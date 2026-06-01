Krijgt Apple Music straks een gratis of goedkopere variant? Deze aanwijzing is nu ontdekt

Apple lijkt te werken aan een gratis variant van Apple Music, waarin er een limiet zit in het aantal nummers dat je kan overslaan en bepaalde functies ontbreken.
Tot dusver is Apple Music alleen te gebruiken met een betaald abonnement, maar daar lijkt verandering in te komen. In de Android-beta van Apple Music zijn verwijzingen gevonden naar een Premium-abonnement, wat erop wijst dat Apple werkt aan een gratis versie van de muziekdienst met bepaalde beperkingen.

‘Gratis of goedkopere versie van Apple Music in de maak’

Sinds de introductie van Apple Music in 2015 heb je altijd een betaald abonnement nodig gehad om de dienst te gebruiken. Daarmee week Apple af van concurrenten zoals Spotify, die al jaren een gratis abonnement met advertenties aanbieden.

Volgens codegraver Aaron Perris zijn in de nieuwste Android-beta van Apple Music meerdere aanwijzingen gevonden dat Apple aan een gratis variant werkt. In de broncode werden onder meer verwijzingen aangetroffen naar een Premium-abonnement. Zo bevat de app een melding met de tekst “Premium access required”, wat suggereert dat bepaalde functies alleen beschikbaar zijn voor betalende gebruikers.

Daarnaast werd een melding ontdekt die aangeeft dat een gebruiker het maximale aantal nummers heeft overgeslagen. Zulke limieten bestaan momenteel niet binnen de betaalde versie van Apple Music, maar zijn wel gebruikelijk bij gratis muziekabonnementen. Dat versterkt het vermoeden dat Apple experimenteert met een gratis of in ieder geval een goedkopere versie van de dienst. Zelf houdt hij nog wel een slag om de arm, omdat het mogelijk ook om iets anders als radiostations kan gaan.

Wanneer komt gratis Apple Music?

Of er daadwerkelijk een gratis of goedkopere versie van Apple Music komt, is dus nog niet zeker. Recent benoemde de baas van Apple Music in een interview nog trots te zijn dat Apple Music geen gratis variant heeft. Het lijkt daardoor logischer als Apple alleen een goedkoper abonnement met beperkingen gaat aanbieden. Een aankondiging tijdens de WWDC is niet uitgesloten.

Tot die tijd blijft Apple Music een betaalde dienst, al kunnen nieuwe gebruikers de dienst nog altijd eerst gratis uitproberen via een proefperiode.

Apple Music

Apple Music is de betaalde muziekdienst van Apple. Vind het antwoord op veelgestelde vragen in onze Apple Music FAQ of neem meteen een abonnement! Apple Music biedt een catalogus van tientallen miljoenen nummers die je onbeperkt kan afspelen voor een vast bedrag per maand. Veel muziek is ook in lossless kwaliteit beschikbaar, evenals in ruimtelijke audio dankzij Dolby Atmos. Een speciale variant is Apple Music Classical, dat speciaal gericht is op klassieke muziek. Een abonnement op Apple Music is rechtstreeks af te sluiten bij Apple en is ook onderdeel van Apple One.

Samenwerken aan Apple Music afspeellijst
