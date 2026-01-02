Apple Events in 2026: deze events kan je in 2026 verwachten

Apple heeft jaarlijks een volle productagenda en presenteert die doorgaans tijdens meerdere events. Ook in 2026 kun je nieuwe aankondigingen verwachten. Dit zijn onze vooruitzichten voor het komende jaar.

Één ding is elk jaar zeker: Apple houdt meerdere Apple Events. Standaard zijn er WWDC in juni en de traditionele iPhone‑presentatie in september. Daartussen is er regelmatig ruimte voor een Mac‑ en/of iPad‑event. In dit artikel zetten we alle events die je in 2026 kunt verwachten overzichtelijk op een rij.

Sinds coronatijd heeft Apple de standaardstructuur van aankondigingen enigszins omgegooid en zijn er vaak vooraf opgenomen productaankondigingen te zien. In 2025 hebben we ook gezien dat Apple regelmatig gebruikmaakt van persberichten om nieuwe producten aan te kondigen, zoals de iPad Air M3 en iPhone 16e, al dan niet vergezeld met een korte introductievideo. Dat zal in 2026 vermoedelijk niet anders zijn. Maar toch denken we dat Apple qua events in 2026 flink gaat uitpakken.

Voorjaar 2026: iPhone 17e en meer

Voorjaars­events bij Apple zijn niet altijd voorspelbaar, maar omdat 2026 een vol productjaar belooft te worden, is een presentatie in het voorjaar zeker niet onrealistisch. Apple brengt de laatste jaren namelijk steeds meer structuur aan in releases.

Zo verwachten we in het voorjaar van 2026 de iPhone 17e en een iPad Air met M4‑chip. Ook een vernieuwd standaardmodel iPad zou aangekondigd kunnen worden. Voor MacBooks lijkt er eveneens veel aan te komen: een MacBook Pro met M5 Pro‑ en M5 Max‑chips, een MacBook Air met M4‑chip en naar verluidt een nieuwe MacBook met A18 Pro‑chip die aanzienlijk goedkoper wordt dan de MacBook Air – bijna de helft van de prijs.

Omdat dit meer is dan een simpele spec‑bump, is het niet onrealistisch dat Apple dit zou aankondigen in een Apple Event. Tegelijkertijd heeft Apple in 2025 nog in de tijdspanne van één week via persberichten twee iPads en meerdere Macs aangekondigd, dus helemaal zeker zijn we niet.

Deze producten zouden aangekondigd kunnen worden:

iPhone 17e

iPad Air 2026 (M4)

iPad 2026 (A19)

MacBook Pro M5 Max/Pro

MacBook Air M4

MacBook met A18 Pro-chip

Wanneer kunnen we deze producten verwachten?

Waar voorheen met regelmaat in de laatste week van maart het voorjaarsevent gehouden werd, werd de iPhone 16e in 2025 al in februari en de nieuwe Macs in begin maart. Wij verwachten daardoor dat in 2026 in de laatste week van februari of de eerste week van maart 2026 deze producten aangekondigd worden. We sluiten echter ook niet uit dat sommige producten al in januari komen, zoals de M5 Pro/Max MacBook Pro. Dat zal dan via een persbericht zijn.

April 2026: Slimme Siri en smart home

De inzet is hoog voor Apple in 2026. In de eerste helft van het jaar wordt naar verwachting de slimmere versie van Siri onthuld, vermoedelijk beschikbaar in iOS 26.4. Daarmee lijkt april een logische maand om het uit te brengen. Rond die introductie worden ook nieuwe producten verwacht, inclusief een geheel nieuwe productcategorie – een Apple Event ligt dan voor de hand.

Bij dit mogelijke event lijkt het smart home centraal te staan, met een smart-home display van Apple als blikvanger. In diezelfde lijn ligt het voor de hand dat er een nieuwe generatie Apple TV verschijnt en dat de tweede generatie HomePod mini het levenslicht ziet. Ook de AirTag 2 zouden een logische toevoeging zijn tijdens een smart‑home presentatie.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens het een lente-event:

Wanneer is Apple’s april 2026-event?

Als iOS 26.4 met de vernieuwde Siri het startschot is voor nieuwe producten die daarop draaien, ligt een introductie kort daarna voor de hand. Het is dus goed mogelijk dat dit begin april 2026 gebeurt.

Een zekerheid bij Apple is dat WWDC traditioneel in juni plaatsvindt; we verwachten dat dit in 2026 niet anders is. Dit ontwikkelaarsevent draait om software en dit jaar rekenen we op iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en meer. De focus ligt naar verwachting op stabiliteit en bugfixes, na de grote Liquid Glass‑update van iOS 26. Qua software wordt het dit jaar dus niet heel erg spannend, wat meteen deuren opent voor nieuw hardware. De laatste keer dat Apple tijdens WWDC nieuwe producten presenteerde, was in 2023. En als we naar de planning kijken, ligt er wel wat in de pijplijn wat past bij de WWDC.

We verwachten namelijk Mac‑nieuws: een nieuwe Mac mini met M5‑ of M5 Pro‑chip, een Mac Studio met M5 Max‑ of M5 Ultra‑chip en, na jaren van stilte, een vernieuwd Studio Display. Allemaal producten die zouden passen bij de doelgroep van de WWDC.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens de WWDC 2026:

Wanneer is Apple’s WWDC 2026-event?

Als Apple hetzelfde patroon volgt als voorgaande jaren is de verwachting dat het WWDC in juni is. De meest logische periode voor het WWDC is 8 tot en met 12 juni, waarbij op 8 juni 2026 de jaarlijkse keynote gehouden wordt. De aankondiging van de WWDC-datum zal dan in maart de deur uitgaan.

September 2026: grootse iPhone-aankondigingen

Naast WWDC is het september‑event vaste prik bij Apple: daar worden traditiegetrouw de nieuwe iPhones onthuld. Meestal zien we tegelijk nieuwe Apple Watches en geregeld ook nieuwe AirPods, al volgt die laatste categorie een minder voorspelbaar schema.

Dit jaar lijkt het event wel af te wijken van eerdere jaren. Apple zou van plan zijn het standaardmodel iPhone 18 pas in het voorjaar van 2027 te onthullen, tegelijk met de iPhone 18e. In het najaar van 2026 verschijnen dan de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. De grootste onthulling in september 2026 wordt naar verwachting de iPhone Fold, Apple’s eerste foldable.

Naast de iPhone worden ook nieuwe Apple Watches verwacht. In 2026 zou Apple de Apple Watch Series 12 presenteren, met een grote kans op de Apple Watch Ultra 4. Verder lijkt er een vernieuwing te komen voor de AirPods Pro 3, met een camera in de oplaadcase.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens het iPhone Event in 2026:

iPhone Fold

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods Pro 3 met camera

Wanneer is het iPhone event in 2026?

Naar alle waarschijnlijkheid houdt Apple ook in 2026 weer het iPhone event in de week van 7 of 14 september 2026. Het event wordt meestal op dinsdag of woensdag gehouden, waardoor dit event of op 8/9 september of 15/16 september zal plaatsvinden. De aankondiging van het event zelf is vermoedelijk ergens eind augustus.

Oktober/November 2026: restanten producten

Aan het einde van het jaar rondt Apple vaak nog een paar productaankondigingen af. Soms gebeurt dat met een event, maar regelmatig ook via persberichten. Zo heeft Apple in 2025 ook de MacBook Pro M5, iPad Pro M5 en Vision Pro M5 door middel van een persbericht uitgebracht.

In de laatste maanden van 2026 verwachten we nieuwe MacBook Pro‑modellen met M6‑chip, inclusief varianten met M6 Pro‑ en M6 Max‑chips. Deze zouden in 2026 een grote update krijgen met OLED‑schermen en meer. Het zou ons dan ook niets verbazen als Apple een aankondiging vergezeld door een wat uitgebreidere productvideo, al sluiten we een event van een uurtje ook niet uit. Verder staat een nieuwe iPad mini voor het najaar op de planning. Ook wordt een aankondiging verwacht rond Apple’s slimme bril; voor zo’n volledig nieuwe categorie ligt een apart Apple Event voor de hand.

Deze producten kan je verwachten in de laatste maanden van 2026:

MacBook Pro M6

MacBook Pro M6 Pro/M6 Max

iPad mini 2026

Apple’s slimme bril

Wanneer kunnen we de laatste aankondigingen van 2026 verwachten?

Hierbij is enige onzekerheid geboden, maar in 2025 bracht Apple de nieuwe MacBook Pro’s en iPad Pro’s uit op 15 oktober. Traditioneel gezien doet Apple wel vaker aankondigingen halverwege oktober, dus wij verwachten in de week van 12 oktober 2026 nog wel een aankondiging (of event). Maar: de laatste week van oktober is bij Apple ook een populaire timing, dus een aankondiging in de week van 26 oktober 2026 kan ook zeker nog gebeuren.

Alle aankondigingen van Apple in 2026

Als we alle geruchten mogen geloven belooft het een enerverend jaar te worden met veel nieuwe producten, maar ook veel kleine verbeteringen in de producten. Wij hebben alle producten die je in 2026 van Apple kan verwachten voor je op een rijtje gezet.