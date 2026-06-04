iCulture peilt: waar kijk jij het meest naar uit van de WWDC 2026-keynote?

Er staan weer veel Apple-aankondigingen op de planning tijdens de WWDC, dus er is genoeg om naar uit te kijken. Maar waar ben jij het meest benieuwd naar? Stem in onze poll!

Er komen weer allemaal nieuwe functies naar je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en andere Apple-producten, want de WWDC staat voor de deur. Tijdens dit grootse softwarefeestje kondigt Apple doorgaans de meeste vernieuwingen en handige nieuwe functies aan, waar iedereen wat aan heeft. De afgelopen weken kon je op iCulture al alle geruchten lezen, dus als je alles gevolgd hebt, heb je waarschijnlijk al een aardig beeld van wat eraan komt. Maar waar kijk je nu het meest naar uit? Dat willen wij graag van je weten!

Poll WWDC 2026: waar kijk jij naar uit?

Tijdens de keynote zal Apple naar alle waarschijnlijkheid weer alle nieuwe besturingssystemen officieel onthullen, waaronder iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en macOS 27. Maar een groot deel van de presentatie zal in het teken staan van de nieuwe Siri. Apple kondigde deze eigenlijk al twee jaar geleden aan tijdens de onthulling van Apple Intelligence, maar door allerlei vertragingen is de nieuwe Siri nog steeds niet beschikbaar. Daar komt met de aankomende updates verandering in, zo zeggen bronnen. In de tussentijd zou Apple veel gesleuteld hebben aan de nieuwe Siri en komen er talloze nieuwe mogelijkheden. Siri wordt een echte chatbot zoals ChatGPT, met een eigen app, veel slimmere reacties en talloze nieuwe mogelijkheden.

Maar er komt meer dan dat. Er worden talloze nieuwe functies voor iOS 27 en meer verwacht, hoewel de updates ook voor een deel draaien om meer stabiliteit, bugfixes en meer. Ook verwachten we dat Apple nog wel wat wijzigingen in het ontwerp door gaat voeren.

Genoeg om naar uit te kijken dus, maar waar ben jij het meest benieuwd naar? Stem op onze poll!

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event op maandag 8 juni van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over iOS 127, watchOS 27, de nieuwe Siri en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!

Maar het nieuws stopt niet na de keynote van maandagavond. De rest van de maand volgen we al het nieuws op de voet, leggen we je de nieuwste functies van iOS 27 en meer uit en proberen we alles te ontdekken over Apple’s andere aankondigingen. In uitgebreide artikelen ben je dagelijks bijgepraat met alles wat Apple tijdens en rond de WWDC heeft aangekondigd.

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel dat je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties! Als je meer wil weten over de WWDC 2026, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres. En in onze vooruitblik op de WWDC 2026 lees je het laatste nieuws, terwijl je met de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast in een keer bijgepraat bent met al het nieuws.