lijnen bedienen een groot publiek, maar het kan natuurlijk altijd meer. Hoewel de MacBook Air de laatste jaren al erg voordelig geworden is (hij kost iets boven de €1.000,-), zijn concurrerende laptops vaak veel goedkoper. Denk aan de Chromebook-modellen, die veel in het onderwijs gebruikt worden.

In Apple’s iPad-lijn is er al een heel voordelig alternatief, wat nog altijd een heel populair model is: het instap-model van de iPad. Maar bij de MacBook-modellen was er niet zo’n goedkoper alternatief, waarmee Apple flink kan concurreren met veel goedkopere laptops. Vandaar dat Apple nu een goedkopere MacBook heeft. De eerste geruchten doken al in 2023 op, maar sinds maart 2026 is dit officieel: de MacBook Neo is er.

Design MacBook 2026: compact en in vrolijke kleuren

De nieuwe MacBook Neo is net als alle andere MacBooks gemaakt van aluminium. Qua formaat is hij iets compacter dan de huidige 13-inch MacBook Air: hij is zo’n 1 centimeter minder breed en ook 1 centimeter minder diep. Wel is de MacBook Neo wat dikker: 1,27 cm ten opzichte van 1,13 cm bij de MacBook Air. Hij is wel exact net zo zwaar als een MacBook Air, namelijk 1,23 kilo.

Hoogte: 1,27 cm

Breedte: 29,75 cm

Diepte: 20,64 cm

Gewicht: 1,23 kg

Apple pakt bij dit model, net als bij het instapmodel van de iPad, uit met diverse kleuren. De MacBook Neo komt in zilver, indigo, blos en citrus. De laatste drie zijn varianten van blauw, roze en geel. Het doet ook een beetje denken aan de huidige iMac-modellen, die ook in allerlei kleuren beschikbaar zijn. Het is de eerste draagbare Mac die je in veel meer vrolijke kleuren kan kopen.

Scherm: 13-inch, standaardkleurweergave

Qua display hoef je niet al teveel te verwachten van de MacBook 2026, al is het voor de doelgroep alsnog een mooi scherm. Het schermformaat is exact 13-inch, wat iets kleiner is dan de MacBook Air. Opvallend detail is dat er geen nothc in zit, waardoor de schermranden ook wat breder zijn. Qua beeldkwaliteit en beeldtechniek zitten de specificaties ook niet in het topsegment. Apple maakt gebruik van standaard LCD, zonder functies als 120Hz ProMotion of een extra hoge helderheid. De resolutie zit met een pixeldichtheid van 219 en 2408 x 1506 pixels net onder de MacBook Air. Een andere beperking is dat de kleurweergave minder is: net als het instapmodel van de iPad heeft de MacBook Neo alleen sRGB-kleurweergave en geen brede kleurweergave (P3).

Prestaties: draait op iPhone-chip

Dit nieuwe instapmodel van de MacBook Neo floreert niet op basis van prestaties, al kun je wel nog steeds een snelle MacBook verwachten. Deze nieuwe MacBook Neo is het eerste model dat draait op een iPhone-chip. Apple kiest daarbij voor een A18 Pro-chip, die ook in de iPhone 16 Pro-modellen zit. Daarmee wordt dit model meer dan krachtig genoeg voor functies als webbrowsen, documenten maken en standaard foto- en videobewerking. Je kan er dan ook games op spelen, want functies als ray-tracing voor realistischere graphics zijn ook inbegrepen.

Maar door te kiezen voor een iPhone-chip, is de nieuwe MacBook wel een stuk minder krachtig dan de huidige MacBook Air. Echter, we verwachten dat dit model qua rekenkracht ongeveer gelijk zal zijn met die van de vroegere M1-chip die Apple in 2020 had. De iPhone-chips zijn inmiddels net zo krachtige als de eerste generaties M-chips, vandaar dat Apple nu ook die overstap kan maken voor een iPhone-chip in een MacBook. Maar de A-chips van de iPhone zijn voor Apple voordeliger om te produceren, mede doordat het om grotere aantallen gaat. Daardoor kan de prijs van deze MacBook laag liggen.

De A18 Pro-chip in deze MacBook is voorzien van 8GB RAM. Je kan helaas niet kiezen voor extra werkgeheugen. Qua opslag krijg je minimaal 256GB, maar er is ook een optie voor 512GB.

Verder is de MacBook Neo voorzien van een standaard toetsenbord, maar wel zonder toetsenbordverlichting. De kleur van het toetsenbord komt echter wel overeen met die van de MacBook Neo zelf, waardoor dit de eerste keer is dat de MacBook een gekleurd toetsenbord heeft. In het 256GB-model ontbreekt Touch ID, maar bij het 512GB-model is dit wel standaard ingebouwd.

Tot slot is dit model voorzien van een 1080p FaceTime HD-camera, zonder ondersteuning voor Center Stage. Dat betekent dat de camera op ongeveer het gelijke niveau ligt met de MacBook Air M2 en M3. Er zitten verder twee speakers in, die ondersteuning bieden voor ruimtelijke audio met Dolby Atmos.

Poorten: hoeveel aansluitingen krijgt de MacBook 2026?

De 12-inch MacBook stond bekend om de enkele usb-c-poort die dit model had, waarmee je moest opladen en eventuele accessoires moest aansluiten. Het was het begin van de vele adapters, maar inmiddels zijn we bij de MacBook Air wel gewend dat er uitsluitend usb-c op zit. De MacBook Neo heeft ook alleen maar usb-c-poorten: twee om precies te zijn. De ene usb-c-poort heeft USB 3-snelheden, terwijl de andere poort USB 2-specificaties heeft. MagSafe ontbreekt bij dit model, dus je bent altijd één usb-c-poort kwijt als je hem wil ophalen.

De usb-c-poort heeft dus geen Thunderbolt-specificatie, omdat de doelgroep van dit model daar niet per se baat bij heeft. USB 3 ondersteunt een overdrachtssnelheid van 10 Gb/s. Dat is genoeg om een een enkel extern scherm tot 4K bij 60Hz aan te sluiten. Verder is ook de koptelefoonaansluiting inbegrepen.

Tot slot kun je uit gaan van een all-day battery life, zoals Apple dat vaak noemt. De MacBook Neo heeft een batterijduur van 11 uur voor draadloos internetten en tot 16 uur voor video streamen. Er is geen ondersteuning voor snelladen.

Specificaties van MacBook Neo

Dit zijn alle specificaties van de MacBook Neo:

Voorzien van A18 Pro-chip

6-core CPU, 2-performance cores, 4 efficiency cores

5-core GPU

Ray tracing met hardware acceleratie

16-core neural engine

60/s geheugenbandbreedte

13-inch Liquid Retina display; 2408 x 1506 met 219 ppi

500 nits helderheid

sRGB-kleurweergave

Werkgeheugen: 8GB

Opslag: 256GB, 512GB

Tot 16 uur video streamen, tot 11 uur draadloos internetten

Twee poorten: 1 usb-c 3, 1 usb-c 2 (geen MagSafe)

Minijack-aansluiting

1080p FaceTime HD-camera (geen Center Stage)

Wifi 6E en Bluetooth 6

Eén extern displays tot 4K bij 60Hz

Twee speakers met ruimtelijke audio

Standaardmodel zonder Touch ID, 512GB-model met Touch ID

Apple Intelligence

Prijs: 256GB: €699,- 512GB: €799,-



Prijs: de grootste aantrekkingskracht van de nieuwe MacBook

Het aspect waar de nieuwe MacBook het vooral van moet hebben, is de prijs. Het goedkoopste instapmodel met 256GB kost €699,-. Daarmee ligt hij wel boven het niveau van concurrerende Chromebooks, maar is hij wel honderden euro’s goedkoper dan een MacBook Air. Bovendien is hij met zo’n prijs nog maar een fractie duurder dan een instap-iPad in combinatie met een Magic Keyboard Folio.

256GB, geen Touch ID: €699,-

512GB, mét Touch ID: €799,-

Ben je nu nog op zoek naar een voordelige MacBook? De huidige MacBook Air is goedkoper dan ooit en in onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.

Release MacBook Neo: maart 2026

De nieuwe instap-MacBook Neo is op 4 maart 2026 aangekondigd. De release is op 11 maart 2026. Vanaf dat moment is dit model overal verkrijgbaar in Nederland en België.

FAQ MacBook Neo: jouw vragen beantwoord

Heb je nog vragen over de nieuwe MacBook Neo? Hieronder vind je mogelijk het antwoord.

Wat maakt de nieuwe instap-MacBook Neo bijzonder? Het meest bijzondere is dat dit de eerste MacBook is die draait op een iPhone-chip. Daarmee kan Apple dit model ook goedkoper maken, om zo te concurreren met andere goedkopere laptops. Is de nieuwe instap-MacBook Neo iets voor mij? Dit nieuwe model zal vooral gebruikers aanspreken die op zoek zijn naar een snelle laptop voor webbrowsen, video’s kijken en werken aan documenten. Het is daarmee ook een concurrent voor de instap-iPad, maar dan voor mensen die liever een laptopachtig apparaat willen. Ook voor middelbare school scholieren zal dit model interessant zijn. Komt hij ook in meerdere kleuren? Deze nieuwe MacBook komt in meerdere vrolijke kleuren: zilver, roze, blauw en geel. Hoe goedkoop wordt deze MacBook? De is €699,- en €799,-, afhankelijk van de opslagcapaciteit die je kiest. Je hebt de keuze uit 256GB of 512GB. Moet ik de MacBook Air kiezen of toch deze nieuwe goedkope MacBook? Als je op zoek bent naar een nieuwe MacBook, kunnen we ons voorstellen dat je twijfelt tussen een MacBook Air en deze instap-MacBook. Ben je van plan om dagenlang op de MacBook te werken, heb je af en toe wat zware programma’s nodig en wil je er heel lang mee doen, dan lijkt de MacBook Air meer voor jou geschikt. Deze is namelijk een stuk krachtiger en geavanceerder. Je kan daar bovendien ook nog kiezen voor een groter 15-inch model. Ook HBO- of WO-studenten kunnen waarschijnlijk beter voor dit model gaan.



Zoek je een MacBook om af en toe wat computerwerk op te doen of wil je hem gebruiken voor de middelbare school, dan is de nieuwe MacBook Neo de beste keuze.

Lees ook onze MacBook vergelijking voor alle huidige modellen en de onderlinge verschillen. Als je je keuze gemaakt hebt, vind je hier de beste prijzen als je een nieuwe MacBook wil kopen.

Bekijk ook MacBook vergelijken: jouw MacBook-keuzehulp! Welke MacBook past bij jou? Welke MacBook past bij jou: de krachtige Pro of de goedkopere Air? In deze MacBook vergelijking zetten we alle modellen en afwegingen op een rijtje: van de nieuwste 13- en 15-inch MacBook Air tot de extra veelzijdige en krachtige 16- en 14-inch MacBook Pro. We vergelijken de MacBooks die momenteel verkrijgbaar zijn en leggen uit met welke factoren en eigenschappen je rekening moet houden.

Informatie Laatst bijgewerkt maart 2026 Device MacBook Neo

