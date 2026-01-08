Geruchten over iOS 27: dit zijn de verwachte functies

Hoewel de aankondiging nog ver weg is, zijn er wel al wat mogelijke functies van iOS 27 gelekt. Ook gaat in het geruchtencircuit rond waar dit jaar bij Apple de focus op ligt.

#1 Focus op bugfixes en stabiliteit

Volgens bronnen wordt iOS 27 een “Snow Leopard”-achtige update. Voor de Apple-fans die niet weten waar dit over gaat: Apple bracht in 2009 Mac OS X Snow Leopard uit, dat gekenmerkt werd door een berg aan bugfixes en de sterke focus op stabiliteit. Het wordt over het algemeen gezien als de beste macOS-versie. Volgens bronnen ligt bij iOS 27 ook de focus op bugfixes en prestaties. Vooral omdat iOS 26 zo’n grote en ingrijpende update was.

#2 Nieuwe Apple Intelligence-functies

Maar Apple heeft natuurlijk wel nog wat nieuws achter de hand. In iOS 27 zou Apple van plan zijn om nieuwe Apple Intelligence-functies toe te voegen. In iOS 18 verscheen de eerste versie, met hier en daar wat nieuwe toevoegingen in iOS 26. Maar voor de 2026-update zou er meer in het verschiet liggen, al is nog niet helemaal duidelijk waar we dan aan moeten denken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe AI-gedreven zoekfunctie en zou de Gezondheid-app een stuk slimmer worden.

#3 Nieuwe look voor Siri

Siri wordt dit voorjaar écht slimmer, met de komst van iOS 26.4. Het gaat hier om de uitgestelde Apple Intelligence-versie van Siri, die eigenijk al in voorjaar 2025 had moeten verschijnen. Maar voor later dit jaar zou er een wijziging gepland staan. Siri zou een visuele update krijgen, waarbij er sprake zou zijn van een eigen persoonlijkheid. Met iOS 18 ziet Siri er op een Apple Intelligence-toestel al wat anders uit, dankzij de gekleurde ring rondom het scherm in plaats van het blauwe bolletje onderaan. Bronnen beweren dat het vergelijkbaar is met het gezicht van de Finder, het brein van de Mac.

#4 Nieuwe betaalde Health+ dienst

Apple zou al tijdenlang werken aan een betaalde Health+ dienst, als een soort virtuele gezondheidscoach. Deze virtuele assistent zou alle data uit de Gezondheid-app gebruiken om jou advies te geven en je te helpen gezonder te leven. Dat is een opmerkelijke verandering, want op dit moment geeft Apple nog geen enkel gezondheidsadvies. Het blijft slechts bij duiding voor het interpreteren van de data, niet hoe je je gezondheid kan verbeteren.

#5 Compleet vernieuwde Agenda-app

Vlak voor de aankondiging van iOS 26 beweerde een betrouwbare bron dat Apple achter de schermen werkt aan een volledig nieuwe Agenda-app. Verdere informatie ontbreekt, maar de Agenda-app ziet er eigenlijk al jarenlang hetzelfde uit. Er zijn diverse andere agenda-apps die allerlei nuttige koppelingen hebben, bijvoorbeeld met apps om te videobellen, weer-apps en meer. Hoewel Apple dergelijke koppelingen in de afgelopen jaren ook wel toegevoegd heeft, zou een volledig vernieuwde app niet misstaan.

#6 Nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Ieder jaar in mei, op of rond de Global Accessibility Awereness Day, kondigt Apple alvast aan welke nieuwe toegankelijkheidsfuncties er komen. Onlangs zijn er al een paar aankomende functies gelekt, zoals een nieuwe versie van de Achtergrondgeluiden of het verbeteren van Live Luisteren. Ook zou Apple werken aan een optie om te scrollen door je apparaat te kantelen. Lees ook onze eerdere round-up van gelekte nieuwe iOS-functies, waarvan een groot deel al in iOS 26.4 verwacht wordt.

#7 Nieuwe mogelijkheden voor iPhone Fold

Apple zou met iOS 27 ook de focus leggen op de iPhone Fold, de eerste opvouwbare iPhone. Met het verwachte grote scherm zijn nieuwe multitaskingfuncties nodig, dus wellicht dat Apple stiekem naar iPadOS kijkt om iOS 27 verder te optimaliseren.