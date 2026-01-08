iOS 27 logo concept

iOS 27: dit wordt de grote iPhone-update van 2026

Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Er zijn al enkele geruchten over iOS 27 geweest en ook andere informatie over aankondiging en release zijn al goed te voorspellen. Dit kun je verwachten.

Sinds vorig jaar hanteert Apple voor de grote updates als versienummer het aankomende jaar. Dat kan maar een ding betekenen: in 2026 is het tijd voor iOS 27. Het duurt nog wel even voordat Apple de update gaat aankondigen, maar er is wel al het een en ander bekend. Zo bespreken we de iOS 27 geruchten, lees je welke toestellen waarschijnlijk geschikt zijn, wanneer je de update kan verwachten en nog veel meer.

Inhoudsopgave

iOS 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van iOS 27:

  • Opvolger van iOS 26
  • Grote nieuwe iPhone-update van 2026, met codenaam Buttercup
  • Verwachte veranderingen en functies: focus op bugfixes, verbeterde apps, vernieuwde Siri en meer Apple Intelligence-functies
  • Mogelijke geschikte toestellen: vanaf iPhone 11 en nieuwer
  • Aankondiging vindt plaats tijdens WWDC 2026 in juni
  • Release verwacht in september 2026

iOS 27 aankondiging: dit is wanneer hij onthuld wordt

We weten zo goed als zeker dat de aankondiging van iOS 27 in juni 2026 plaatsvindt. Apple organiseert in juni altijd de WWDC, de Worldwide Developer Conference. Dit vijfdaagse evenement voor appontwikkelaars draait om apps en alle nieuwe mogelijkheden die daarvoor beschikbaar komen. Het is voor Apple ook het moment om de nieuwe grote software-updates aan te kondigen, waaronder dus iOS 27. Dat wordt tijdens een lange keynote gedaan, meestal op de eerste of tweede maandag van juni.

Wij verwachten daarom dat iOS 27 aangekondigd wordt op maandag 8 juni 2026. Apple laat meestal in maart weten wanneer de WWDC gehouden wordt, dus vanaf dat moment weten we echt wanneer de updates onthuld worden. Hou daarvoor iCulture in de gaten.

Geruchten over iOS 27: dit zijn de verwachte functies

Hoewel de aankondiging nog ver weg is, zijn er wel al wat mogelijke functies van iOS 27 gelekt. Ook gaat in het geruchtencircuit rond waar dit jaar bij Apple de focus op ligt.

iOS 27 logo concept

#1 Focus op bugfixes en stabiliteit

Volgens bronnen wordt iOS 27 een “Snow Leopard”-achtige update. Voor de Apple-fans die niet weten waar dit over gaat: Apple bracht in 2009 Mac OS X Snow Leopard uit, dat gekenmerkt werd door een berg aan bugfixes en de sterke focus op stabiliteit. Het wordt over het algemeen gezien als de beste macOS-versie. Volgens bronnen ligt bij iOS 27 ook de focus op bugfixes en prestaties. Vooral omdat iOS 26 zo’n grote en ingrijpende update was.

#2 Nieuwe Apple Intelligence-functies

Maar Apple heeft natuurlijk wel nog wat nieuws achter de hand. In iOS 27 zou Apple van plan zijn om nieuwe Apple Intelligence-functies toe te voegen. In iOS 18 verscheen de eerste versie, met hier en daar wat nieuwe toevoegingen in iOS 26. Maar voor de 2026-update zou er meer in het verschiet liggen, al is nog niet helemaal duidelijk waar we dan aan moeten denken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe AI-gedreven zoekfunctie en zou de Gezondheid-app een stuk slimmer worden.

#3 Nieuwe look voor Siri

Siri wordt dit voorjaar écht slimmer, met de komst van iOS 26.4. Het gaat hier om de uitgestelde Apple Intelligence-versie van Siri, die eigenijk al in voorjaar 2025 had moeten verschijnen. Maar voor later dit jaar zou er een wijziging gepland staan. Siri zou een visuele update krijgen, waarbij er sprake zou zijn van een eigen persoonlijkheid. Met iOS 18 ziet Siri er op een Apple Intelligence-toestel al wat anders uit, dankzij de gekleurde ring rondom het scherm in plaats van het blauwe bolletje onderaan. Bronnen beweren dat het vergelijkbaar is met het gezicht van de Finder, het brein van de Mac.

#4 Nieuwe betaalde Health+ dienst

Apple zou al tijdenlang werken aan een betaalde Health+ dienst, als een soort virtuele gezondheidscoach. Deze virtuele assistent zou alle data uit de Gezondheid-app gebruiken om jou advies te geven en je te helpen gezonder te leven. Dat is een opmerkelijke verandering, want op dit moment geeft Apple nog geen enkel gezondheidsadvies. Het blijft slechts bij duiding voor het interpreteren van de data, niet hoe je je gezondheid kan verbeteren.

#5 Compleet vernieuwde Agenda-app

Vlak voor de aankondiging van iOS 26 beweerde een betrouwbare bron dat Apple achter de schermen werkt aan een volledig nieuwe Agenda-app. Verdere informatie ontbreekt, maar de Agenda-app ziet er eigenlijk al jarenlang hetzelfde uit. Er zijn diverse andere agenda-apps die allerlei nuttige koppelingen hebben, bijvoorbeeld met apps om te videobellen, weer-apps en meer. Hoewel Apple dergelijke koppelingen in de afgelopen jaren ook wel toegevoegd heeft, zou een volledig vernieuwde app niet misstaan.

#6 Nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Ieder jaar in mei, op of rond de Global Accessibility Awereness Day, kondigt Apple alvast aan welke nieuwe toegankelijkheidsfuncties er komen. Onlangs zijn er al een paar aankomende functies gelekt, zoals een nieuwe versie van de Achtergrondgeluiden of het verbeteren van Live Luisteren. Ook zou Apple werken aan een optie om te scrollen door je apparaat te kantelen. Lees ook onze eerdere round-up van gelekte nieuwe iOS-functies, waarvan een groot deel al in iOS 26.4 verwacht wordt.

#7 Nieuwe mogelijkheden voor iPhone Fold

Apple zou met iOS 27 ook de focus leggen op de iPhone Fold, de eerste opvouwbare iPhone. Met het verwachte grote scherm zijn nieuwe multitaskingfuncties nodig, dus wellicht dat Apple stiekem naar iPadOS kijkt om iOS 27 verder te optimaliseren.

Geschikte toestellen voor iOS 27

We weten nog niet precies welke toestellen geschikt zijn voor iOS 27, maar aangezien het niet zo hele ingrijpende update wordt, verwachten we dat alle modellen die nu met iOS 26 werken, ook geupdatet kunnen worden naar iOS 27. We denken dus dat er dit jaar geen toestellen afvallen, dus dat is goed nieuws voor iedereen met een wat ouder toestel.

Dit zijn de verwachte geschikte toestellen voor iOS 27:

Uiteraard zullen ook de nieuwe modellen van dit jaar ondersteuning krijgen voor de update, waarvan een groot aantal standaard geleverd zal zijn met iOS 27.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

Release iOS 27 verwacht in september

Hoewel de aankondiging verwacht wordt in juni, duurt het nog een stukje langer voordat iOS 27 beschikbaar komt. Zoals gebruikelijk verwachten we de publieke release van de nieuwe grote iOS-versie pas in september, vlak voordat de nieuwe iPhones in de winkels liggen. De nieuwe modellen krijgen de update meteen voorgeïnstalleerd, maar eerdere modellen kunnen waarschijnlijk in de week van 14 september 2026 updaten.

Dit is de verwachte releaseplanning voor iOS 27:

  • Aankondiging iOS 27: juni 2026
  • Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers: juni 2026 tot en met augustus 2026
  • Release iOS 27: september 2026 (week van 14 september 2026)

Release aanvullende updates

Maar zoals altijd komen er daarna nog veel meer updates uit, met aanvullende functies of functies die noodgedwongen zijn uitgesteld. Dit zijn de updates die we later verwachten:

  • iOS 27.1: oktober 2026
  • iOS 27.2: december 2026
  • iOS 27.3: januari 2027
  • iOS 27.4: maart 2027
  • iOS 27.5: mei 2027
  • iOS 27.6: juli 2027
  • iOS 27.7: september 2028

Vanaf september 2028 verwachten we alleen nog maar kleine bugfixes, voor mensen die niet kunnen of willen overstappen naar iOS 28. Maar dat is allemaal nog verre toekomstmuziek.

Lees ook ons overzicht met welke iOS-versie voor jouw iPhone geschikt is.

Veelgestelde vragen

Wat is iOS 27?

iOS 27 is de volgende grote update voor de iPhone, die in 2026 beschikbaar komt. Apple brengt jaarlijks nieuwe updates uit, waarin veel standaardapps nieuwe functies krijgen en de iPhone nieuwe mogelijkheden krijgt. iOS 27 zal gratis beschikbaar zijn voor geschikte toestellen.

Welke iPhones werken met iOS 27?

Het is nog niet bekend welke iPhones geschikt zijn voor iOS 27, maar we verwachten dat de iPhone 11 en nieuwer geschikt zijn.

Wanneer kondigt Apple iOS 27 aan?

Apple kondigt de grote jaarlijkse updates altijd aan tijdens de WWDC in juni. Dat zal ook dit jaar het geval zijn, dus de aankondiging verwachten we in de eerste of tweede week van juni 2026.

Wanneer kan ik iOS 27 downloaden?

iOS 27 komt in september 2026 beschikbaar. Vanaf dan kan iedereen met een geschikt toestel de update downloaden. Wij verwachten de update in de week van 14 september 2026.

Waarom heet het iOS 27 als het in 2026 uit komt?

Sinds 2025 hanteert Apple voor de versienummer altijd het opvolgende jaar. Afgelopen september 2025 verscheen iOS 26, de grote update met het Liquid Glass-design. Vandaar dat Apple in 2026 met iOS 27 komt. In 2027 zal iOS 28 uitgebracht worden, enzovoorts.

Is updaten straks verplicht?

In eerste instantie zal het updaten naar iOS 27 niet verplicht zijn. Apple biedt meestal nog maandenlang ondersteuning voor de vorige versie, in dit geval iOS 26. Je kunt dus op deze versie blijven, mocht je dat om wat voor reden dan ook willen. Maar om de nieuwste functies te krijgen en veilig te blijven, zul je op den duur wel over moeten stappen.

De nieuwe iPhones van eind 2026 worden standaard voorzien van de nieuwe update. Ben je van plan om dan een nieuw toestel te kopen, dan heb je automatisch al de nieuwe versie.

